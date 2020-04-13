В Ярославле устроили облаву на нарушителей режима самоизоляции. Где ходят патрули

В Ярославле сотрудники полиции и районных администраций начали проводить рейды по паркам, скверам и набережным, посещение которых во время режима самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции запрещено. Они проверяют, как люди, особенно люди пожилого возраста, соблюдают рекомендуемые меры предосторожности и домашний режим.
― Социальное дистанцирование и отказ от посещения общественных мест могут серьезно снизить риск распространения коронавирусной инфекции, спасти здоровье и жизни людей, — напомнил жителям города мэр Ярославля Владимир Волков. — Я благодарю ярославцев, которые со всей ответственностью подошли к сложившейся ситуации и находятся дома. Нерабочие дни ― это не время для шашлыков и отдыха с детьми на природе. Я прошу всех набраться терпения и переждать этот период дома. Не подвергайте себя опасности.
За выходные дни патрульные проверили более десяти парков, садов и скверов, девять пляжей и лесных массивов. Также они прошлись по популярным прогулочным зонам в центре города. Нарушители режима самоизоляции нашлись сразу — на лавочках в парках отдыхали люди пожилого возраста.
— Пожилые люди являются наиболее уязвимой категорией граждан, имеют риск получить заболевание в более тяжелой форме и осложнения, — объяснила участковый оперуполномоченный, лейтенант полиции Анастасия Киселёва. — Поэтому в сегодняшних условиях крайне важно выполнять все рекомендации и соблюдать все меры предосторожности. На замечания все реагируют правильно, — отметила участковый оперуполномоченный, лейтенант полиции Анастасия Киселёва.
Со всеми гуляющими по улице людьми полицейские поговорили, попытавшись объяснить серьезность ситуации. Подобные рейды в Ярославле будут проводить и дальше.
По последним данным, на 13 апреля 2020 года в Ярославской области на лечении от коронавируса в инфекционных больницах находится 21 человек и шестеро уже переболели. Также сейчас на подтверждении находятся анализы 12 жителей Ярославской области с предположительно положительным результатом. За последние сутки были обследованы 384 человека, в обязательной изоляции находится 161 человек.