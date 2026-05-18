Страна и мир Людей призвали отказаться от отпуска за границей из-за смертельной болезни

Людей призвали отказаться от отпуска за границей из-за смертельной болезни

Ученые считают, что всё серьезно

Посещать другие страны может быть опасно из-за риска заразиться, отметил ученый | Источник: Андрей Бессонов / FONTANKA.RU

Сейчас лучше воздержаться от путешествий в экзотические страны, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, риск заразиться лихорадкой Эбола существует даже за пределами Африки.

«Пожалуйста, не делайте этого», — обратился эксперт к россиянам в интервью РИА Новости.

Онищенко подчеркнул, что вирус Эбола представляет серьезную угрозу: он крайне опасен и легко передается от человека к человеку. По мнению эпидемиолога, эффективная борьба с инфекцией зависит не только от работы системы здравоохранения, но и от личной бдительности людей — важно ответственно относиться к своему здоровью и минимизировать риски.

Специалист рекомендует выбирать для отдыха более безопасные направления: по его словам, поездка в регион с потенциальной угрозой заражения может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья.

Вирус Эболы передается человеку от диких животных. Первые симптомы — лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. Позже развиваются нарушения работы почек и печени, в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения. Средний показатель смертности от лихорадки Эбола составляет около 50%. Однако в зависимости от конкретного штамма вируса, своевременности лечения и качества медицинской помощи этот показатель во время различных вспышек может варьироваться от 25 до 90%.

В Роспотребнадзоре заверили, что на текущий момент рисков распространения лихорадки Эбола в России нет. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов.

При этом Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей международную обеспокоенность.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
