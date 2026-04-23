Путин поручил обеспечить бесперебойную работу важных сервисов во время отключения интернета

Президент назвал главный приоритет на данный момент Источник: Kremlin.ru

Сбои в работе интернета в крупных городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что людей важно предупреждать о причинах неполадок и найти выход для граждан.

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России», — сказал Путин на совещании с правительством.

Он надеется, что вскоре удастся наладить работу таким образом, чтобы это не мешало обычным гражданам. То есть даже при ограничении интернета, «Госуслуги», платежные системы и другие важные сервисы должны бесперебойно работать.

Источник: Kremlin.ru

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», — добавил президент.