«Я знал, если я выживу, то исполню свою мечту»: камерунец отслужил на СВО, чтобы стать русским

История камерунца, который переехал жить в Сибирь после СВО Источник: Городские медиа

Когда 28-летний Джуниор Чедджу Станислас был ребенком в Камеруне, они с друзьями называли русским самого сильного мальчишку во дворе. Тогда же у него появилась мечта — однажды самому стать русским. Полтора года назад он приехал в Россию, отслужил по контракту в зоне СВО, получил российский паспорт и теперь строит новую жизнь в Иркутске.

«Я знал, что мне нужно отслужить год, и если я выживу, то исполню свою мечту», — говорит он.

Русский язык парень начал учить еще дома — с помощью телефона, интернета и искусственного интеллекта. Уже в России осваивал язык через фильмы, блогеров и общение. Весь контент в его телефоне — исключительно на русском, чтобы было легче учить язык. Не обошлось и без знакомства с русским матом.

«Эти слова, они — часть культуры. Они не переводятся ни на английский, ни на французский», — смеется собеседник.

Бывший камерунец успел пережить настоящую сибирскую зиму. Его не испугали даже 40-градусные морозы, потому что их он любит больше, чем жару.

По словам Джуниора, русские и африканцы во многом похожи: и те, и другие ценят семью, верят в Бога и уважают традиции. Главное отличие — размеры семей.

«В России трое детей — это уже много. А для нас много — это десять», — улыбается он.