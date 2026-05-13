Главный секс-символ Голливуда: почему все без ума от актера Джейкоба Элорди

Элорди выбирает следующую жертву, у которой похитит сердце Источник: EPA

«В наше время таких, как Джонни Депп и Брэд Питт, уже не сыскать», — вздыхают поклонницы звезд 90-х, пока не увидят Джейкоба Элорди. За каких‑то семь лет актер, которого называют главным секс-символом Голливуда (уж прости, Тимати Шаламе), покорил сердца миллионов благодаря роли в популярном сериале «Эйфория» (18+). А номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» доказали: за яркой внешностью скрывается настоящий актерский талант.

Источник: Городские медиа

«Меня никуда не брали»

Джейкоб прославился, когда ему было всего 19 лет. После школы у него был один план на жизнь — стать актером, и неважно, что за спиной у него были только курсы да участие в школьных постановках. Он собрал вещи, взял немного денег, сел в машину и двинул покорять Голливуд. Родители были не в восторге, что их сын смотрит на мир через розовые очки, но мешать не стали.

— Джейкоб всегда верил в себя, но когда вы родители, то стараетесь быть прагматичными и трезво смотреть на вещи. Он с детства знал, кем хочет стать. И как его отец я сказал ему: «Приятель, актерство — это шанс один на миллион». На что он ответил мне: «Ну и почему я не могу быть тем единственным на миллион?» Вот так уверенно он смотрел на эту затею, так что мы просто решили окружить его безусловной поддержкой и поверить, что он знает, что делает, — рассказывал отец актера.

Источник: EPA

Голливуд принял Джейкоба тепло. Он достаточно быстро получил эпизодическую роль в «Пиратах Карибского моря» (18+), а также стал главной звездой романтической комедии «Будка поцелуев» (18+). Казалось, внешность звезды золотого Голливуда, подкачанное тело и томный взгляд уже пробили Элорди дорогу на красную ковровую дорожку. Но после первой волны пришел отрезвляющий душ: из «Пиратов» его вырезали, а после «Будки поцелуев» новую роль не спешили предлагать.

Элорди жил в машине, чтобы сэкономить деньги и задержаться в Голливуде подольше. Однако сколько бы он ни ходил на кастинги, регулярно получал отказы по самым разным причинам, в том числе из-за роста. Режиссеры считали, что 196-сантиметровый Джейкоб будет несуразно смотреться в кадре.

— Меня никуда не брали. Кажется, у меня было 400 или 800 долларов на банковском счете, и «Эйфория» была последним прослушиванием перед тем, как я собирался вернуться домой, чтобы заработать немного денег и восстановить силы, — делился актер.

Источник: EPA

Последняя надежда оказалась не напрасной. Создатели «Эйфории» взяли Элорди на главную роль — красавчика школы и абьюзера Нейта. Джейкоб вписался в образ как влитой, и тысячи девушек уверовали, что и в жизни Джейкоб тот еще негодяй.

Актеру стоило немало усилий доказать, что он не поддерживает образ жизни своего героя, который зациклен только на себе и ни во что не ставит девушек рядом.

— Это плохо, очень плохо. Он эмоциональный террорист, нарцисс, социопат, фрик, — уверял Джейкоб.

После первых же встреч с Джейкобом поклонницы убедились, что он даже близко не его персонаж. Актер сильно стеснялся, зажимался, а в ответ на комплименты отвечал каждой: «Вы тоже прекрасная!»

Источник: кадр из сериала «Эйфория» (18+), реж. Дженнифер Моррисон, Сэм Левинсон, Августин Фриззелл, Пиппа Бьянко, студии The Reasonable Bunch, A24, Little Lamb, DreamCrew и HBO Entertainmen, 2019 год

После выхода первого сезона «Эйфории» Джейкоб рисковал застрять в одном образе — красавчика старшеклассника. Его спасло, что ему предложили роль Элвиса Пресли в фильме «Присцилла: Элвис и я» (18+). Актер подошел к работе со всей ответственностью и зарылся в биографию певца. В итоге фильм получил высокие оценки от критиков.

Во время работы над фильмами «Франкенштейн» (18+) и «Грозовой перевал» (18+) Джейкоб снова доказал, что режиссеры могут слепить из него любого героя, какого им захочется. Актер настолько проникся персонажами, что первое время ходил в гриме даже дома.

Источник: кадр из фильма «Франкенштейн» (18+), реж. Гильермо дель Торо, студия «Double Dare You (DDY), Demilo Films, Bluegrass Films», 2025 год

— Я просто не смывал его неделями: было лень. А в «Грозовом перевале» я вообще был покрыт грязью и язвами, — вспоминал Элорди.

Поклонницы гадают, в каком образе Джейкоб появится дальше. Поговаривают, что ему предложили главные роли в ремейках «Американского психопата» и «Сумерек», но официальных подтверждений пока нет.

«Я не хочу стать „зверем"»

Не меньше, чем об актерском таланте, после премьеры каждого фильма говорят о том, встречается ли Элорди с исполнительницей главной роли. Актер не спешит раскрывать, кому отдано его сердце. В попытках сохранить личное при себе он даже удалил профили в социальных сетях с миллионной аудиторией.

— Я не хочу терять себя в том, каким я был в детстве и во взрослом возрасте, ради того, чтобы стать, я не скажу «зверем», потому что это совсем не ругательство. Ради того, чтобы стать той публичной версией себя, какой я являюсь сейчас. Я всё еще хочу быть в контакте со своим молодым «я», которое включает в себя всё, чем я являюсь, — объяснял актер.

До своего ухода из социальных сетей Элорди делился совместными фотографиями с актрисой Джоуи Кинг. Их роман продлился недолго, и как только Джейкоб стал сниматься в «Эйфории», его стали бесконечно сводить с Зендеей.

Источник: кадр из фильма «Будка поцелуев» (18+), реж. Винс Марселло, Netflix, 2018 год

Актеры часто появлялись вместе на мероприятиях и делились совместными снимками, но свой роман так и не подтвердили. Уже через год Зендея начала встречаться с Томом Холландом, и после этого поклонники напрочь забыли о любых претендентах на ее сердце.

Источник: zendaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Элорди также не был одинок и закрутил роман с дочкой Синди Кроуфорд — Кайей Гербер. Пара недолго проверяла свои чувства и стала жить вместе. Звездная мама Гербер приняла потенциального зятя, а родители Элорди нашли общий язык с Кайей. По словам окружения Гербер, первое время складывалось впечатление, что пара создана друг для друга и не за горами свадьба. Оба не любят шумные компании и предпочитают проводить время в обществе друг друга.

— Они редко покидают город. Вместо этого наслаждаются пляжем, ходят в походы и проводят вечера за ужинами с друзьями, — рассказывал Daily Mail источник из окружения пары.

Источник: kaiagerber / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отношения всё же не сложились. Идеальный тихий мирок разрушился, как только начались бесконечные съемки. В итоге пара захотела разойтись, пока дело не зашло слишком далеко.

Под чары Элорди чуть не попала замужняя Марго Робби. После премьеры «Грозового перевала» актриса кидала двусмысленные фразы о том, что сильно привязалась к актеру и во время съемок с трудом проживала моменты, когда они не вместе.

— Я поймала себя на том, что начинаю оглядываться по сторонам, чтобы понять, где он. Когда я его не видела, я очень нервничала и теряла самообладание. И я чувствовала себя потерянной, как ребенок без одеяла или чего-то в этом роде, — говорила Марго.

Источник: EPA

На счастье мужа Марго, магия обаяния Элорди всё же спала. Правда, не только с актрисы, но с части поклонниц. Во время пресс-тура фанатки Элорди узнали его с новой стороны.

Актер никогда не скрывал, что сильно привязан к родителям, в детстве его мама даже устроилась работать в школу, чтобы проводить с ним больше времени. Однако всё оказалось запущеннее. Во время прохода по красной дорожке Джейкоб жевал жвачку и вместо того, чтобы выбросить ее, убрать в салфетку или проглотить, отдал в руку маме.

Источник: bustle / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Одни посчитали, что актер проявил себя не уважительно и показал себя как «сыночка-корзиночка». Но нашлись и те, кто увидел в поступке лишь полное доверие в семье.

С апреля поговаривают, что актер вслед за Тимоти Шаламе попал в ловушку семьи Дженнер-Кардашьян. Якобы Кайли свела его со своей сестрой Кендалл, притом еще в начале года. Учитывая, что любой шаг звездной семьи они снимают для своих социальных сетей и реалити-шоу, тайный роман выглядит особенно интригующе.