Инопланетный объект 3I/ATLAS угрожает человечеству: что о нем известно

Астрофизик уверен, что у 3I/ATLAS запланированное сближение с планетой Юпитер Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который считают инопланетным кораблем, может быть настроен, чтобы вывести спутники на орбиту вокруг Юпитера. В этом случае корабль представляет угрозу для человечества, рассказал астрофизик Гарвардского университета Ави Леб.

Ученые строят разные гипотезы насчет происхождения загадочного объекта 3I/ATLAS, но известно одно: объект вылетел в нашу сторону, скорее всего, 7 миллиардов лет назад. Тогда ни Солнечной системы, ни Земли еще не было. Также ясно, что 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря 2025 года.

Астрофизик Леб отмечает, что путь объекта и время его появления вблизи Солнечной системы кажутся удивительно точно рассчитанными.

«Время прибытия 3I/ATLAS было точно настроено таким образом, чтобы приблизить его к Марсу, Венере и Юпитеру на расстояние десятков миллионов километров и сделать ненаблюдаемым с Земли в перигелии (когда объект находится ближе всего к Солнцу) с вероятностью 0,005 процента. <…> Если 3I/ATLAS — это технологический объект, он может представлять угрозу для человечества», — написал ученый в статье для Medium.

Ученый считает главным аргументом запланированное сближение с планетой Юпитер. По расчетам, 16 марта 2026 года 3I/ATLAS будет находиться на минимальном расстоянии от Юпитера, около 53,6 миллиона километров. Это почти равно радиусу сферы Хилла Юпитера.

Сфера Хилла — это воображаемая область вокруг планеты, где ее гравитация сильнее, чем гравитация Солнца.

Это совпадение может свидетельствовать о том, что 3I/ATLAS разрабатывается для вывода технологических устройств на орбиту в качестве искусственных спутников Юпитера.