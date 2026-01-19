«Здесь всё по-другому»: британец решил навсегда остаться в России и бороться с мифами о стране. Видео

Алекс уже два года живет в России и не планирует возвращаться на родину Источник: Городские медиа

Британец регулярно собирает тысячи просмотров историями о жизни российской столицы. Его зовут Алекс Торкилдсен, он ведет блог British man in Russia всего около месяца.

Парень родился и вырос в Лондоне. В Москву переехал после знакомства с русской девушкой. Они начали встречаться еще в Англии, но когда россиянка решила вернуться на родину, Алекс поддержал и переехал следом.

«После переезда мы расстались, но я решил, что останусь здесь, потому что я люблю Россию, я думаю, что она прекрасна. Здесь всё по-другому», — поделился Алекс Торкилдсен.

В России британец живет уже два года. Переезжать обратно не собирается. Но блог завел недавно, чтобы бороться с предубеждениями иностранцев.

«Я вырос с предубеждениями, что все здания здесь — старые дома советской эпохи, что люди холодные и замкнутые и что многие пьют водку и всё такое прочее — базовые западные стереотипы. Когда я приехал сюда, то понял, что люди здесь на самом деле очень искренние и настоящие», — рассказал Алекс.