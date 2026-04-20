«Хотел заплакать, когда вышел на трассу». Как мальчик с дальтонизмом исполнил мечту, попав на «Суперниндзя»

Вадим Синицин из Рязани смог исполнить свою заветную мечту — попасть на шоу «Суперниндзя. Дети» (6+), новый сезон которого стартовал на СТС 5 апреля. Это стало самой большой радостью для 9-летнего мальчика, ведь об этом дне он мечтал с трех лет. А до этого школьник занимался скалолазанием.
Особенности зрения у Вадима проявились на соревнованиях по скалолазанию. Ему нужно было пройти трассу одного цвета, но он полез не туда — попытку не засчитали.
Несмотря на то, что Вадим не различает цвета, у него 21 медаль с соревнований.
«Когда мы едем на соревнования, мне сначала папа показывает трассу с нужными цветами. Я ее запоминаю, и когда начинаются сами соревнования, я по своей памяти лезу», — рассказал YA62.RU Вадим.
Сначала родители не верили, что Вадим попадет на шоу, но помогли ему заполнить анкету. Спустя некоторое время школьника из Рязани пригласили на съемки, где царила дружелюбная атмосфера.
Интересный факт: до съемок Вадим Синицин никогда не занимался ниндзя-спортом и выход на трассу в шоу стал его первым опытом. Теперь мальчик хочет поехать в гости к друзьям из «Суперниндзя», чтобы набраться больше опыта.