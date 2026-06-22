Летние лагеря и турбазы Крыма перестали принимать детей из-за опасности в регионе

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Летние лагеря и турбазы в Крыму перестали принимать детей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов. Соответствующий указ опубликован на официальном портале Правительства Республики Крым.

Согласно распоряжению, с 22 июня до 1 сентября 2026 года будет приостановлена возможность бронировать места, а также принимать и размещать детей (как индивидуально, так и в составе организованных групп) в любых организациях, которые занимаются отдыхом и оздоровлением несовершеннолетних. Это касается всех учреждений на территории республики: детских лагерей, санаториев, оздоровительных комплексов и турбаз.

«Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

В последние дни в регионе неспокойно: 21 июня беспилотники массово атаковали Крым. Во время налета погибли и пострадали люди. Под самый большой удар попал Керченский полуостров.

Сергей Аксенов объявил о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях региона. Согласно сообщению губернатора, с 09:00 21 июня на крымских АЗС прекращена продажа бензина для физических и юридических лиц.