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Страна и мир «Колумбийский зверь»: как самый массовый серийный убийца лишил жизни больше сотни детей

«Колумбийский зверь»: как самый массовый серийный убийца лишил жизни больше сотни детей

История Луиса Гаравито — в видео

116
Источник:

Городские медиа

Луис Гаравито считается самым массовым серийным убийцей в современной мировой истории. В суде смогли доказать, что его жертвами стали 138 детей от 6 до 16 лет, но следователи считают, что жертв может быть больше 300.

Как «колумбийский зверь» начал убивать — смотрите в видео выше.

В 90-х годах Гаравито колесил по Колумбии, представляясь то священником, то собирателем фруктов, и выискивал мальчиков из неблагополучных или бедных семей. Обещаниями денег, еды или заработка он заманивал их в безлюдные места, где жестоко издевался и убивал. Уезжая в новый город, Гаравито оставлял после себя массовые захоронения с десятками тел.

Убийства довольно долго не объединяли в одно дело, но даже когда это случилось и маньяка искала вся страна, выйти на след неприметного и с виду тихого мужчины, который постоянно перемещается, оказалось сложно. Задержали его, можно сказать, случайно: прохожий услышал крик мальчика, которого зверь намеревался сделать своей очередной жертвой. К тому времени у следователей уже было достаточно улик: ДНК, личные вещи, оставленные убийцей на местах, плюс дневники Гаравито, где он записывал все свои перемещения и имена своих жертв.

Гаравито дали максимальный срок, предусмотренный колумбийской судебной системой, — 40 лет. А затем и вовсе сократили его до 22 лет за сотрудничество со следствием. Зверь планировал выйти на свободу в 2023 году, но не дожил. В возрасте 66 лет он скончался в больнице при тюрьме от лейкемии и рака глаза.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Убийство Маньяк Ребенок
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Комментарии
2
Гость
42 минуты
Крокус Норд-Ост Беслан там намного больше детей было
Гость
43 минуты
нам своих мало?
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Гость
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