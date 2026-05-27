Страна и мир В Анапе говорят о новых выбросах мазута: ответ властей

Рассказываем, какая обстановка на пляжах курорта

Полтора года пляжи были закрыты для купания

Дарья Паращенко / 93.RU

В Анапе не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативной штабе Краснодарского края.

Перед официальным открытием купального сезона появилась информация о том, что у побережья Анапы на радиолокационном снимке обнаружили подозрительные пятна. Как пишут наши коллеги из «Фонтанки.ру», изображение было получено 24 мая с европейского спутника Sentinel-1. На нем видны темные сглаженные участки на поверхности Черного моря.

Экологи отмечают, что выводы о природе пятен делать рано. Подобный эффект на снимке могут создавать не только нефтепродукты, но и биогенные пленки, природные стоки, локальное ослабление ветра или другие процессы.

В оперштабе Краснодарского края 27 мая заявили, что по результатам ежедневного мониторинга на береговой линии новые выбросы мазута не обнаружили.

«Морская вода на открытых после восстановления пляжах, по результатам исследования проб, проведенных Роспотребнадзором, соответствует санитарным нормам», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Источник:

Оперштаб Краснодарского края / Telegram

Купальный сезон в Анапе официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. Полтора года пляжи курорта были закрыты из-за разлива мазута и загрязнения береговой линии после столкновения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
9 минут
Туристический сбор надо поднимать ещё и цену за грязевые ванны с сальмонеллами
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
