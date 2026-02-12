Нигер объявил о начале войны с Францией — что известно о конфликте

Отношения между Францией и Нигером ухудшились после военного переворота в июле 2023 года

Власти Нигера заявили о начале конфликта с Францией. Африканская страна уже проводит мобилизацию для возможного вооруженного столкновения. Об этом заявил начальник военного штаба страны генерал Амаду Ибро, пишет Jeune Afrique.

В своей речи Ибро обвинил Францию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мы не были в состоянии войны, но сейчас мы вступаем в войну с Францией», — сказал Ибро, выступая перед молодежью на стадионе Ниамея.

Решение о всеобщей мобилизации в Нигере приняли в конце декабря на заседании совета министров под председательством президента Абдурахмана Тчиани. По словам генерала Ибро, мобилизация была объявлена для противостояния Франции.

Во французском генштабе обвинения со стороны Ибро отвергли. Пресс-секретарь ведомства полковник Гийом Верне заявил, что «о французском вмешательстве в Нигере и речи быть не может». Высказывания Ибро он охарактеризовал как «информационную войну», которую, по его словам, инициировал Ниамей.

Нигер был французской колонией до 1960 года. Отношения между Францией и Нигером ухудшились после военного переворота в июле 2023 года, перейдя от тесного партнерства к открытой враждебности. Новые власти Нигера потребовали вывода французских войск и посла, обвиняя Париж в неоколониализме, что привело к разрыву военного сотрудничества и свертыванию французского влияния в стране.

Журналисты Jeune Afrique отметили, что власти Нигера не впервые возлагают на Францию ответственность за внутреннюю нестабильность. Абдурахман Тчиани ранее публично обвинял президента Франции Эммануэля Макрона, а также руководителей Бенина и Кот-д'Ивуара — Патриса Талона и Алассана Уаттару — в поддержке «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ в 2015 году). По его утверждению, именно эти государства причастны к нападению на аэропорт Ниамея в конце января 2026 года.