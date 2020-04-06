В ГИБДД Ярославской области проанализировали ситуацию с аварийностью на неделе с 30 марта по 5 апреля, которая была объявлена президентом нерабочей, и сделали довольно позитивные выводы. Судя по всему, многие ярославцы прислушались к призывам оставаться дома и отказались от поездок на машинах.



— В течение указанного периода, по оперативным данным, на территории Ярославской области произошло 185 ДТП, в 16 из которых пострадали люди, — констатировали в ведомстве.



Оказалось, что по сравнению с другими периодами — это буквально капля в море.

