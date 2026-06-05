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Страна и мир Умер британский актер Энтони Хэд — вы знаете его по ролям в фильмах «Железная леди» и «Доводы рассудка»

Умер британский актер Энтони Хэд — вы знаете его по ролям в фильмах «Железная леди» и «Доводы рассудка»

Артисту было 72 года

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Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией | Источник: Jeff Spicer/ Getty ImagesПричиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией | Источник: Jeff Spicer/ Getty Images

Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией

Источник:

Jeff Spicer/ Getty Images

Британский актер Энтони Хэд скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление его семьи.

«Для нас было и остается большой честью быть его дочерями и видеть, какое влияние оказало его творчество на множество людей. Мы понимаем, как сильно его будут ощущать друзья, коллеги и поклонники сериалов, в которых он снимался. Он искренне любил свою работу и всегда считал себя невероятно удачливым, имея возможность трудиться рядом с талантливыми людьми в таких замечательных проектах на протяжении многих десятилетий», — отметили родственники.

Как уточнила семья артиста, причиной смерти актера стали осложнения, вызванные пневмонией. Он ушел из жизни в кругу близких.

Энтони Хэд получил широкую известность благодаря съемкам в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003 годы) и «Тед Лассо» (с 2020 года по настоящее время). Кроме того, он играл в многосерийных телевизионных проектах «Мерлин» (2008–2012 годы), «Ваша Бриташа» (2003–2006 годы), «Бес в ребро» (2002–2003 годы), а также «Бриджертоны» (с 2020 года по настоящее время).

На большом экране Хэд запомнился зрителям по фильмам «Железная леди» (The Iron Lady, 2011) и «Доводы рассудка» (Persuasion, 2007).

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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