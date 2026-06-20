«Колумбийский зверь»: как самый массовый серийный убийца лишил жизни больше сотни детей

Источник: Городские медиа

Луис Гаравито считается самым массовым серийным убийцей в современной мировой истории. В суде смогли доказать, что его жертвами стали 138 детей от 6 до 16 лет, но следователи считают, что жертв может быть больше 300.

Как «колумбийский зверь» начал убивать — смотрите в видео выше.

В 90-х годах Гаравито колесил по Колумбии, представляясь то священником, то собирателем фруктов, и выискивал мальчиков из неблагополучных или бедных семей. Обещаниями денег, еды или заработка он заманивал их в безлюдные места, где жестоко издевался и убивал. Уезжая в новый город, Гаравито оставлял после себя массовые захоронения с десятками тел.

Убийства довольно долго не объединяли в одно дело, но даже когда это случилось и маньяка искала вся страна, выйти на след неприметного и с виду тихого мужчины, который постоянно перемещается, оказалось сложно. Задержали его, можно сказать, случайно: прохожий услышал крик мальчика, которого зверь намеревался сделать своей очередной жертвой. К тому времени у следователей уже было достаточно улик: ДНК, личные вещи, оставленные убийцей на местах, плюс дневники Гаравито, где он записывал все свои перемещения и имена своих жертв.