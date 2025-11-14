Людей напугали изоляцией — они ответили «цифровым сопротивлением». Разбираемся, отключат ли Россию от мирового интернета

Правительство обновило постановление о контроле РКН за интернетом Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Правительство утвердило правила централизованного управления интернетом, а Роскомнадзор получил единоличное право регулировать работу «паутины» в России. В соцсетях поднялся шум, будто РКН отрежет россиян от мира по первому желанию, буквально одной кнопкой. Параллельно операторов обязывают отключать связь по запросу ФСБ, а россиянам блокируют сим-карты в аэропортах.

MSK1.RU рассказывает, насколько мы близко к «суверенному Рунету». Спойлер — одной ногой уже давно там.

Что написано в постановлении об РКН

Правительственный документ обновляет правила, которые действовали с 2020 года. Они регулируют то, как Роскомнадзор управляет сетями в стране. В случае угрозы (ее ведомство определяет с ФСБ и Минцифры) РКН берет централизованное управление Рунетом на себя и фильтрует трафик.

Теперь операторы связи, провайдеры и владельцы соцсетей теряют аналогичные полномочия. Помимо этого, постановление расширяет список угроз отечественному сегменту интернета.

Опасными уже считают перебои связи из-за аварий или перегрузок, компьютерные атаки, незаконный доступ к управляющим системам, распространение запрещенного контента. В новой редакции в перечень угроз добавили, например, работу провайдеров, которые не участвуют в проверках устойчивости Рунета.

«Риски будет оценивать РКН, а по каким именно критериям — большой вопрос», — обратил внимание СЕО компании Yuri Service Виталий Гусев в разговоре с MSK1.RU.

Бороться с угрозами РКН может следующими способами: меняя маршрут передачи трафика (так его можно замкнуть внутри страны), применяя средства защиты информации и передавая указания операторам. Простыми словами — да, Роскомнадзор способен блокировать всё, что посчитает нужным.

О чём предупреждают эксперты

Виталий Гусев объяснил MSK1.RU, что РКН сможет напрямую управлять оборудованием операторов связи, если обнаружит «угрозу устойчивости, безопасности или целостности сети». Для пользователя это значит, что иностранные сайты, облачные хранилища и игровые серверы могут замедлить, а какие-то ресурсы вовсе отключить.

Возможны замедления или полные блокировки внешних ресурсов. В крайнем случае — изоляция российского Интернета от внешних сетей. Виталий Гусев СЕО компании Yuri Service

Как РКН это делает? Узнать Через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) — специальное оборудование на сетях операторов.

«О приватности в интернете можно забыть, РКН сможет в "ручном режиме" замедлять или блокировать сайты и сервисы вплоть до полного отключения иностранного трафика. Есть вероятность, что VPN-сервисы не смогут продолжить работу», — добавил он.

РКН может блокировать сайты и управлять трафиком Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С ним не согласен эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. В Telegram-канале он заявил, что ничего нового не произошло, РКН уже может блокировать всё, что посчитает нужным.

«Операторы на это мало могут повлиять. Ранее описанный перечень угроз устойчивости интернета чуть детализировался, но также ничего нового по сравнению с уже сложившейся практикой», — утверждает Лукацкий.

В свою очередь Виталий Гусев говорит, что в теории всё так, но на деле процесс был сложнее, сейчас его упростили.

В РКН пообещали MSK1.RU прокомментировать новое постановление. На момент публикации материала ответа не поступило.

Власти говорят об отключении от глобальной сети

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что Рунет отключат при вмешательстве в парламентские выборы в следующем году. Как он заявил, на избирательный процесс уже пытались влиять.

«Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это ни печально, как это ни сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — сказал Чепа.

Россиян отключат от мира при необходимости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Похожим образом высказался замглавы Комитета по информационной политике Госдумы Андрей Свинцов. Он сообщил журналистам «Подъема», что россиян вполне могут отключать от мировой сети, если разведка узнает о глобальной кибератаке на инфраструктуру.

«Без повода, конечно же, никто ничего отключать не будет, — пообещал депутат. — У государства нет задачи ограничивать наших граждан в доступе к международной паутине, к международному сегменту интернета. <…> Просто отключение от международного интернета бессмысленно, его не будет. Но на какие-то короткие периоды в случае массовой кибератаки такие меры вполне реалистичны».

Оставляет надежду глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он пообещал ТАСС, что ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи нет.

Путешественникам блокируют сим-карты, ФСБ дают полномочия

Россиянам, которые вернулись из-за границы, на сутки блокируют интернет и СМС, им нужно будет авторизоваться. Власти ввели меру для борьбы с дронами. В рамках этой же борьбы, как пишет «Интерфакс», операторов хотят освободить от ответственности, если они глушат сеть во время атак.

На фоне всего этого Минцифры еще и предлагает изменить законодательство, чтобы операторы отключали связь пользователям по требованию ФСБ. Как сообщают «Ведомости», оператора освободят от ответственности, если он прекращает оказывать услуги по требованию спецслужб.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров объяснил, что поправки упростят процедуру блокировок без решения суда. Прибегать к ней операторы будут, если ФСБ заявит об угрозах гражданам или государству. Например, об атаке на инфраструктуру или рассылке сообщений от мошенников.

Адвокат Алексей Гавришев обратил внимание на широкую формулировку в законопроекте — посчитать угрозой могут всякое.

Социологи заметили «цифровое сопротивление»

На днях ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян насчет блокировки иностранных сервисов. Оказалось, почти половина против, четверть за, а трети респондентов всё равно. Сильнее всего россияне страдают без YouTube.

На фоне этого ВЦИОМ фиксирует, что многие молодые люди одобряют обход блокировок и для них такое «цифровое сопротивление» — способ социальной адаптации.

«Молодежь, выросшая в условиях открытого интернета, воспринимает блокировки как вмешательство в свою повседневную жизнь, в то время как старшие поколения видят в них защиту и порядок», — прокомментировала реалии сотрудница ВЦИОМ Яна Ширяева.