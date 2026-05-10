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Страна и мир Самолетом, поездом и автостопом: как девушка в инвалидной коляске побывала в 19 странах и сотне городов

Самолетом, поездом и автостопом: как девушка в инвалидной коляске побывала в 19 странах и сотне городов

Мария даже дважды прыгнула с парашютом. Ее история — в видео

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Она путешествует как с друзьями, так и в одиночку

Источник:

NGS22.RU

Мария Старцева — опытная путешественница. В свои 35 лет она посетила множество стран Европы и Азии, а также около 100 городов России. Помимо этого, она прыгает с парашютом, участвует в конкурсах красоты и играет в театре. И всё это — на инвалидной коляске.

Еще в детстве Марии диагностировали ДЦП, из-за которого ходить она может только на небольшие расстояния. Однако проблемы со здоровьем не помешали девушке закончить школу с золотой медалью и получить высшее образование. Кроме того, мама привила ей любовь к путешествиям, возя ее на море или в Москву.

«Она меня постоянно таскала с собой. Были поездки в Европу. Всю мы, конечно, не объездили, но шесть стран посетили», — говорит Мария.

Всего путешественница побывала в 19 странах: Китае, Индии, Таиланде, Испании, Португалии, Чехии, Австрии, ОАЭ, Казахстане, Таджикистане, Монголии и других.

Однако и дома не засиживается в четырех стенах. Увидев в соцсетях информацию о прыжках с парашютом, Мария загорелась этой идеей. Как она вспоминает, в первый свой прыжок какого-то сильного страха она не почувствовала. Он пришел во второй раз.

«Сижу около двери, она открывается: первый пошел. Смотрю и думаю, что ж так высоко? Зачем я вообще полезла сюда? Но инструктор же всё равно прыгнет, он не будет ждать, пока я успокоюсь. А вот когда летишь, уже не страшно, наоборот, очень красиво», — рассказала она.

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Ирина ГосподаренкоИрина Господаренко
Ирина Господаренко
корреспондент
Путешествие Туризм Прыжок с парашютом Инвалидная коляска
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