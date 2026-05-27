В Анапе говорят о новых выбросах мазута: ответ властей

Полтора года пляжи были закрыты для купания

В Анапе не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативной штабе Краснодарского края.

Перед официальным открытием купального сезона появилась информация о том, что у побережья Анапы на радиолокационном снимке обнаружили подозрительные пятна. Как пишут наши коллеги из «Фонтанки.ру», изображение было получено 24 мая с европейского спутника Sentinel-1. На нем видны темные сглаженные участки на поверхности Черного моря.

Экологи отмечают, что выводы о природе пятен делать рано. Подобный эффект на снимке могут создавать не только нефтепродукты, но и биогенные пленки, природные стоки, локальное ослабление ветра или другие процессы.

В оперштабе Краснодарского края 27 мая заявили, что по результатам ежедневного мониторинга на береговой линии новые выбросы мазута не обнаружили.

«Морская вода на открытых после восстановления пляжах, по результатам исследования проб, проведенных Роспотребнадзором, соответствует санитарным нормам», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

