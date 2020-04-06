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В Ярославской области резко сократилось количество происшествий на дорогах

В Ярославской области резко сократилось количество происшествий на дорогах

В ГИБДД Ярославской области проанализировали ситуацию с аварийностью на неделе с 30 марта по 5 апреля, которая была объявлена президентом нерабочей, и сделали довольно позитивные выводы. Судя по всему, многие ярославцы прислушались к призывам оставаться дома и отказались от поездок на машинах.

— В течение указанного периода, по оперативным данным, на территории Ярославской области произошло 185 ДТП, в 16 из которых пострадали люди, — констатировали в ведомстве.

Оказалось, что по сравнению с другими периодами — это буквально капля в море.

— За аналогичный период прошло года общее количество аварий было на 83,8% больше — 340 фактов, а количество происшествий с пострадавшими — на 81,3% (29 случаев). За неделю, предшествующую первой «нерабочей», количество ДТП было на 57,3% больше (291 ДТП), а количество аварий с пострадавшими — вдвое больше (32 ДТП), — сообщили в ГИБДД.

Напомним, прошлая неделя была объявлена нерабочей. В Ярославской области было остановлено большинство производств, закрыты торговые центры, развлекательные учреждения, парикмахерские, салоны красоты. А 6 апреля, по распоряжению правительства региона, была возобновлена работа 55 предприятий.

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