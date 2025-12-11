НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Инопланетный объект 3I/ATLAS угрожает человечеству: что о нем известно



Сейчас он летит к Юпитеру

Астрофизик уверен, что у 3I/ATLAS запланированное сближение с планетой Юпитер

Астрофизик уверен, что у 3I/ATLAS запланированное сближение с планетой Юпитер

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который считают инопланетным кораблем, может быть настроен, чтобы вывести спутники на орбиту вокруг Юпитера. В этом случае корабль представляет угрозу для человечества, рассказал астрофизик Гарвардского университета Ави Леб.

Ученые строят разные гипотезы насчет происхождения загадочного объекта 3I/ATLAS, но известно одно: объект вылетел в нашу сторону, скорее всего, 7 миллиардов лет назад. Тогда ни Солнечной системы, ни Земли еще не было. Также ясно, что 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря 2025 года.

Астрофизик Леб отмечает, что путь объекта и время его появления вблизи Солнечной системы кажутся удивительно точно рассчитанными.

«Время прибытия 3I/ATLAS было точно настроено таким образом, чтобы приблизить его к Марсу, Венере и Юпитеру на расстояние десятков миллионов километров и сделать ненаблюдаемым с Земли в перигелии (когда объект находится ближе всего к Солнцу) с вероятностью 0,005 процента. <…> Если 3I/ATLAS — это технологический объект, он может представлять угрозу для человечества», — написал ученый в статье для Medium.

Ученый считает главным аргументом запланированное сближение с планетой Юпитер. По расчетам, 16 марта 2026 года 3I/ATLAS будет находиться на минимальном расстоянии от Юпитера, около 53,6 миллиона километров. Это почти равно радиусу сферы Хилла Юпитера.

Сфера Хилла — это воображаемая область вокруг планеты, где ее гравитация сильнее, чем гравитация Солнца.

Это совпадение может свидетельствовать о том, что 3I/ATLAS разрабатывается для вывода технологических устройств на орбиту в качестве искусственных спутников Юпитера.

Недавно космический объект 3I/ATLAS, который летит по направлению к Земле, впервые подал радиосигнал. Его поймали ученые из Южной Африки.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
НЛО Комета Космос Астрофизик Юпитер Земля Корабль
Комментарии
Гость
32 минуты
Вам бы на рен ТВ работать
Гость
28 минут
Очередная "Ловушка внимания", что бы люди отвлеклись от того, что на самом деле происходит в Мире.
Гость
