Страна и мир «Пытаюсь не купить билет до Москвы». Россияне рассказали, как отметят Новый год вдали от родины

«Пытаюсь не купить билет до Москвы». Россияне рассказали, как отметят Новый год вдали от родины

И чем отличается праздник в их странах

278
Зима в Германии и Грузии выглядит по-разному | Источник: Мария, АнтонЗима в Германии и Грузии выглядит по-разному | Источник: Мария, Антон

Зима в Германии и Грузии выглядит по-разному

Источник:

Мария, Антон

Миллионы россиян живут за рубежом. Кто-то из них — десятилетиями, а многие уехали только в 2022 году. Мы поговорили с эмигрантами о том, как они будут праздновать Новый год вдали от семьи, чему удивляются в местных традициях и о чем мечтают.

Это пять историй  от MSK1.RU — пять разных судеб и честные эмоции людей, которые то ли в чужих краях, то ли, наоборот, наконец на своем месте.

«Мой обычный кочевой Новый год»

Антон, продуктовый дизайнер, четыре года живет в Грузии, отметит Новый год здесь же

Ощущения во многом положительные, потому что для меня есть два настоящих праздника: день рождения и Новый год. Я уже очень давно отмечаю его без семьи, просто с друзьями или вдвоем с партнером. Конечно, 31-го числа позвоню, поздравлю родных.

Наверное, соберемся с женой и друзьями, что-то придумаем. 1 января Тбилиси и окрестности абсолютно мертвые, и очень прикольно покататься на велосипеде. Погода в Грузии почти всегда позволяет, и просто ездишь, наслаждаешься пустыми тихими улицами, загородными дорогами.

В Грузии отмечают, мне кажется, так же масштабно, как и в России. Еще до полуночи пускают фейерверки, в полночь — кульминация, и она продолжается несколько часов. Есть традиция сжигать на удачу чичилаки — такие деревянные украшения, похожие на елочки.

Фейерверки в ночь на 1 января 2024 года в Тбилиси. Грузины обожают пиротехнику

Источник:

Андрей Кузнецов / MSK1.RU

Уже непонятно, что для меня привычная атмосфера… Самое главное в Новый год — это подарки и застолье. Поедим мандарины, и, конечно, бутерброды с красной икрой. Будет такой мой обычный, давно кочевой Новый год.

«Посиделка с близким человеком в домашней обстановке»

Марина, SMM-менеджер, четыре года живет за границей, последние четыре месяца — в Германии

В Германии больше празднуют католическое Рождество, и мне только предстоит ощутить эту атмосферу. Я живу в Нюрнберге, а здесь самая масштабная рождественская ярмарка в Европе, на нее все съезжаются. Я видела приготовления, поэтому, думаю, это будет суперклассно.

Чувствую себя хорошо, без семьи не одиноко. Я и раньше не то что бы праздновала по-семейному, так что не переживаю. Скорее всего, с мамой созвонюсь… Хотя как, если всё заблокировано? Не созвонюсь я с мамой, запишу ей кружочки.

Снежная зимняя Германия | Источник: МарияСнежная зимняя Германия | Источник: Мария

Снежная зимняя Германия

Источник:

Мария

Я отмечу дома с молодым человеком и с котами. Не думаю, что будем прям праздновать, наверное, что-нибудь прикольное посмотрим. Может быть, «Очень странные дела» — как раз 31-го числа выходит финальная серия. В общем, будет просто посиделка с близким человеком в домашней обстановке.

Мне главное, чтобы было комфортно в этот день, в этот вечер, в эту ночь. Хочу просто спокойно, хорошо и приятно провести время. Я не тот человек, который держится за традицию празднования. У меня бывали Новые года, когда я спала или праздновала одна, потому что не хотела никуда идти. Просто всю ночь смотрела классный сериал, легла спать, и всё было прекрасно.

«Снять домик и позвать друзей»

Елизавета, преподавательница английского языка, пять лет живет за границей, последние полтора года — в Канаде

У меня юбилейный, пятый Новый год не в России. В этот раз мы с мужем думали снять домик где-нибудь в лесу, позвать туда друзей, чтобы приготовить вместе новогодний ужин и играть в настольные игры. Это будет трезвый праздник, и надеюсь, где-нибудь в красивом месте с вкусной едой, с приятной компанией.

Уютная атмосфера дома в Канаде | Источник: ЕлизаветаУютная атмосфера дома в Канаде | Источник: Елизавета

Уютная атмосфера дома в Канаде

Источник:

Елизавета

Хороший вопрос, когда я в последний раз Новый год отмечала с семьей. У меня своя семья уже образовалась, поэтому мне не одиноко. Но вообще родители рядом, поэтому сможем с ними встретиться и созвонимся, скорее всего.

На самом деле в Канаде основной праздник — это Рождество, поэтому будем отмечать, наверное, его. Как минимум у мужа будет выходной, потому что ты имеешь право на несколько религиозных праздников в году, если ты из другой страны, из другой культуры. Так что мы обязательно берем выходные на Рождество и Пасху.

«Пытаюсь не купить билет до Москвы»

Мария, химик, четыре года живет за границей, последние два — в Германии

В прошлом году я ездила домой на Рождество, но в этом купила билеты и сдала по личным причинам. Ощущения лучше, чем в первый год в Германии, тогда было очень грустно. Если в Грузии празднование ничем не отличалось от России, так же со всеми встречаешься, много знакомых, то в Германии их меньше.

Здесь главный праздник — Рождество, и всё вымирает с 25 декабря до середины января. Разве что с 31-го на 1-е выскакивают иммигранты, стреляют хлопушками и пуляют в тебя петардами, поэтому лучше в центре не гулять. Это не тот Новый год, как у нас, когда все красивые и нарядные.

Рождество в Германии | Источник: МарияРождество в Германии | Источник: Мария

Рождество в Германии

Источник:

Мария

Нет выпуска энергии, которую копишь до 31 декабря. У тебя как бы размываются границы, находишься в таком рождественском вайбе, и иногда бывает одиноко. Такое ощущение, что ты не почувствовал их праздник и всё еще ждешь 31-го. Знаешь, что успеешь купить билет домой, живешь этим… А в новогоднюю ночь сидишь на кухне один, потому что соседи уехали по деревням, и плачешь.

Не думаю, что созвонимся с родственниками, просто поздравлю их. А отмечать буду одна на работе. Попробую насладиться тем, что никого нет вокруг, пожить для себя и чуть-чуть для людей. В России бы я встретилась с друзьями и семьей, а здесь концентрирую внимание на знакомых, понимая, что они примерно в такой же ситуации. Мне хочется принести немножечко счастья человеку.

Прям возвращать домашнюю атмосферу Нового года не буду, но сделаю бутерброды с икрой обязательно. Поеду в русский магазин, выпью шампанского, поплачу обязательно. Мне будет грустно, этот праздник всегда был грустным. И если в России я знала, что точно найду компанию, то здесь такого не случится. Но я смирилась с тем, что всё умирает после Рождества, и пытаюсь контролировать чувства, не купить билет до Москвы.

«Отметим узким кругом по-стариковски»

Антон, журналист, встречает первый Новый год в Грузии

Одиночество — давно уже модный тренд, так что справляюсь, хотя и бывает грустно. Но нас же еще и пандемия с ее локдаунами научила жить в коконе, окном из которого стали гаджеты с планерками в рабочих чатах и банкетами по Zoom. А тут же не самоизоляция, рядом живут друзья и коллеги, так что есть свое комьюнити, которое не меньше, чем было в Москве до пандемии и 24 февраля.

Скорее можно сказать, что сейчас в России осталось меньше знакомых, чем тут, в Грузии, в Армении, в странах Европы и много где еще по миру. Так что, возвращаясь в РФ, нередко ловил себя на мысли, что одиночество там, где ты словно на кладбище воспоминаний об артхаусе прошлой жизни.

В марте 2025-го Батуми завалило снегом | Источник: АнтонВ марте 2025-го Батуми завалило снегом | Источник: Антон

В марте 2025-го Батуми завалило снегом

Источник:

Антон

Скорее всего, на Новый год с друзьями соберемся и отметим узким кругом по-стариковски. Возвращать привычную атмосферу не буду, а зачем? Возвращение в прошлое — не лучший вариант для того, чтобы, как модно говорить сегодня, двигаться дальше. Дом там, где мы сейчас, а поскольку есть средства связи с родными, то и атмосфера приложится.

Ранее наши коллеги из 116.RU рассказывали, как бывшая студентка переехала из Казани в Нью-Йорк и завела блог, где делится полезными советами и рассказывает о наболевшем. Блог теперь ее основная работа, и в США девушку уже узнают на улицах.

.

Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Комментарии
1
Гость
1 час
Масква это для любителей мазохизма посмотрить как на наши деньги они купаются в роскоши
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем