В Ярославле устроили облаву на нарушителей режима самоизоляции. Где ходят патрули

Со всеми гуляющими по улице людьми полицейские поговорили, попытавшись объяснить серьезность ситуации. Подобные рейды в Ярославле будут проводить и дальше.



По последним данным, на 13 апреля 2020 года в Ярославской области на лечении от коронавируса в инфекционных больницах находится 21 человек и шестеро уже переболели. Также сейчас на подтверждении находятся анализы 12 жителей Ярославской области с предположительно положительным результатом. За последние сутки были обследованы 384 человека, в обязательной изоляции находится 161 человек.