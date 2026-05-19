Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)

Искусственный интеллект предложил Антонине отпраздновать день рождения в Петербурге, и это соло-путешествие стало лучшим подарком

Тот, кто сам планировал праздники и путешествия, знает, скольких сил это стоит. Придумать, изучить, найти, договориться, проследить, чтобы всё было по плану, — список задач выходит огромным. Оптимизировать процесс, конечно, можно. Например, найти хорошего организатора или турагента, заплатить и ждать результата, но и это не гарантирует удачного отдыха. Коммерческий директор из Челябинска Антонина Редреева испробовала для себя новый способ — начала планировать день рождения в путешествии с помощью искусственного интеллекта. Получилось даже лучше, чем с живыми людьми: нейросетка терпеливо отвечала на вопросы, подыскивала варианты и планировала отдых вплоть до деталей, строго опираясь на пожелания. В итоге, по признанию Тони, получился лучший день рождения из возможных. О плюсах, нюансах и подводных камнях — в ее авторской колонке для 74.RU.

Я использую искусственный интеллект уже несколько лет, но в основном в профессиональных, рабочих целях. А в последнее время стала его внедрять и в повседневную жизнь.

ИИ, например, помогает мне с подбором косметических и уходовых средств. Раньше при подборе я смотрела блогеров, советовалась с консультантами, спрашивала подруг, но не всегда в таких случаях попадаешь в самое яблочко, бывали и разочарования — не подходило что-то по консистенции, по характеристикам. А искусственному интеллекту я просто ставлю задачу — описываю особенности кожи, волос, пишу возраст, где живу, какой у меня образ жизни, что хочу получить. Он анализирует, выдает средства, и по его советам я в последний год покупаю всё — кремы, шампуни, БАДы.

Недавно ИИ помогал мне после небольшого ДТП. Предложил текст расписки, оценил стоимость ремонта по фотографии. То есть я не стала звонить друзьям или в страховую компанию, в салон или сервис, решать кучу каких-то задач, а за полчаса с ИИ обсудила все проблемы. Потом уже в сервисе мне подтвердили: «В принципе, всё правильно, примерно столько и будет стоить ремонт».

В апреле у меня был день рождения, и готовиться к нему я начала за пару месяцев — планировала с помощью искусственного интеллекта.

Написала ИИ, в каком городе живу, свои интересы, предпочтения (мне нравятся искусство, архитектура, я люблю много гулять), и создала промт — предложила придумать для меня идеальный вариант, как отпраздновать. Выбрала я не традиционное застолье с приглашением гостей, а поездку. Такое было настроение, так мне тогда хотелось. ИИ предложил мне город, место и формат — поехать в Санкт-Петербург. Сама я, может быть, выбрала бы совсем другой город — например, Москву или Сочи, что-то за границей. Но для меня были важны и безопасность, стабильная работа интернета, навигации, я это тоже указывала в пожеланиях, и ИИ после анализа всех пожеланий предложил Петербург. В итоге там всё работало стабильно, не было никаких проблем со связью, никаких угроз.

Пользуюсь я разными ИИ, в зависимости от задачи. Например, Deepseek только текстовую информацию обрабатывает. В ChatGPT можно еще и фотографии загружать — это нужно было, например, когда я подбирала себе румяна и помаду. Если нужно какую-то фотографию подправить, подретушировать, пользуюсь телеграмом, есть еще сервис Nano Banana.

Конечно, я уже была в Петербурге, поэтому сначала сомневалась. Что меня там может удивить? Но ИИ меня убедил, что с моими интересами и пожеланиями это самый подходящий вариант. Сам подобрал мне оптимальные рейсы, предложил целую программу на несколько дней — приехать чуть заранее, до дня рождения, пожить в городе, посмотреть достопримечательности, потом в Ленинградской области продолжить путешествие, чтобы оно получилось максимально интересным, насыщенным и закрыло все мои потребности. В целом получилось шесть дней — три из них я провела в Санкт-Петербурге, сходила в Русский музей, в театр, гуляла по городу, а затем еще на три дня уехала в Пушкин, сходила в Царское село, в Александровский дворец, в музей и парки. В промте я указывала ИИ, что в последнее время вновь открыла для себя Пушкина. Мне нравятся его произведения, биография, я читаю книжки о нем, и ИИ это учел.

Я расписала свои возможности, указала бюджет, и всё это было учтено.

Программа была расписана даже не по дням, а прямо по часам. Это был четкий план, который я могла скопировать себе в заметки. Допустим, вылет в 8 утра из Челябинска. Для этого из дома нужно выехать в такое-то время, тогда в аэропорт прибудете во столько-то, без проблем пройдете паспортный контроль. Прибытие в Санкт-Петербург в такое-то время, добраться из аэропорта до гостиницы можно так-то. По стоимости, хронологии — везде меня ИИ сориентировал. У меня уже есть достаточно большой опыт путешествий, и многие советы казались очевидными, но кое-что всё-таки пригодилось. Например, уже в Петербурге он рекомендовал выехать за три часа. Я удивилась — зачем так рано, а потом мы сначала встали в пробку на въезде на территорию, потом была очень большая очередь при входе в само здание. Я потеряла сначала полчаса, потом еще 40 минут. Потом была еще очередь на досмотре, и я поняла: если бы выехала за два часа, как обычно, то могла опоздать или как минимум была бы на нервах.

Очень неожиданной была рекомендация отеля. ИИ предложил мне несколько вариантов, в том числе отель, который был для меня достаточно дорогим. Я сомневалась, стоит ли переплачивать, если, по сути, мне нужна будет только кровать, чтобы выспаться. Но ИИ настаивал, что в день рождения именно это место будет удачным. Оказалось, там особое отношения к гостям-именинникам. Уже утром, когда я вышла на завтрак, сотрудники отеля обращались ко мне по имени и поздравляли, мне бесплатно повысили категорию номера, принесли подарки — шоколад, шампанское, цветы. Это было очень неожиданно и очень приятно.

А еще этот отель оказался очень удачным по логистике — он был в центре, рядом с Невским проспектом и театром, куда я купила билеты, и недалеко от вокзала, с которого я уезжала в Пушкин. Это было комфортно, не пришлось тратить часы на ненужные переезды. И при этом в отеле было неожиданно тихо. Я ведь уже была в Петербурге, знаю, что там в центре много шумной молодежи, туристов, что утром рано начинает работать уборочная техника, которая тоже шумит. Но мне было важно выспаться, я прописала это в пожеланиях, и ИИ предложил этот отель внутри квартала. Это центр, везде можно дойти, но при этом тихо и спокойно.

Еще искусственный интеллект предложил мне сделать в Петербурге фотосессию — запечатлеть свой день рождения, сделать себе подарок. Тем более город красивый, с красивой архитектурой. Я поначалу скептически к этому предложению отнеслась, но в итоге это было круто, и я получила удовольствие и от самого процесса, и от результата. А ведь полгода назад, когда подруга предлагала фотосессию, я отказывалась. Зачем? У меня есть телефон и много хороших фото. Но ИИ расписал мне 10 пунктов, почему мне надо это сделать, и сам подобрал мне несколько фотографов — скинул ссылки на них, сориентировал по стоимости. Я посмотрела профили, примеры работ и договорилась с одним из них. Важно ведь еще совпасть по вайбу, по настроению, потому что с совершенно чужим человеком надо провести время тет-а-тет, гулять по городу.

ИИ выдал мне список ресторанов в Санкт-Петербурге, кухни которых мне могут понравиться, написал, в каких из них есть презенты на день рождения. Подбирал он заведения так, чтобы расположены они были в том районе, где я нахожусь на экскурсии или прогулке. Предлагал несколько вариантов, которые я могла просмотреть и выбрать что-то конкретное. Тут, кстати, у него бывают ошибки. Например, один раз ИИ предложил ресторан, который уже закрылся. То есть, как и на любой другой инструмент, на 100% полагаться на него нельзя, стоит проверять информацию и самой принимать решение. Интересно ли мне это, могу ли я себе это позволить? Сами варианты были интересные. Я прописала в задаче, что ИИ — это тревел-эксперт, специалист по Санкт-Петербургу с опытом работы свыше 30 лет, который знает все особенности этого города, сокровенные места, и я прошу посоветовать ресторан. И он отвечает: «Если ты хочешь свой день рождения отпраздновать, то нужен видовой ресторан. Самые лучшие — вот этот, этот и этот». Анализирует отзывы, локации и предлагает варианты.

Четкая программа — это тоже определенный релакс, комфорт. Ты знаешь, что у тебя всё спланировано, нет каких-то форс-мажоров, потерянного времени или ненужных переходов/переездов.

Ты не гадаешь, что делать, куда пойти. При этом всю ответственность, весь стресс забирает на себя искусственный интеллект. Это очень упрощает жизнь! Может быть, еще и поэтому мне так понравился этот день рождения, что всё было без забот и без хлопот. Не было суеты в моменте. Конечно, могли какие-то непредвиденные ситуации произойти, могли закрыть дорогу, направление, но у меня всё пошло по плану.

Да, у меня были раньше интересные дни рождения, запоминающиеся, но всё как-то само собой попало в точку, по настроению совпало, закрыло мои какие-то желания, сняло опасения, страхи. Был ли это лучший день рождения? Пожалуй, да. Как будто всё это посоветовал мне кто-то со стороны, хорошо меня знающий, и попал во все мои потребности. Я сама не ожидала, что будет так круто. И не устала, и всё успела, и удовольствие получила.

Антонина Редреева коммерческий директор в Event Agency