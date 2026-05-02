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Страна и мир Умерла актриса из сериалов «Интерны» и «Папины дочки» Евгения Пресникова

Умерла актриса из сериалов «Интерны» и «Папины дочки» Евгения Пресникова

Ей было 86 лет

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Причина смерти актрисы неизвестна | Источник: кадр из сериала «Любопытная Варвара-3» (2015), режиссеры: Андрей Силкин и Андрей Верещагин, студия «Про100фильм»Причина смерти актрисы неизвестна | Источник: кадр из сериала «Любопытная Варвара-3» (2015), режиссеры: Андрей Силкин и Андрей Верещагин, студия «Про100фильм»

Причина смерти актрисы неизвестна

Источник:

кадр из сериала «Любопытная Варвара-3» (2015), режиссеры: Андрей Силкин и Андрей Верещагин, студия «Про100фильм»

На 87-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Евгения Пресникова. О смерти актрисы сообщили в группе «ВКонтакте» «ТЕАТР. Спектакли. Новости культуры».

«Актриса до последней клеточки. Красивая, глубокая, настоящая. Носительница той самой уходящей театральной породы», — говорится в сообщении.

Евгения Пресникова родилась 27 сентября 1939 года. Она окончила Школу-студию МХАТ и посвятила свою карьеру театру и кино.

На счету Евгении Пресниковой 86 работ в кино и сериалах. Среди ее самых знаменитых работ участие в таких проектах, как «Следствие ведут знатоки», «Каменская», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки» и «Интерны».

Ранее сообщалось о смерти актрисы из «Реальных пацанов» Натальи Мироновой. Причиной ее кончины, предварительно, стал оторвавшийся тромб.

До этого в Москве простились с режиссером и актером Львом Шимеловым, он скончался в возрасте 96 лет. В свое время он вел передачу «Радионяня» и озвучил мультипликационный фильм «Пластилиновая ворона».

Как сообщили близкие артиста, 20 апреля у него произошел инсульт, а спустя четыре дня он скончался. Льва Шимелова похоронили на Ваганьковском кладбище.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
2 мая, 01:41
🙏🙏🙏
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Гость
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