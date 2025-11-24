НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Подробности «Он четко понимает, что делает»: объект 3I/ATLAS неожиданно сменил траекторию

«Он четко понимает, что делает»: объект 3I/ATLAS неожиданно сменил траекторию

Астрономы считают, что теперь его цель — Юпитер

213
Астрономы всего мира наблюдают за 3I/ATLAS и теперь говорят, что он «передумал» лететь к Земле | Источник: NASAАстрономы всего мира наблюдают за 3I/ATLAS и теперь говорят, что он «передумал» лететь к Земле | Источник: NASA

Астрономы всего мира наблюдают за 3I/ATLAS и теперь говорят, что он «передумал» лететь к Земле

Источник:

NASA

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который считают инопланетным кораблем, неожиданно изменил траекторию. Если раньше он взял уверенный курс к Земле, то теперь, по наблюдениям астрономов, он «передумал» и направился в сторону Юпитера. Астрофизик Ави Леб из Гарвардского университета считает, что цель такого маневра может быть куда интереснее, чем просто пролет мимо.

Межзвездный гость резко повернул к Юпитеру

Как рассказал Ави Леб у себя в блоге, 3I/ATLAS ведет себя не так спокойно, как хотелось бы любителям классической небесной механики. По данным наблюдений, его курс в Солнечной системе резко изменился, и теперь он, возможно, движется к району влияния Юпитера.

По версии астронома, объект может быть создан для доставки неких технологических устройств к газовому гиганту. Он пояснил, что для этого 3I/ATLAS должен выйти к особой зоне вокруг планеты.

— С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера — так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца, — отметил Леб.

Астроном считает, что зафиксированное недавно негравитационное ускорение объекта может быть не случайностью, а осознанной корректировкой траектории относительно Юпитера. Без такого маневра, по его словам, межзвездный странник просто не попал бы в нужную зону. Леб добавляет, что, если в будущем у Юпитера обнаружат технологически развитые спутники, это можно будет трактовать как признак интереса к планете со стороны внеземной цивилизации.

«Он четко понимает, что он делает»

Скептически к гипотезам Леба относится руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Он считает, что вокруг истории с 3I/ATLAS активно выстраивается медийная повестка, в которой научная экзотика отлично превращается в доход.

— Ави Леб — умный человек. Оценивая его заявления, надо учитывать, что ролик на YouTube с просмотром миллион человек приносит доходы 10 тысяч долларов. А у него по 100 миллионов просмотров, — обратил внимание Богачев в беседе с «АиФ». — Поэтому он просто зарабатывает деньги. Я сильно сомневаюсь, что он сам лично верит в то, что говорит. Во что-то, может быть, и верит, но повторюсь: я почти уверен, что он четко понимает, что он делает. И он в этом плане в кругу ученых стоит, безусловно, особняком.

Пока ученые спорят о природе 3I/ATLAS, межзвездный объект продолжает лететь своим маршрутом с резкими сменами курса и другими аномалиями. Останется ли он в учебниках как необычная комета или как повод для разговоров о внеземных цивилизациях, покажут дальнейшие наблюдения и новые данные от ESA и NASA.

Вы верите, что 3I/ATLAS — это инопланетный корабль*

Конечно, иначе и быть не может
Нет, не похоже
НЛО вообще не существует
Истина где-то рядом
Совы не то, чем кажутся
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Комментарии
7
Гость
23 минуты
Земля, при ближайшем рассмотрении, не заинтересовала внеземной разум
Гость
28 минут
Ах, как нам хочется чуда.
Читать все комментарии
Гость
