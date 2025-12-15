Крадут миллионы, а бродячих собак всё больше? Впервые в России суд доказал, как наживаются на отлове брошенных животных

Это фото в приюте благотворительного фонда Ксении Завадской сделали следователи. Собаки в открытых вольерах зимой, а теперь представьте сахалинские морозы Источник: Sakh.sledcom.ru

Решение, которое осенью этого года вынесла судья Южно-Сахалинского городского суда Олеся Гуркун, при всей его мягкости — историческое для всей страны. Во всяком случае, у него есть шанс таковым стать, подтолкнув к крушению пирамиду всероссийского мегаобмана и разорения казны под названием ОСВВ*. Это когда из бюджета выделяются немалые деньги на отлов и стерилизацию бездомных животных, чтобы их стало меньше в городах и весях, а их становится всё больше. И становится больше страшных, трагических случаев гибели взрослых и детей по всей стране от одичавших собак. Подробности — в материале Voronezh1.RU.

Положили себе в карманы 4 миллиона

Судья Гуркун признала виновными в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору:

руководителя и соучредителя благотворительного фонда (БФ) защиты животных «Помощь животным. Сахалин» с самого его основания 31 июля 2017-го Ксению Завадскую. Фонд отрабатывал контракты с муниципалитетами на отлов бродячих собак. Кроме того, Завадская фактически руководила ИП, 22 февраля 2022-го зарегистрированным на ее мужа Яна Владимировича Завадского. Он также был подрядчиком по программе ОСВВ, но контракты исполнял фонд. Ксения Александровна же, по версии следствия, с которой согласился суд, — организатор преступной схемы;

еще одного соучредителя этого зоозащитного БФ — Алену Медведеву. Помимо прочего, она неофициально работала там бухгалтером;

мать Медведевой Ольгу Сизову — ее втянули тоже как знатока бухгалтерского дела.

Суд установил, что минимум с 13 декабря 2021-го до 21 апреля 2023-го зоозащитник Завадская и Ко на отработке муниципальных контрактов по программе ОСВВ для бродячих собак незаконно получили из областного бюджета 4 миллиона 230 тысяч 97 рублей 90 копеек. Деньгами, в изящной формулировке сахалинского следкома, «распорядились по своему усмотрению». Если понятнее — положили себе в карманы.

Дурила компания городских чиновников просто: штампуя липовые отчеты об отловленных псах, завышая фактически выполненные объемы работ, получая деньги за мертвые собачьи души. Всем троим грозило до 10 лет колонии, но каждая получила условный срок и штраф: Завадская — 3 года и 200 тысяч, Медведева и Сизова — по 2 года 6 месяцев и 150 тысяч. Потому что деньги они полностью вернули в региональный бюджет, повинились, раскаялись… Завадская дополнительную скидку получила из-за детей, в том числе младше трех лет. Более того, суд даже не запретил им работать по госконтрактам. Прокуроры сказочную гуманность Фемиды обжаловать не стали, сами мошенницы — тем более. Приговор в таком «пушистом» виде и вступил в законную силу, и тем не менее.

Это уголовное дело следкома и решение судьи Олеси Гуркун — прецедент в масштабах страны. Программа ОСВВ работает в России с 1 января 2020-го. И было понятно с самого начала, что программа ОСВВ не о сострадании к животным (скорее, как раз наоборот) и сильно смахивает на узаконенную возможность пилить бюджеты. Теперь этому есть подтверждение.

Как писала в октябре местная пресса, за 9 месяцев на острове произошло 283 нападения безнадзорных псов на людей, за весь 2024-й — 350, а с 2019-го число укусов выросло в 5,2 раза. Получается, что деньги на отлов и стерилизацию собак выделялись, а собак меньше не становилось.

Как работала схема: плюсики-приписки…

На Сахалине за реализацию программы ОСВВ отвечает областное Министерство ЖКХ, оно и распределяет субвенции муниципалитетам на контракты с подрядчиками. Отловщики-контрактники получают деньги не авансом, а по факту выполненных работ: с определенной периодичностью предъявляют властям отчеты — им платят. В подрядный список, кроме отлова и выпуска (а это расходы на бензин, ветснотворное), входят содержание пса на карантине (на Сахалине — 20 дней), обработка от паразитов, прививка от бешенства, операция по кастрации/стерилизации, навешивание бирки на ухо и вживление чипа, плюс порядка 10 дней реабилитации: уход, кормежка. По 498-ФЗ процесс отлова и выпуска собак снимается на видео (в некоторых регионах еще и на фото) — так, чтобы было хорошо видно и собачью физиономию с биркой, и местность. Казалось бы, документ. Однако на самом деле — золотое поле чудес для махинаций.

Зоозащитники и эксперты — биологи, зоологи, кинологи — уже много лет кричали о том, что подтасовка отдельными отловщиками отчетов ни для кого не секрет. Например, когда фото и видео одного пса — модельной бродяжьей внешности — с разных ракурсов кочует из бумажки в бумажку. Бродячие собаки похожи друг на друга как братья и сестры. Остальное — техника, фантазия, жадность.

Это скриншот со страницы Ксении Завадской во «ВКонтакте». Классика жанра так называемой зоозащиты: игра на чувствах тех, кто искренне любит животных. Там же — реквизиты, куда присылать деньги Источник: kseniazavadskaya / Vk.com

Из показаний свидетеля в суде по делу мошеннической группы Ксении Завадской — с 18 октября 2022-го по февраль 2023-го он неофициально работал в ее благотворительном фонде водителем и отловщиком (я ставлю подробно: из песни слова не выкинешь):

«<…> Согласно заданию (его давала Завадская. — Прим. ред.), в ходе каждого выезда бригаде необходимо было поймать не менее 10 собак, но у них не всегда получалось отловить именно это количество <…>. Безусловно, если у них получалось поймать больше 10 собак, то это было намного лучше, так как Завадской по контракту, естественно, за большее количество производилась большая оплата со стороны заказчика. В ходе отлова ими также производилась фотофиксация собаки, которая была отловлена, фотографии перенаправлялись в общий чат <…>.

Всего, насколько ему известно, в фонде имелось два журнала: «Впуск» и «Выпуск». В журнал под именем «Впуск» вносились сведения относительно выловленных и привезенных ими собак, в журнал под именем «Выпуск» вносились сведения по собакам, которых отпускали после врачебных манипуляций <…> В журнале «Выпуск» указывалось, в какой район и какой особи собака подлежит выпуску <…>.

Завадская в каждом случае просила их ловить большее количество собак, то есть чем больше, тем лучше. Каждый день Завадская выясняла у всех бригад, сколько собак было фактически выловлено. Если их было мало, например 5, то Завадская посредством направления сообщений <…> просила нас увеличить их количество. Это означало, что отловщик должен был вместо фактически выловленных 5 собак внести в журнал запись о большем количестве, например вместо 5 указать 7–8 особей. Фактически не отловленных собак обозначали в журнале (+). Естественно, собак, которые ими фактически не отлавливались, фотографий не имелось. В связи с чем Завадская решала этот вопрос следующим образом: она просто брала фотографию собаки из архива, то есть любой другой собаки, которая ранее была выловлена и содержалась в фонде.

Обычно Завадская всегда просила увеличить количество собак примерно на 2–3 единицы. Все ловцы, естественно, понимали, с какой целью Завадская искусственно завышает количество выловленных собак, и понимали, что деньги за это ей платят немалые <…>. О неправомерной деятельности Завадской по искусственному завышению выловленных собак знали все сотрудники фонда, ее по этому поводу даже неоднократно предостерегала (Ф. И. О.), которая являлась сотрудником департамента городского хозяйства администрации г. Южно-Сахалинска, так как в ходе выездных проверок последняя выявила факт необоснованного завышения количественных показателей со стороны Завадской <…>».

… и «помощь друга»

Эту схему — с плюсиками напротив мертвых собачьих душ и левыми фото — в суде описывал и другой работник приюта. И как видим, некоторые чиновники знали о ней. А вот еще — тоже из свидетельских показаний:

«В сентябре 2022 года он был на отлове в районе скорой помощи в г. Южно-Сахалинске, и была либо какая-то заявка, либо проверка. Завадская попросила отловить хотя бы чипованных собак и отвезти их в другое место, при этом произвести фото- и видеофиксацию, как они отпускают собак. Он выполнил ее указание, поскольку она являлась его руководителем. По идее, таким образом, по указанию Завадской они выполнили выпуск собак, которые не содержались в приюте. Для чего это нужно было Завадской, он не знает, но в том числе они переместили собак с территории, где жаловались на их скопление. Он не стремился выполнить отлов, если не поймал собаку, то и не поймал. Завадская по данному поводу постоянно высказывала в его адрес претензии».

И еще — из показаний коллеги Завадской, руководителя другого приюта для бродячих собак:

«С Завадской К. А. они знакомы давно, примерно с 2016–2017 гг. Завадская К. А. обращалась к ней зимой 2023 года с просьбой, чтобы она предоставила ей порядка 10–15 собак, и мотивировала это тем, что у нее есть место на стерилизацию. Но она уже знала от других сотрудников, что у Завадской проблемы с заказчиками, <…> к ней приезжают проверяющие и занимаются пересчетом собак, у нее не хватало количества. Чуть позже от Завадской К. А. ей стало известно, что у нее конфликт с Министерством ЖКХ Сахалинской области и ей нужно 10 собак, а лучше 15. Она всё поняла и предоставила ей в итоге 10–12 собак, сейчас точно не помнит, за которыми приезжал ее водитель. Завадская К. А. вернула собак примерно через неделю».

Ксения хвалится субсидией из бюджета на странице своего фонда во «ВКонтакте». И это лишь одна из субсидий Источник: pomogi_segodnya / Vk.com

То ли сахалинские чиновники оказались самыми внимательными, то ли у них просто лопнуло терпение от чьих-то неуемных аппетитов: с марта 2020-го до января 2023-го с фондом Ксении Завадской назаключали контрактов на отлов по программе ОСВВ на 93,5 миллиона рублей. Это не считая подрядов с ее карманным мужниным ИП. И субсидий, которые фонд получал из казны отдельно как НКО, — распоряжения есть на сайте правительства Сахалина. Вот 19 февраля 2024-го: благотворительному фонду Завадской «Помощь животным. Сахалин» — 998,6 тысячи рублей. В общей сложности восьми местным зоозащитным фондам — 7 миллионов 181 тысяча 549 рублей.

Гранты и стрессы

Не проходит и двух месяцев, в начале апреля 2024-го сахалинские соцсети взрывает: добровольцы, которые работают в приюте Ксении Завадской, сливают в местную прессу шок-контент: псы по уши в собственном дерьме, во дворе — тележка с трупами, заваленными мешками с крупой. По версии Ксении, то были мертвые домашние собачки, которых им привезли хозяева на кремацию, но вот некстати сломался крематор.

Трупы собак в приюте Ксении Завадской прикрыли мешками Источник: стоп-кадр с видео Astv.ru

В ноябре 2023-го телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета» публиковал видео, которое в редакцию прислал рабочий местного автосервиса: пес-скелет. Парень рассказал, что собака бродячая, жила у них на территории, и вот в таком виде ее привезли после отлова. Отлов и процедуры ОСВВ проводила контора Завадской. Кадры пациента до них — вполне упитанного и довольного жизнью — прилагались. Ксения Александровна объяснила метаморфозы «стрессом».

Источник: tochka_65 / T.me

Через три месяца, напомню, сахалинские чиновники — конкретно на тот момент и. о. председателя облправительства Сергей Олонцев — подписывают благотворительному концлагерю Завадской грант без малого в миллион рублей.

И всё это — на фоне гражданских судов с родителями детей, покусанных бродячими псами на просторах сахалинской губернии, которых по контрактам за бюджетные миллионы должен был ловить фонд Ксении Завадской и ее карманного ИП. 498-ФЗ в действии.

В декабре 2024-го сахалинский следком сообщил о завершении следствия по уголовному делу Ксении Завадской и ее подельниц, теперь есть и приговор. Но фонд остается формально действующей организацией, в общей сложности, по данным волонтеров на май 2025-го, в приюте содержалось — «выживало в чудовищных условиях» — порядка 800 собак. И хотя с апреля 2023-го контрактов на ОСВВ по понятным причинам у самого фонда не было, Завадской в этой сфере, напомню, работать не запрещено. А ИП Завадский Ян Геннадьевич подряды вместе с бюджетными деньгами получал и получает. Вот последний — от 10 июля 2025-го на 610,33 тысячи рублей.

Этот пост на стене одного из сахалинских сообществ в ВК опубликован 21 мая 2025-го Источник: стоп-кадр со страницы сообщества «Сахалин. Точка отсчёта» во «ВКонтакте» / Vk.com/wall-211629882_29355

Если вся эта дикая петрушка в представлении нашей Фемиды и федеральных законотворцев и есть гуманизм… Да, в представлении тех самых федеральных депутатов и сенаторов, которые не могут договориться между собой и здравым смыслом и на уровне государства обезопасить людей от собак, собак — от издевательств, бюджетные деньги — от воровства… Полагаю, это кому-то нужно.

Что говорят специалисты

Специалисты — зоологи, кинологи — говорят: собак на улицах быть не должно. Это прямо нарушает конституционное право людей на благоприятную окружающую среду: во-первых, псы разносят 27 инфекций, которые передаются человеку, и 22 паразитарные болезни (данные Сергея Снигирева — доктора биологических наук, профессора). Бродячие собаки — это прямая угроза для жизни людей, особенно для детей и стариков. Наконец, жизнь на улице подвергает опасности самих собак. Они умирают от холода, голода и болезней, их сбивают машины, травят догхантеры, сильные псы убивают более слабых сородичей и домашних потеряшек, а также других животных: кошек, домашний скот, косуль в заповедниках.

Тезис о том, что бездомные собаки — это те, которых выкинули, заблуждение. В 2018-м году ведущие российские биологи издали монографию «Самые опасные инвазионные виды России (топ-100)». Инвазионный вид — угрожающий экосистемам и человеку. В разделе «Млекопитающие» — 10 животных: мышь, крысы… На втором месте — Canis familiaris, «бродячая собака домашняя».

«Классическая бездомная собака — это дворняжка, которую никто не бросал. Действительно домашних животных на улице меньше 1%» (профессор-зоолог Николай Скалон), «Заявления, что стаи бродячих собак пополняются за счет бессовестных владельцев породистых собак, которые выкидывают питомцев, — миф. Стаи бродячих собак пополняются за счет размножения» (кинолог и этолог — специалист по инстинктам животных — Людмила Чебыкина).

Эксперты сходятся во мнении, метод ОСВВ не способен решить проблему в принципе, потому как бездомных собак он узаконивает. Зоолог Владимир Рыбалко приводит математические выкладки: «Для успешной реализации метода надо строго соблюдать три условия. Первое — довести долю стерилизованных сук в популяции до 75–80%. Тогда количество родившихся и доживших до половой зрелости щенков будет равно числу гибнущих взрослых животных или меньше. В крупных населенных пунктах выполнить это невозможно. Второе — строгий контроль отловщиков. Третье — популяция должна быть изолирована…»

«Ставить конурки для ничейных собак на окраинах парков и приносить им сюда корм — варварство, — замечает этолог Людмила Чебыкина и добавляет: — Эта программа (ОСВВ. — Прим. ред.) была от начала и до конца полнейшим бредом. Точнее, она оказалась выгодна тем чиновникам, которые делали деньги из воздуха, и политикам, делавшим политический капитал на неграмотности граждан».

Так что же делать? Ни один эксперт и здравомыслящий зоореалист никогда не говорил о том, что всех бездомных собак надо изловить и усыпить. Изловить — да. И не возвращать обратно на улицу — вот первое и главное: отлов должен быть строго в один конец.

Очень важное исследование провела ветеринар Наталья Ососова — сейчас она возглавляет ханты-мансийский отдел ветнадзора. Наталья Владимировна анализирует опыт разных стран по решению проблемы бродячих псов. Работа называется «Мировая практика реализации мероприятий по отлову, содержанию и регулированию численности бродячих и безнадзорных животных».

Общий знаменатель: там, где применяют или применяли метод ОСВВ, например в Румынии и Индии, — провал. В Европе, Латинской и Северной Америке, некоторых азиатских странах, где проблему решают успешно, ОСВВ не используют — или же только с кошками. Бродячих собак безвозвратно помещают в приюты и решают судьбу каждого пса индивидуально: социализируют, ищут новых хозяев, при объективной необходимости усыпляют, но число усыплений стараются сводить к минимуму. А еще там высокая культура содержания домашних животных, в том числе в государственно-принудительном порядке. Цитирую: «Большинство собак и кошек — владельческие, безнадзорность не рассматривается как норма и преследуется по закону». А у нас пока наоборот.

В Словении, например, чтобы частник завел себе больше пяти псов, ему нужно внятно объяснить чиновникам зачем. И вот еще из практики Словении:

регистрационная система по тотальному бесплатному чипированию собак и кошек. Чип вживляется в ветклинике при первой вакцинации от бешенства. Базой данных о чипированных животных владеет ветеринарное управление Минсельхоза страны. Несвоевременная вакцинация преследуется по закону;

безвозвратный отлов, система ОСВВ вне закона. Бесхозную собаку или кошку немедленно ловят и отправляют в муниципальный приют. Обследуют, прививают и обрабатывают от паразитов, вживляют чип;

30 дней (для беременных или ощенившихся собак — до 90) пес живет в муниципальном приюте, пока ему ищут хозяина. Если владелец не найдется, стерилизуют и отдают в частный приют. Если нигде нет мест, усыпляют. Если владельца отыскали, но забирать питомца тот не хочет, за каждый день его пансиона в приюте он обязан платить.

— Ни тотальная зачистка города от собак, ни гуманный отлов с пожизненным содержанием в приюте проблему не решают, — объясняет Наталья Ососова, и с ее мнением, уверена, согласятся многие адекватные зооэксперты. — Необходима последовательная многосторонняя скоординированная общегосударственная программа, которой будут придерживаться повсеместно на протяжении значительного времени. Она должна включать обучение владельцев животных, управление городской средой, принудительную регистрацию собак, контроль исполнения владельцами требований законодательства в сфере обращения с домашними животными. Все эти элементы должны поддерживаться строгим законодательством. Результат зависит от желания работать вместе федеральных, региональных, муниципальных властей, ветслужб и некоммерческих зоозащитных организаций.

Проблема в том, что это сработает, только если главная общая цель — безопасность людей и самих собак. А не деньги.

Как пишут наши читатели в откликах на материал про то, как собаки загрызли 30-летнего молодого человека: «Столько бабла списывают вникуда, вместо кормушки для собак кормушка для несобак. Давно бы уже за 2 недели ликвидировали при желании, но тогда средства придется отдавать в бюджет обратно, вот и весь секрет».

Кстати

Многие российские туристы поражены тем, что в Турции бродячие животные в больших количествах спокойно гуляют по городским улицам, мол, вот же, работает ОСВВ. Увы, нет. 1 января этого года в Турции отменили ОСВВ и ввели безвозвратный отлов. Власти признали, что за 20 лет применения программа ОСВВ не сработала: собак меньше не стало, нападения на людей происходят. Один из последних чудовищных случаев произошел уже после отмены ОСВВ: в марте 2025-го в городе Конье бродячая стая насмерть загрызла двухлетнюю девочку. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это «зверством».

В Турции приняли решение о создании сети приютов, куда будут помещать отловленных собак. Там они будут находиться до устройства в семью. Если собак не удастся пристроить, их переведут в систему так называемых хосписов, которые должны быть организованы муниципалитетами. Усыплению могут быть подвергнуты только больные животные по решению ветврача. Все животные подлежат обязательной регистрации. Штрафы за оставление хозяином животного без надзора увеличены в 30 раз и теперь составят 100 тысяч рублей на наши деньги.

О том, как в Воронеже мать убитого бродячей сворой парня отсудила у мэрии компенсацию, — в моем материале на сайте Voronezh1.ru. Точнее, убитого руками депутатов и зоорадикалов, написавших 498-ФЗ, и чиновников на местах, вместе с теми же зоо его продвигающими. В тексте ссылки на другие материалы по теме, и мы ее продолжим.