Города рискуют остаться без связи и интернета в майские праздники: новости 4 мая

Некоторые операторы связи уже начали информировать об этом жителей Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 мая.

Море окрасилось в кровавый цвет в Омане

В Омане пляж окрасился в красный цвет в городе Мирбат. Это случилось после того, как на берег вынесло тысячи креветок, пишет газета Muscat Daily.

Как отмечает Министерство сельского хозяйства Омана, массовая гибель креветок, скорее всего, связана с естественными факторами, такими как перепады температуры воды, снижение уровня кислорода и изменение океанических течений. Мелкие ракообразные сильно чувствительны к подобным изменениям природных условий.

Источник: Noticiero El Salvador / X

В Дагестане сменилась власть

В отставку по собственному желанию ушел бывший глава Дагестана Сергей Меликов. Сегодня ее принял президент России Владимир Путин и назначил временно исполняющего обязанности главы региона.

Меликов возглавлял республику с 2021 года. Срок его полномочий заканчивается в сентябре.

«Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», — отметил Путин во время встречи с представителями Народного собрания республики.

Президент России освободил Меликова с поста главы Дагестана. Пока неизвестно, на какую именно работу перейдет бывший глава республики.

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана президент назначил бывшего председателя Верховного суда республики Федора Щукина. Его кандидатуру Путин поддержал еще на прошлой неделе во время встречи с представителями Дагестана в Кремле.

Предварительно, выборы главы Дагестана пройдут в сентябре.

Парные больничные предлагают оформлять супругам

В России следует ввести парные больничные для супругов, если один из них заболел. Это предложение выдвинул юрист и политик Иван Курбаков. По его словам, сейчас закон не позволяет оформить больничный для здорового супруга, если болен партнер. Это создает финансовые трудности и дополнительный стресс для семьи.

«Такая ситуация не только создает дополнительный стресс для семьи, но и противоречит принципам коллективизма и взаимопомощи. Введение парных больничных позволило бы снять это противоречие, обеспечив семьям возможность пережить период болезни без риска для здоровья окружающих», — подчеркнул Курбаков в разговоре с «Абзацем».

По мнению юриста, выплаты по таким больничным можно ограничить коротким сроком (3–5 дней), что не создаст дополнительной нагрузки на бюджет Фонда соцстрахования. Юрист уверен, что введение такой меры улучшит семейные отношения и будет способствовать быстрому выздоровлению.

Мужчины массово начали оставлять работу ради детей

За последние годы в стране значительно выросло число мужчин, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

«Частота получения отцами отпуска по уходу за ребенком возрастает. <…> Доля мужчин среди получателей пособия выросла примерно с 2 до 12,5%, а абсолютное число — в шесть — девять раз с 2020 по 2025 год», — отметила эксперт в разговоре с ТАСС.

По ее информации, большинство отцов в декрете живут в крупных городах с высокими доходами: Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Лебединская также отметила, что около 50% пап готовы уйти в декрет, а еще 35% хотели бы, но не могут это сделать.

Мошенники нацелились на сбережения ветеранов

В преддверии Дня Победы мошенники атакуют ветеранов под видом чиновников. Злоумышленники выманивают платежные данные, обещая праздничные пособия и даже награды. Об этом предупредила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По ее информации, аферисты представляются работниками Соцфонда, Минтруда или органов соцзащиты. Под предлогом «сверки личности» для зачисления денег они требуют продиктовать код из СМС либо реквизиты карты.

Есть и другой вариант обмана — ссылка на фальшивый сайт, где якобы проверяют данные для вручения медали ко Дню Победы.

«Мошенники маскируют свои атаки под официальные уведомления, используя эмоциональную связь людей с праздником», — сказала Пожарская в разговоре с ТАСС.

Настоящие выплаты при этом не требуют звонков и кодов из СМС. Деньги поступают автоматически.

Назван возраст, когда у россиян появляются первые полмиллиона на вкладах

На депозитах в среднем по полмиллиона рублей держат клиенты российских банков, которым уже исполнилось 30 лет. К такому возрасту доходы заметно подрастают, а привычка тратить претерпевает серьезную трансформацию, выяснила газета «Ведомости», ознакомившись с банковским исследованием.

Согласно подсчетам, медианный заработок 30-летних в 2025 году на пятую часть обгонял доходы 25-летних и почти вдвое превышал уровень 20-летних. Кроме того, вместе с ростом поступлений к этому возрасту люди начинают чаще тратить на обустройство жилья и ремонт. Такие расходы подскакивают на 70% относительно младших поколений, а статья медицинских услуг прибавляет сразу 30%.

Кроме того, именно этот рубеж становится пиком кредитной активности, тогда как ближе к пенсии граждане всё чаще выбирают сберегательную модель и активно пополняют вклады.

Получить кредит станет практически невозможно

Через год люди не смогут получить кредит, указав в анкете доход без подтверждающих документов. Об этом предупредила экономист Эльвира Глухова.

По словам эксперта, с апреля текущего года доходы от подработок, процентов по вкладам и переводов от родственников, поступающие на карту, необходимо будет подтверждать отдельными документами. Банки будут учитывать как доход только зарплату, пенсию, социальные выплаты и арендные платежи. А в будущем меры будут ужесточаться.

«С 1 июля 2026 года еще и к „самозаявленному“ доходу, когда человек пишет в анкете сумму дохода без подтверждения, а банк сравнивает ее со среднедушевым доходом по региону от Росстата, применят дисконт 10%. А с 1 июля 2027 года упрощенный подход отменят полностью. Дальше будет еще жестче», — предупредила Глухова.

Особые правила вводятся и для индивидуальных предпринимателей. Они смогут подтверждать доход только на основании налоговых деклараций. При этом банкам будет запрещено завышать оценку платежеспособности клиента, анализируя его траты.

Таким образом, через год рассчитывать на кредит смогут только те, кто готов предоставить полный пакет документов. Остальным придется либо собирать подтверждения, либо отказаться от быстрых займов.

За какие действия в соцсетях оштрафуют или отправят в тюрьму

Даже безобидные на первый взгляд действия в соцсетях могут обернуться штрафами или уголовным преследованием. Это касается репостов, лайков и комментариев, которые многие считают обыденными.

Юрист Игорь Ивлев предупредил, что российское законодательство постоянно меняется, и это может привести к правовым последствиям даже в, казалось бы, обычных ситуациях. Особенно это касается общения в соцсетях. Комментарии, репосты и лайки могут быть расценены как распространение запрещенной информации, если пост содержит призывы к экстремизму, запрещенную символику или ложные сведения о Вооруженных силах РФ.

Ответственность за это может понести не только автор публикации, но и те, кто ее распространял. В судебной практике уже есть случаи, когда людей привлекали к ответственности за лайки или одобрительные реакции под экстремистскими постами.

Также юрист отметил, что репост или комментарий не всегда считаются просто выражением мнения. Поэтому пользователям следует быть более внимательными к контенту, который они читают, сохраняют и комментируют.

О том, какое именно наказание грозит за сомнительный репост в соцсетях, мы рассказали в этом материале.

Началась еще одна предпраздничная рабочая неделя в России

Еще одна предпраздничная неделя с дополнительными выходными днями началась в России. Работать придется с 4 по 8 мая, причем один из этих дней будет сокращенным. Но такая возможность предоставляется не всем.

Речь идет о тех, кто работает на шестидневной рабочей неделе. Эти сотрудники смогут отдохнуть только 9 мая, а на работу выйдут уже 11 мая, так как суббота для них является рабочим днем.

Для тех, кто работает по пятидневной неделе, выходные продлятся 9, 10 и 11 мая. Поскольку День Победы в этом году приходится на субботу — 9 мая, его перенесут на ближайший рабочий понедельник — 11 мая.

Сокращенный рабочий день во время второй волны майских праздников будет 8 мая. Работники будут трудиться на один час меньше, так как следующий день, 9 мая, является официальным праздником. Согласно Трудовому кодексу, рабочий день, предшествующий нерабочему праздничному, сокращается на один час.

Во вторую волну майских праздников регионы могут остаться без связи

В преддверии майских праздников операторы связи информируют жителей Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и отправке SMS-сообщений. Это следует из сообщения, полученного корреспондентом РИА Новости.

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая», — сказано в сообщении оператора «Билайн».

Людям советуют пользоваться Wi-Fi для выхода в интернет и использовать функцию VoLTE для голосовых звонков в настройках телефона.

Такая мера призвана обезопасить граждан перед Днем Победы, когда возрастает угроза террористических атак.

«Понятно, что в этот день большая опасность, что будут использовать беспилотные летательные аппараты, чтобы нанести террористические атаки по Москве и крупным городам», — заявил первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в эфире «Говорит Москва».

Аналогичная ситуация возможна в Татарстане. Об этом на брифинге в кабмине заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.