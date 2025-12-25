«Пытаюсь не купить билет до Москвы». Россияне рассказали, как отметят Новый год вдали от родины

Зима в Германии и Грузии выглядит по-разному Источник: Мария, Антон

Миллионы россиян живут за рубежом. Кто-то из них — десятилетиями, а многие уехали только в 2022 году. Мы поговорили с эмигрантами о том, как они будут праздновать Новый год вдали от семьи, чему удивляются в местных традициях и о чем мечтают.

Это пять историй от MSK1.RU — пять разных судеб и честные эмоции людей, которые то ли в чужих краях, то ли, наоборот, наконец на своем месте.

«Мой обычный кочевой Новый год»

Антон, продуктовый дизайнер, четыре года живет в Грузии, отметит Новый год здесь же

Ощущения во многом положительные, потому что для меня есть два настоящих праздника: день рождения и Новый год. Я уже очень давно отмечаю его без семьи, просто с друзьями или вдвоем с партнером. Конечно, 31-го числа позвоню, поздравлю родных.

Наверное, соберемся с женой и друзьями, что-то придумаем. 1 января Тбилиси и окрестности абсолютно мертвые, и очень прикольно покататься на велосипеде. Погода в Грузии почти всегда позволяет, и просто ездишь, наслаждаешься пустыми тихими улицами, загородными дорогами.

В Грузии отмечают, мне кажется, так же масштабно, как и в России. Еще до полуночи пускают фейерверки, в полночь — кульминация, и она продолжается несколько часов. Есть традиция сжигать на удачу чичилаки — такие деревянные украшения, похожие на елочки.

Фейерверки в ночь на 1 января 2024 года в Тбилиси. Грузины обожают пиротехнику Источник: Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Уже непонятно, что для меня привычная атмосфера… Самое главное в Новый год — это подарки и застолье. Поедим мандарины, и, конечно, бутерброды с красной икрой. Будет такой мой обычный, давно кочевой Новый год.

«Посиделка с близким человеком в домашней обстановке»

Марина, SMM-менеджер, четыре года живет за границей, последние четыре месяца — в Германии

В Германии больше празднуют католическое Рождество, и мне только предстоит ощутить эту атмосферу. Я живу в Нюрнберге, а здесь самая масштабная рождественская ярмарка в Европе, на нее все съезжаются. Я видела приготовления, поэтому, думаю, это будет суперклассно.

Чувствую себя хорошо, без семьи не одиноко. Я и раньше не то что бы праздновала по-семейному, так что не переживаю. Скорее всего, с мамой созвонюсь… Хотя как, если всё заблокировано? Не созвонюсь я с мамой, запишу ей кружочки.

Снежная зимняя Германия Источник: Мария

Я отмечу дома с молодым человеком и с котами. Не думаю, что будем прям праздновать, наверное, что-нибудь прикольное посмотрим. Может быть, «Очень странные дела» — как раз 31-го числа выходит финальная серия. В общем, будет просто посиделка с близким человеком в домашней обстановке.

Мне главное, чтобы было комфортно в этот день, в этот вечер, в эту ночь. Хочу просто спокойно, хорошо и приятно провести время. Я не тот человек, который держится за традицию празднования. У меня бывали Новые года, когда я спала или праздновала одна, потому что не хотела никуда идти. Просто всю ночь смотрела классный сериал, легла спать, и всё было прекрасно.

«Снять домик и позвать друзей»

Елизавета, преподавательница английского языка, пять лет живет за границей, последние полтора года — в Канаде

У меня юбилейный, пятый Новый год не в России. В этот раз мы с мужем думали снять домик где-нибудь в лесу, позвать туда друзей, чтобы приготовить вместе новогодний ужин и играть в настольные игры. Это будет трезвый праздник, и надеюсь, где-нибудь в красивом месте с вкусной едой, с приятной компанией.

Уютная атмосфера дома в Канаде Источник: Елизавета

Хороший вопрос, когда я в последний раз Новый год отмечала с семьей. У меня своя семья уже образовалась, поэтому мне не одиноко. Но вообще родители рядом, поэтому сможем с ними встретиться и созвонимся, скорее всего.

На самом деле в Канаде основной праздник — это Рождество, поэтому будем отмечать, наверное, его. Как минимум у мужа будет выходной, потому что ты имеешь право на несколько религиозных праздников в году, если ты из другой страны, из другой культуры. Так что мы обязательно берем выходные на Рождество и Пасху.

«Пытаюсь не купить билет до Москвы»

Мария, химик, четыре года живет за границей, последние два — в Германии

В прошлом году я ездила домой на Рождество, но в этом купила билеты и сдала по личным причинам. Ощущения лучше, чем в первый год в Германии, тогда было очень грустно. Если в Грузии празднование ничем не отличалось от России, так же со всеми встречаешься, много знакомых, то в Германии их меньше.

Здесь главный праздник — Рождество, и всё вымирает с 25 декабря до середины января. Разве что с 31-го на 1-е выскакивают иммигранты, стреляют хлопушками и пуляют в тебя петардами, поэтому лучше в центре не гулять. Это не тот Новый год, как у нас, когда все красивые и нарядные.

Рождество в Германии Источник: Мария

Нет выпуска энергии, которую копишь до 31 декабря. У тебя как бы размываются границы, находишься в таком рождественском вайбе, и иногда бывает одиноко. Такое ощущение, что ты не почувствовал их праздник и всё еще ждешь 31-го. Знаешь, что успеешь купить билет домой, живешь этим… А в новогоднюю ночь сидишь на кухне один, потому что соседи уехали по деревням, и плачешь.

Не думаю, что созвонимся с родственниками, просто поздравлю их. А отмечать буду одна на работе. Попробую насладиться тем, что никого нет вокруг, пожить для себя и чуть-чуть для людей. В России бы я встретилась с друзьями и семьей, а здесь концентрирую внимание на знакомых, понимая, что они примерно в такой же ситуации. Мне хочется принести немножечко счастья человеку.

Прям возвращать домашнюю атмосферу Нового года не буду, но сделаю бутерброды с икрой обязательно. Поеду в русский магазин, выпью шампанского, поплачу обязательно. Мне будет грустно, этот праздник всегда был грустным. И если в России я знала, что точно найду компанию, то здесь такого не случится. Но я смирилась с тем, что всё умирает после Рождества, и пытаюсь контролировать чувства, не купить билет до Москвы.

«Отметим узким кругом по-стариковски»

Антон, журналист, встречает первый Новый год в Грузии

Одиночество — давно уже модный тренд, так что справляюсь, хотя и бывает грустно. Но нас же еще и пандемия с ее локдаунами научила жить в коконе, окном из которого стали гаджеты с планерками в рабочих чатах и банкетами по Zoom. А тут же не самоизоляция, рядом живут друзья и коллеги, так что есть свое комьюнити, которое не меньше, чем было в Москве до пандемии и 24 февраля.

Скорее можно сказать, что сейчас в России осталось меньше знакомых, чем тут, в Грузии, в Армении, в странах Европы и много где еще по миру. Так что, возвращаясь в РФ, нередко ловил себя на мысли, что одиночество там, где ты словно на кладбище воспоминаний об артхаусе прошлой жизни.

В марте 2025-го Батуми завалило снегом Источник: Антон

Скорее всего, на Новый год с друзьями соберемся и отметим узким кругом по-стариковски. Возвращать привычную атмосферу не буду, а зачем? Возвращение в прошлое — не лучший вариант для того, чтобы, как модно говорить сегодня, двигаться дальше. Дом там, где мы сейчас, а поскольку есть средства связи с родными, то и атмосфера приложится.

