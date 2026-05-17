Бензин исчезает с заправок, а компании массово сокращают сотрудников: главные новости недели

Сотрудников вынуждают уходить по собственному желанию

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Уполномоченного по правам человека заменили

Татьяна Москалькова, занимавшая должность федерального омбудсмена с 2016 года, покинула свой пост. На пленарном заседании Государственной думы избрали Яну Лантратову.

За нее проголосовал 301 депутат из 379 присутствовавших. На эту должность также претендовали член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев от КПРФ и первый зампред комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев от ЛДПР.

Лантратова ранее работала в Совете по правам человека, в администрации президента России, а также в Минэкономразвития на посту руководителя гуманитарных проектов на территории СНГ. Осенью 2021 года она стала депутатом Госдумы восьмого созыва.

Правительство изменило порядок начисления пенсий

Правительство изменило порядок начисления пенсий. Новые правила коснулись военных, добровольцев, сотрудников МВД, пожарных, работников уголовно-исполнительной системы и Росгвардии.

В стаж для пенсии теперь включат время работы в добровольческих отрядах. Если доброволец напрямую участвовал в боевых действиях, каждый такой день засчитают за три. Так же поступят с временем лечения в госпиталях после ранения или болезни, полученных из-за участия в боевых действиях.

Один день службы в добровольческом отряде засчитают за два дня, если речь идет о контртеррористических операциях. Время начнут считать с момента введения правового режима КТО до его отмены.

Правительство также уточнило правила для военных прокуроров, пишет РИА Новости. Им засчитают время, когда они оставляли службу в прокуратуре из-за мобилизации или военного контракта. Также учтут периоды, когда прокурор уходил добровольцем выполнять задачи армии или Росгвардии.

Допустимый объем сверхурочной работы вырос вдвое

Государственная дума приняла закон, который увеличил максимальную продолжительность переработок. Теперь работодатели вправе привлекать сотрудников к сверхурочной работе до 240 часов в год, тогда как прежде лимит составлял 120 часов.

Поправки в Трудовой кодекс внесло правительство. Сверхурочные по‑прежнему оплачиваются в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за последующие. Новые правила также устанавливают отдельные ограничения для некоторых категорий.

Сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству больше четверти месячной нормы, можно привлекать к переработкам не более чем на 120 часов в год. Пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда разрешено привлекать к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Для них годовой лимит также составляет 120 часов.

Те, кто перерабатывает сверх 120 часов в год, получают право на один оплачиваемый рабочий день для диспансеризации. Закон также запрещает отзывать из отпуска работников с вредными условиями труда, за исключением чрезвычайных ситуаций. Кроме того, из законодательства исключили возможность уведомлять об увольнении в электронном виде.

У девятиклассников появится новый обязательный экзамен

Начиная с 2028 года, ученики 9-х классов будут сдавать устный экзамен по истории. Он станет третьим обязательным испытанием после русского языка и математики. Об этом на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен — устный по истории, это важный предмет», — сказал Музаев.

Глава ведомства добавил, что введение новой аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Планируется провести апробацию и общественное обсуждение. После этого устный экзамен по истории станет обязательным для всех девятиклассников.

Синоптики предупредили об аномальной жаре

В период с 18 по 22 мая в центральной части страны ожидается экстремальное потепление. Гидрометцентр прогнозирует в Московской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Тульской областях температуру до +27… +32 градусов, что на 7–9 градусов выше климатической нормы для второй половины мая.

Причина такой жары — распространение теплого тропосферного гребня из Средней Азии в центр Европейской России. Вместе с высокими температурами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

На Урале, по прогнозу ведущего специалиста центра погоды «ФОБОС» Евгения Тишковца, на выходных и в начале следующей недели воздух прогреется до +28 градусов. В южных регионах страны столбики термометров покажут около +30 градусов. Прохладнее будет на Дальнем Востоке и в Сибири: там дневные температуры составят +17… +22 градуса.

Чем опасна красная квитанция ЖКУ

Красная платежка за коммунальные услуги в почтовом ящике означает, что у собственника образовался долг более чем за три месяца. Управляющие компании используют яркий цвет квитанции, чтобы привлечь внимание должника.

В первую очередь нужно проверить правильность начислений и сравнить сумму с предыдущими платежами. Для этого можно воспользоваться системой ГИС ЖКХ или приложением «Госуслуги.Дом». Если долг подтвердился, следует обратиться в управляющую компанию и попросить реструктуризацию задолженности.

«Можно попросить у организации акт сверки. Но если долг действительно есть и средств на оплату не хватает, разумно предложить соглашение о рассрочке», — советует деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам Бондаря, чаще всего управляющие компании идут навстречу добросовестным плательщикам. Главное — не игнорировать проблему, а обращаться за помощью до того, как дело дойдет до суда.

Переводы между своими счетами могут заблокировать

Переводы между своими счетами могут блокироваться из-за усиленного контроля банков над операциями. Особое внимание они уделяют операциям, где перевод самому себе является промежуточным этапом перед отправкой денег третьему лицу.

Вероятность блокировки возрастает, если получатель не знаком, перевод крупный, происходит ночью или включает дробление платежей, пояснила юрист Алла Георгиева. Чтобы избежать проблем, нужно подтвердить законность происхождения средств: предоставить справку 2-НДФЛ, договор купли-продажи или свидетельство о наследстве.

Георгиева советует вести прозрачную финансовую историю и быть готовым объяснить крупные поступления. Чем понятнее для банка движение денег, тем меньше риск приостановки операций.

На заправках начался дефицит бензина

В России перед началом летнего сезона возник дефицит бензина марки АИ‑95. Всё из-за внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах и сокращения производства.

Спрос на АИ‑95 растет быстрее, чем на АИ‑92. Это связано с увеличением числа автомобилей, требующих более качественное топливо, и с развитием автотуризма. За последнюю неделю продажи АИ‑92 снизились на 8,9%, а АИ‑95 выросли лишь на 1,5%. Нереализованный спрос на АИ‑95 составляет 26,34 тысячи тонн.

Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики пока не видят серьезных проблем с запасами топлива. Однако аналитики предупреждают, что затяжные ремонты могут усилить дефицит летом.

Компании накрыла волна массовых сокращений

В России каждая четвертая компания вынуждена сокращать сотрудников. С 2023 года доля таких организаций выросла с 10 до 25% и продолжает увеличиваться, сообщают аналитики.

Увольнения становятся всё сложнее из‑за судебных исков. В 71% случаев суды принимают сторону работников.

Компании стремятся минимизировать выплаты и избежать скандалов, поэтому часто вынуждают сотрудников уходить по собственному желанию. Чем выше оклад у работника, тем сильнее организации стараются сократить расходы на выходные пособия.

Саудовская Аравия открыла безвизовый режим для россиян

С 11 мая граждане России могут посещать Саудовскую Аравию без виз. Подтверждение этой новости поступило от дипломатического ведомства страны.

Безвизовый режим позволяет находиться на территории королевства не более 90 дней в году. При этом запрещено работать, учиться или постоянно проживать. Для этих целей, а также для участия в хадже или умре, визу оформлять придется в обязательном порядке.

Аналогичные права при посещении России получили и жители Саудовской Аравии. Таким образом, обе страны упростили взаимные туристические поездки.

