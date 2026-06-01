Страна и мир Путин поручил обеспечить доступ в интернет даже во время ограничений

Бесперебойным должен стать не только интернет

204
Теперь интернет у россиян будет доступен всегда

Ирина Шарова / 72.RU

Интернет в России станет бесперебойным даже во время ограничений. Президент России Владимир Путин поручил этот вопрос кабинету министров и ФСБ.

Также бесперебойной должна быть работа важнейших сервисов, таких как системы оказания медицинской помощи, платежных систем и «Госуслуг», сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“, платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, — говорится в документе.

1 июля 2026 года отвественные за это поручение премьер-министр России Михаил Мишустин и директор ФСБ России Александр Бортников должны выступить с докладом.

В списке других поручений президента:

  1. До 1 сентября обеспечить соцподдержку потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне;

  2. Представить предложения о повышении эффективности тепло и водоснабжения в малонаселенных пунктах;

  3. Расширить в регионах практику предоставления участникам СВО и их семьям соцуслуг;

  4. Расширить перечень регионов, которым предоставляют субсидию на проекты комплексного развития территорий;

  5. Подготовить предложения по составу флота, необходимого для обеспечения территорий Крайнего Севера.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Интернет Владимир Путин Госуслуги Белый список
Комментарии
6
Инженер1

1 час
У -ха-ха! прогнозисты в 2007 году предсказали дедусе коллапс в этом месяце. Посмотрим на точность предсказаний.
54 минуты
Верховный жрец Дугин сказал, что интернет надо сначала заслужить, да и включать его будут только зимой, летом все на самовыпас. Он опасается, что по простоте душевной, народ может скачать мультик про Чебурашку, который по мнению Александра Гельевича в 80гг разрушил СССР. Зимой видимо Чебурашка впадает в спячку и не страшен
