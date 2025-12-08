НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Чем больше — тем лучше: Путин анонсировал реформу поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми и повышения рождаемости. Помощь должна увеличиваться на каждого следующего ребенка, указал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 

«Здесь, что называется, чем больше — тем лучше. Причем с рождением каждого следующего малыша эта поддержка должна быть более весомой, более ощутимой для семьи», — сказал президент.

Президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию. 

«Наряду с поддержкой материнства, нужно продумать и меры поддержки, так называемого, вовлеченного, ответственного отцовства», — указал глава государства. 

Владимир Путин назвал основной задачей приумножение российского народа.

«Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан — все это ключевые направления наших совместных с вами усилий», — добавил президент. 

По его словам, меры поддержки рождаемости должны опираться на реальные нужды граждан.

«Система поддержки детей и рождаемости должна опираться на запросы потребностей граждан, чтобы родители знали, на какую помощь и содействие со стороны государства они могут рассчитывать при рождении первого, второго, третьего ребенка», — сказал Путин.

Также он анонсировал, что выплата от работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами с 1 января вырастет до миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч. 

Помимо этого президент поручил обеспечивать рост доходов граждан и заниматься обелением национальной экономики.

«Системная задача, которую я хочу обозначить пред правительством и регионами на будущий год, — это обеление национальной экономики, то есть развитие прозрачной, конкурентной деловой среды. Соответствующий план правительством уже подготовлен», — сказал он на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию. 

Помимо этого Путин потребовал следить за тем, чтобы повышение НДС не привело к уходу бизнеса в тень.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально», — подчеркнул он на заседании.

Путин заявил о необходимости сокращения нелегальной занятости и усилении контроля за обращением наличных.

По словам президента, инфляция по итогам года может оказаться ниже 6%. Путин назвал ожидаемым замедление темпа роста ВВП в этом году, по итогам года будет около 1%.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
