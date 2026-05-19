Страна и мир Битва за «Белые розы» и «Седую ночь» завершилась: кому суд отдал права на песни «Ласкового мая»

Разбирательства длились несколько лет

Основатель группы утверждает, что ни в чем не виноват

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Сегодня бывший музыкальный продюсер Андрей Разин проиграл суд семье Юрия Шатунова и больше не имеет прав на песни группы «Ласковый май». Жалобу в суд подала вдова Шатунова — Светлана. Она попросила установить авторство песен группы, изучив материалы дела. Всё это время Разин утверждал, что он создатель композиций легендарного коллектива.

«Ласковый май» — советская и российская группа, основанная в Оренбурге в 1986 году. Участниками коллектива были воспитанники местного детского дома. После знакомства с продюсером Андреем Разиным участники группы перебрались в Москву и получили известность по всей стране. Главным хитом коллектива называют песню «Белые розы». Солистом и лидером группы был Юрий Шатунов, автором песен «Ласкового мая» и создателем группы — Сергей Кузнецов.

Юрий Шатунов умер в июне 2022 года от обширного инфаркта, в ноябре того же года от сердечного приступа скончался Сергей Кузнецов.

Сегодня в Сочи Хостинский районный суд вынес решение по этому делу.

«Суд согласился с доводом заявителя апелляционной жалобы о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в рамках судебного заседания Хостинского районного суда города Сочи в 2005 году ответчик [Разин] утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, тогда как в 2007 году Разин „вспомнил“, что именно он является автором произведений», — пояснил адвокат Олег Ситников в разговоре с ТАСС.

Решение вступило в законную силу после того, как суд рассмотрел аргументы представителя Разина, предъявившего рукописные нотные листы, которые, по его словам, должны были прояснить ситуацию. В итоге Разин и его адвокаты проиграли в споре за права на песни «Седая ночь», «Белые розы» и другие хиты «Ласкового мая».

В конце 2025 года Таганский суд Москвы заочно арестовал Разина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Экс-продюсеру «Ласкового мая» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца после пересечения российской границы.

Сейчас он находится в США и живет там уже несколько лет. Основатель группы утверждает, что он ни в чем не виноват, а дело в его отношении сфабриковано.

До этого он незаконно присвоил себе права автора песен группы «Ласковый май», созданных Сергеем Кузнецовым. В настоящее время потерпевшей признана вдова Кузнецова, а нанесенный ущерб оценивается в 500 миллионов рублей. МВД России объявило Разина в межгосударственный розыск.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
2
Гость
1 минута
Шатунову помогли оптимизироваться и все знают кто
Гость
57 минут
массовый лай продолжается
