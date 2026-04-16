«Я родила сразу 9 детей»: как семья вмиг стала многодетной, установив мировой рекорд. Видео

Историю многодетной матери, родившей девять детей, — смотрите в видео Источник: Городские медиа

Супруги из Мали Халима Сиссэ и Абделькадер Арби уже воспитывали дочь, когда решились на пополнение семьи, но тут их ждал большой сюрприз. Медики сообщили, что 25-летняя Халима вынашивает семь младенцев. Уже тогда многоплодная беременность привлекла внимание СМИ страны, а после родов супруги стали известны на весь мир. Дело в том, что женщина родила не семь, а аж девять младенцев.

Пять девочек и четыре мальчика появились на свет в мае 2021 года на 30-й неделе беременности. Вес крох был всего от 500 граммов до килограмма. Врачи 19 месяцев заботились о маме и малышах, и всё закончилось не просто благополучно, а настоящим рекордом. Дети вошли в Книгу Гиннесса как первые выжившие девятерняшки.