«Хотел заплакать, когда вышел на трассу». Как мальчик с дальтонизмом исполнил мечту, попав на «Суперниндзя»

На шоу Вадим мечтал попасть с трех лет Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Вадим Синицин из Рязани смог исполнить свою заветную мечту — попасть на шоу «Суперниндзя. Дети» (6+), новый сезон которого стартовал на СТС 5 апреля. Это стало самой большой радостью для 9-летнего мальчика, ведь об этом дне он мечтал с трех лет. А до этого школьник занимался скалолазанием.

Особенности зрения у Вадима проявились на соревнованиях по скалолазанию. Ему нужно было пройти трассу одного цвета, но он полез не туда — попытку не засчитали.

Несмотря на то, что Вадим не различает цвета, у него 21 медаль с соревнований.

«Когда мы едем на соревнования, мне сначала папа показывает трассу с нужными цветами. Я ее запоминаю, и когда начинаются сами соревнования, я по своей памяти лезу», — рассказал YA62.RU Вадим.

Сначала родители не верили, что Вадим попадет на шоу, но помогли ему заполнить анкету. Спустя некоторое время школьника из Рязани пригласили на съемки, где царила дружелюбная атмосфера.