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Страна и мир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу важных сервисов во время отключения интернета

Путин поручил обеспечить бесперебойную работу важных сервисов во время отключения интернета

Сейчас у пользователей есть бесплатные экстренные звонки

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Президент назвал главный приоритет на данный момент | Источник: Kremlin.ruПрезидент назвал главный приоритет на данный момент | Источник: Kremlin.ru

Президент назвал главный приоритет на данный момент

Источник:

Kremlin.ru

Сбои в работе интернета в крупных городах бывают связаны с предотвращением террористических угроз. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отметив, что людей важно предупреждать о причинах неполадок и найти выход для граждан.

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России», — сказал Путин на совещании с правительством.

Он надеется, что вскоре удастся наладить работу таким образом, чтобы это не мешало обычным гражданам. То есть даже при ограничении интернета, «Госуслуги», платежные системы и другие важные сервисы должны бесперебойно работать.

Источник:

Kremlin.ru

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом», — добавил президент.

Он добавил, что широкое информирование людей об ограничении интернета для предотвращения терактов может нанести ущерб безопасности. Однако важно информировать людей о причинах ограничений.

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Комментарии
10
Гость
24 апреля, 10:49
Вообще не понятно где он обитает, где прячется от общения с народом и только вещает чушь с экранов, несет глупости по истории. Все смеются и его все заявления по ПВО- просто лирика. Все он знает, только делает вид что все хорошо! Если честно, то его противно слушать и видеть! Не понимаю тех, кто его любит и поддерживает! Зато только?
Гость
24 апреля, 07:03
А ПВО является важным сервисом? После Туапсе и Усть-Луги-то? Может, скажем ему, а? Миллиарды не на РКН, а на ПВО, слабо? Или, только, в Ново-Огарёво, ПВО есть? Пора на покой!
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