Путин поручил обеспечить доступ в интернет даже во время ограничений

Интернет в России станет бесперебойным даже во время ограничений. Президент России Владимир Путин поручил этот вопрос кабинету министров и ФСБ.
Также бесперебойной должна быть работа важнейших сервисов, таких как системы оказания медицинской помощи, платежных систем и «Госуслуг», сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“, платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, — говорится в документе.
1 июля 2026 года отвественные за это поручение премьер-министр России Михаил Мишустин и директор ФСБ России Александр Бортников должны выступить с докладом.
В списке других поручений президента:
До 1 сентября обеспечить соцподдержку потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне;
Представить предложения о повышении эффективности тепло и водоснабжения в малонаселенных пунктах;
Расширить в регионах практику предоставления участникам СВО и их семьям соцуслуг;
Расширить перечень регионов, которым предоставляют субсидию на проекты комплексного развития территорий;
Подготовить предложения по составу флота, необходимого для обеспечения территорий Крайнего Севера.
