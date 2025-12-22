Штраф на миллион: в российском регионе запретили продажу и запуск фейерверков. Новости 22 декабря

Запрет на пиротехнику введут с 25 декабря 2025 года по 20 января 2026 года Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 декабря.

В 2026 году заработают новые правила выдачи ипотеки

С 1 февраля 2026 года в России изменятся условия для получения семейной ипотеки. Супруги теперь должны будут стать созаемщиками, чтобы оформить льготный заем в банке под 6%. Новые требования ограничат количество таких кредитов на одну семью, отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Вводится принцип „одна семья — одна льготная ипотека“. Супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному договору. Новое правило направлено на предотвращение злоупотреблений, когда супруги брали два отдельных кредита, и так называемых донорских схем. Если до 1 февраля 2026 года один из супругов уже оформил семейную ипотеку, второй потеряет право на получение своей», — подчеркнул депутат.

Кошелев напомнил, что в России с 2023 года действует правило, если на одного из супругов уже оформлена семейная ипотека, то второй такой же льготный заем человеку не выдавали. Со следующего года под такое ограничение попадет вся семья целиком — оформить несколько льготных кредитов на разных супругов уже не получится.

Для легковых авто вырастет стоимость техосмотра

С 1 января тарифы на техосмотр легковых автомобилей в среднем вырастут на 9,7%.

С начала 2026 года самый дорогой тариф будет установлен на Чукотке — 5,4 тысячи за легковой автомобиль, в Петербурге — 2 тысячи рублей за ТО, Амурской области — 1,8 тысячи и Ненецком автономном округе — 1,7 тысячи за машину.

Самые низкие цены на ТО ожидаются в Новгородской и Волгоградской областях — чуть больше 1 тысячи рублей. В основной части регионов, в том числе и в Москве, техосмотр подорожает до 1,2 тысячи.

Цены на лечение зубов сильно повысятся

В 2026 году стоматологические услуги подорожают на 50–100% из-за увеличения стоимости импортных материалов, роста аренды и коммунальных услуг, а также введения НДС 22%. Об этом рассказала стоматолог Мария Балакирева.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

В России почти нет собственного производства стоматологических материалов, поэтому специалистам приходится заказывать их из-за рубежа. С начала года ожидается повышение цен на 20–50%, а на некоторые услуги — на 100%. При этом зарплата стоматологов вряд ли увеличится так же значительно.

«Мы будем получать тот же самый, прежний доход, как и получали в прошлом и позапрошлом году. Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги», — отметила врач.

Количество мест в вузах сократится

На 13% меньше платных мест для студентов будет в российских вузах. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В ближайшее время предполагается сократить около 45 тысяч студенческих мест в университетах и институтах страны. Больше всего эти изменения затронут частные учебные заведения и популярные специальности, такие как экономика и юриспруденция.

Фальков отметил, что в негосударственных вузах количество платных мест уменьшится почти на 20%. Сокращения затронут 40 направлений подготовки. В список вошли наиболее популярные специальности:

экономика;

менеджмент;

юриспруденция;

государственное и муниципальное управление;

реклама и связи с общественностью.

В Минобразования пояснили, что такое решение связано с оптимизацией приема и повышением качества высшего образования, а также с перенаправлением абитуриентов в более востребованные экономикой сферы.

Перед Новым годом цены на продукты значительно снизились

Перед Новым годом цены на некоторые продукты существенно снизились, несмотря на инфляцию. Среди товаров, которые стали стоить дешевле, можно выделить яйца, картофель, мандарины, крупы и другие продукты.

«В соответствии с официальным обзором по рынку яйца подешевели на 17,7–22%, картофель — на 24–27%, мандарины — на 15–25%, сахар и крупы — на 3–5%, помидоры — на 16%. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16», — говорится в материале «Известий».

Рост производства и избыток предложения изменили динамику цен на сливочное масло, впервые за год опустив их до двухлетнего минимума.

Врач предупредил о новой мутации гонконгского гриппа

В России обнаружен новый подтип гонконгского гриппа — K. По словам Светланы Вахрушевой, кандидата медицинских наук, этот штамм активно распространяется, но пока не вызывает серьезных осложнений.

«Отмечается рост его распространенности на территории РФ, однако пока нет данных, что он может приводить к каким-то тяжелым осложнениям. Важно отметить, что, по сообщениям мирового медицинского сообщества, данный подтип вируса остается чувствительным к противовирусным препаратам, используемым в лечении гриппа», — отметила врач.

По словам Вахрушевой, вакцины не всегда эффективны из-за антигенного дрейфа вируса. Кроме того, гонконгский грипп не лечится антибиотиками, только при осложнениях.

Основные методы лечения:

обильное питье воды;

постельный режим (особенно при высокой температуре);

симптоматическая терапия (лечение насморка и кашля, если они присутствуют).

WhatsApp* полностью перестал работать в России

Пользователи WhatsApp* (принадлежит Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) жалуются на сбои. По данным сервисов «Сбой.рф» и Detector404, проблемы наблюдаются в нескольких регионах.

За сутки поступило более 1,9 тыс. жалоб, большинство из Москвы. У многих пользователей мессенджер совсем не работает. Основные проблемы:

ошибки уведомлений;

отправка сообщений;

аккаунт не работает в приложении и через веб-версию.

Жалобы также поступили из Хакасии (16%), Ярославской (14%) и Мурманской (12%) областей.

Источник: Сбой.рф

Источник: Detector404

Скорость работы мессенджера на сегодняшний день снизилась на 70–80%, операторы связи к замедлению непричастны. В Роскомнадзоре прокомментировали, при каких условиях снимут все ограничения с мессенджера.

В Москве при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант

Утром в Москве на улице Ясеневой взорвался внедорожник Kia. Водитель, генерал-лейтенант Фанил Сарваров, скончался.

Очевидцы видели, что его автомобиль проехал перед взрывом всего пару метров. Взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля.

Кадры с места взрыва Источник: MSK1.RU / Telegram

На месте работают следователи и криминалисты Источник: Осторожно, Москва / Telegram

Осколки от машины разлетелись в разные стороны, повредив другие автомобили Источник: Следком / Telegram

Следственный комитет рассматривает версию убийства, возможно, связанного с украинскими спецслужбами. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Генерал-лейтенант ранее выполнял боевые задачи на Северном Кавказе и в Сирии. Подробности о жизни военного собрали в материале.

Раскрыты темы переговоров по украинскому урегулированию в Майами

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о ключевых задачах украинского урегулирования: прекращение боевых действий, предоставление Украине гарантий безопасности и восстановление страны. Эти принципы обсуждались на встрече в Майами с участием спецпосланника России Кирилла Дмитриева, Уиткоффа и бывшего советника Трампа Джареда Кушнера. Обе стороны назвали переговоры конструктивными и продуктивными.

Особое внимание уделено гарантиям безопасности для Украины, которые могут быть аналогичны натовским. Ранее этот вопрос обсуждался в Берлине. Дмитриев намекнул на следующие переговоры в Москве, опубликовав фото в футболке с надписью «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва».

Екатеринбуржец сдал квартиру в аренду и остался должен полмиллиона

В Екатеринбурге мужчина сдал трехкомнатную квартиру в аренду жителю из Каменска-Уральского. Договор подписали сроком на 11 месяцев. Тогда квартиросъемщик заплатил сразу же 220 тысяч рублей — 110 тысяч рублей за первый месяц проживания и еще 110 тысяч рублей в качестве залога.

Однако переехать с семьей из Каменска-Уральского в арендованное жилье в Екатеринбурге у мужчины не получилось, потому что жить там оказалось некомфортно из-за несоответствия температуры и влажности воздуха по санитарно-эпидемиологическим требованиям. Но собственник квартиры отказался расторгать договор, притом что все несоответствия были подтверждены лабораторными измерениями.

Тогда квартиросъемщик обратился за поддержкой в консультационный отдел Роспотребнадзора в родном городе.

«Специалисты подготовили претензию с требованиями расторжения договора аренды, возврате денежных средств, взыскании неустойки, возмещении убытков. Претензия была проигнорирована, поэтому специалисты подготовили исковое заявление в суд», — рассказали в Роспотребнадзоре порталу E1.RU.

Мужчина выиграл дело в суде. В его пользу взыскали 574 тысячи рублей — 220 тысяч, которые были уплачены, столько же в качестве неустойки, 20 тысяч — компенсация морального вреда, 29 тысяч — проценты за пользование чужими денежными средствами, 50 тысяч штрафа и еще 34 тысячи на покрытие судебных расходов.

А вот собственник квартиры оказался недоволен таким решением и пытался его обжаловать в областном суде, но оно осталось без изменения.

В Волгограде запретили продажу и запуск фейерверков

В Волгоградской области с 25 декабря 2025 года по 20 января 2026 года запретят использовать пиротехнику во время новогодних праздников. Под запрет попадут петарды, салюты и другие подобные вещи. Исключение сделают только для самых простых пиротехнических изделий, таких как хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, которые не представляют большой опасности.

Запретят не только запускать пиротехнику, но и продавать ее. Портал V1.RU сообщает, что следить за соблюдением запрета будут полицейские, а наказывать нарушителей — районные административные комиссии. За нарушение правил могут оштрафовать:

обычных людей на сумму до 5 тысяч рублей4

Должностных лиц (например, продавцов) — до 50 тысяч рублей;

Компании — до миллиона рублей.

Это сделано для того, чтобы избежать несчастных случаев и проблем во время праздников.