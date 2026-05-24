Агрессивные продавцы и грязное море: ярославна честно рассказала об отдыхе в Таиланде

Туристка из Ярославля рассказала о плюсах и минусах отдыха в Таиланде

Юлия Гайдей из Ярославля с 14-летней дочкой весной побывали в Таиланде. Путевка на двоих в город Паттайю обошлась в 140 тысяч рублей.

— Путевку мы покупали в турагентстве и не пожалели об этом, потому что вылет домой нам отменяли несколько раз. На это время нас поселили в отель, который был даже лучше, чем тот, в котором мы жили большую часть времени. При этом все расходы на себя взял туроператор. У того, кто ездит самостоятельно, таких привилегий нет. А полеты переносят регулярно, — рассказала Юлия.

«Там самый движ»

В Таиланде мама с дочкой были впервые.

— Выбрали Паттайю, так как там самый движ, — объяснила Юлия.

Ярославна призналась, что влюбилась в курорт с первого взгляда.

— Погода роскошная: днем — +33…+35 градусов, море — +29 градусов, — рассказала Юлия.

Тайцы ей показались довольно милыми и улыбчивыми. Очень впечатлило обилие фруктов, возможность посмотреть вблизи на экзотических животных — слонов, обезьян и других, а также насладиться впечатляющими локациями.

— Мы посетили очень много достопримечательностей. Ходили в храм Истины — это настоящее великолепие! Посмотрели Большого Будду — тоже очень атмосферно. Сходили на смотровую площадку на горе Пратамнак, откуда открываются потрясающие виды на Паттайю. Разумеется, сходили на нашумевшую улицу Уокинг-стрит. Съездили в деревню слонов, покормили их, пообщались, посмотрели шоу с их участием, посетили змеиную ферму, — поделилась Юлия.

Храм Истины в Паттайе — деревянный храм, строительство которого началось еще в 1981 году и продолжается до сих пор. Статуя Будды — центральная достопримечательность храма Большого Будды в Паттайе. Это позолоченная фигура высотой около 18 метров. Она изображает Будду в медитативной позе. Улица Уокинг-стрит — пешеходная улица в Паттайе, центр ночной жизни и одна из самых известных достопримечательностей города. Она известна яркими неоновыми вывесками, барами, клубами, уличными шоу и различными развлечениями из категории 18+.

«Второй раз не рискнем»

В программу поездки Юлии с дочкой также вошло посещение острова обезьян. Но такое развлечение им не слишком понравилось.

— Честно сказать, никому бы не советовала. Рисковое занятие. Обезьяны живут на своей территории, они там хозяева. Увидев нас, они моментально налетели, вцепились в волосы, одежду, вырывали вещи, вкусняшки. Слава богу, не укусили, иначе бы последствия были не из приятных. Так что, прежде чем отправятся туда, подумайте, нужен ли такой экстрим. Мы точно второй раз не рискнем, — рассказала Юлия.

Также туристки сходили на ночной рынок.

— Он открывается после захода солнца. Там можно попробовать экзотические блюда — личинок, жареных жучков, крокодилов. Но мы не рискнули. Взяли блинчики с бананом и шоколадной пастой. Из вещей — китайский ширпотреб, брать нечего. Просто погуляли, поглазели, — поделилась ярославна.

Из экзотики Юлия с дочкой попробовали дуриан.

— Это самый дорогой фрукт в Таиланде. К сожалению, он запрещен к перевозу во всех аэропортах из-за резкого запаха. Мне он понравился безумно — кремовая текстура, сладкий, со вкусом жареного лука. По нашим деньгам он вышел на 2 тысячи рублей, — рассказала ярославна.

«Дома готовят только богатые»

По локациям туристки передвигались в основном самостоятельно — на такси или тук- туках.

— Движение у них левостороннее, машины с правым рулем. Сначала было крайне непривычно. Очень популярны пикапы — их тайцы берут в кредит как сельхозтехнику, под 0,4%, — рассказала Юлия.

Как подметили туристки, большинство местных жителей питаются вне дома.

— Основная масса местного населения едят исключительно на улицах, в так называемых макашницах (передвижных лавках). Если по улице ползет змея, ее обязательно поймают и приготовят. Дома готовят только богатые люди, поскольку электричество у них дорогое, — отметила Юлия.

Грязное море, навязчивые торгаши

Из минусов отдыха россиянки отметили грязное море.

— Оно мутное, непрозрачное, цвета глины с песком. Иногда и мусор плавает, несмотря на то что пляж регулярно чистят. За чистым морем лучше ехать на острова — туда паром ходит каждый час, — рассказала Юлия.

Также туристки оказались не в восторге от слишком навязчивых продавцов на пляжах.

— Они подходят, тормошат. Если человек спит, то будят. Агрессивно навязывают свои товары и услуги. Например, украшения из ракушек или татуировки хной. При отказе огрызаются, — поделилась ярославна.

