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Страна и мир «Я родила сразу 9 детей»: как семья вмиг стала многодетной, установив мировой рекорд. Видео

«Я родила сразу 9 детей»: как семья вмиг стала многодетной, установив мировой рекорд. Видео

Такое количество малышей стало неожиданностью для супругов из Мали и медиков

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Историю многодетной матери, родившей девять детей, — смотрите в видео

Источник:

Городские медиа

Супруги из Мали Халима Сиссэ и Абделькадер Арби уже воспитывали дочь, когда решились на пополнение семьи, но тут их ждал большой сюрприз. Медики сообщили, что 25-летняя Халима вынашивает семь младенцев. Уже тогда многоплодная беременность привлекла внимание СМИ страны, а после родов супруги стали известны на весь мир. Дело в том, что женщина родила не семь, а аж девять младенцев.

Пять девочек и четыре мальчика появились на свет в мае 2021 года на 30-й неделе беременности. Вес крох был всего от 500 граммов до килограмма. Врачи 19 месяцев заботились о маме и малышах, и всё закончилось не просто благополучно, а настоящим рекордом. Дети вошли в Книгу Гиннесса как первые выжившие девятерняшки.

Хотя вырастить и воспитать сразу девять непосед — та еще задачка для родителей, Халима и Абделькадер не устают благодарить медиков. В каждый день рождения малышей родители с гордостью показывают на фото, как быстро растут и меняются их девятерняшки.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Рекорд Многодетная семья Ребенок
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Комментарии
7
Гость
17 апреля, 08:02
Мутировать значит начали. Свинья и человек имеют анатомическое и биологическое сходство. Мали - страна с низким уровнем жизни.
Гость
16 апреля, 22:45
Если бы я родила сразу 9 муж бы точно сразу бы сбежал...
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Гость
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