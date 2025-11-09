На Землю летит НЛО, а в России наступит эпидемия: что произошло на этой неделе

Космический корабль максимально приблизится к Земле уже в декабре Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Карты россиян начнут блокировать, а получить новые не получится

Российские банки временно блокируют операции клиентов при подозрениях на мошенничество, включая переводы между счетами, из-за усиления контроля по закону о борьбе с отмыванием денег. Аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала, как избежать блокировки карт.

Подозрения у банка могут вызвать:

частые переводы на новые реквизиты;

дробление крупных сумм;

нетипичные поступления от третьих лиц;

внезапные крупные выводы после долгого накопления;

нестандартные назначения платежей.

Эксперт рекомендует указать понятную суть перевода и заранее уведомить банк о крупных переводах, чтобы избежать нежелательной блокировки. Если счет всё-таки заблокировали, стоит предоставить банку запрошенные документы и подтвердить законность перевода. А что еще может заинтересовать службу безопасности банка, рассказали здесь.

Кроме того, россияне не смогут иметь множество банковских карт. В Госдуме до конца года примут законопроект об их ограничении на одного человека. Подробности об этом рассказал глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В горах Непала пропали 15 альпинистов

В Непале сошла лавина возле базового лагеря пика Ялунг-Ри. Семь человек погибли и еще четверо получили травмы, сообщает The Kathmandu Post. Еще четыре спортсмена числятся пропавшими без вести.

«Группа, в которую входили как непальские, так и иностранные альпинисты, пытавшиеся совершить попытку восхождения на гору Долма Кханг (6332 метра), находилась в районе схода лавины около 09:00 часов (06:15 мск). Их состояние остается неизвестным», — приводит издание слова представителя местной полиции Гьяна Кумара Махато.

Среди погибших трое граждан США, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала. Лавина сошла, когда команда альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг-Ри (5630 метров), готовясь к восхождению на вершину Долма Кханг (6332 метра).

Два новых праздника появились в России

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указы о введении двух новых праздников. Их будут отмечать каждый год: один — весной, а другой — осенью. Документы об этом опубликованы на портале правовой информации.

Один из таких праздников — День коренных малочисленных народов РФ.

«В целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации постановляю: установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля», — говорится в документе.

Еще президент подписал указ о введении Дня языков народов. Его россияне будут отмечать ежегодно 8 сентября.

Еще один выходной хотят ввести ради спорта

В стране предложили ввести дополнительный выходной, но не для отдыха, а для сдачи норм ГТО. Инициатива направлена на повышение физической активности населения и важности программы ГТО. С таким предложением общественное движение «Здоровая Россия» обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину.

В обращении говорится, что освобождение от работы в день сдачи ГТО должно быть аналогично гарантии для сдачи крови. Это позволит гражданам заниматься спортом без ущерба для работы. Минтруда и Минспорта просят рассмотреть этот вопрос и внести изменения в Трудовой кодекс.

Для детей появятся специальные сим-карты

В России появятся детские сим-карты с функцией геолокации. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. Сим-карты будут оформляться с согласия родителей, а отследить геопозицию ребенка можно будет через портал «Госуслуги». Новые сим-карты повысят безопасность детей и упростят контроль за их передвижениями.

В Госдуме уже поддержали эту идею. Об этом РИА Новости заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Здесь очень важно, чтобы в детскую сим-карту было заложено много возможностей, в частности в образовательной сфере. Например, при ее использовании можно предоставить расширенный доступ к бесплатным сервисам, который сохранялся бы даже при нулевом балансе», — отметила она.

Кроме того, при возвращении из-за границы у россиян могут начать блокировать сим-карты. Российские операторы связи в случае необходимости будут применять так называемый «период охлаждения» для сим-карт. В этот период на 24 часа будет приостанавливаться работа мобильного интернета и СМС-сервисов. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Путин поддержал идею запретить вейпы

Президент Владимир Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России. Об этом он заявил на встрече с общественниками в Самаре.

Путин отметил, что правительство тоже поддерживает это решение. Кроме того, за полный запрет продажи вейпов уже выступили 69% россиян. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob.

В малых городах хотят дать льготы по налогу на прибыль

Новый налоговый вычет, который хотят ввести в России, коснется индивидуальных предпринимателей и организаций в малых населенных пунктах, создающих новые рабочие места. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Он уже направил свое предложение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база (доход, с которого уплачивается налог) при соблюдении определенных условий. Проще говоря, это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее.

«Для индивидуальных предпринимателей и организаций, обеспечивающих создание новых рабочих мест, установить налоговый вычет по налогу на прибыль в размере 50–100 тысяч рублей в год за каждое новое рабочее место, созданное на срок более одного года», — предложил Слуцкий.

Такую меру поддержки предлагают направить в адрес малых предприятий с годовым оборотом до 60 миллионов рублей в населенных пунктах, где проживает до 50 тысяч человек. Депутат считает, что это эффективно скажется на их развитии.

Продажу препаратов для сжигания жира и роста мышц запретили

В список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ) добавлены анаболические стероиды и психостимуляторы. Среди них — дизайнерский андростанол, SARMs (лигандрол, масторин, тестолон, рекардин, реверол) и 1,4-диметилпентиламин (1,4-ДМАА). Все эти вещества используются в качестве допинга и не зарегистрированы в медицинском реестре РФ.

Список сильнодействующих веществ (СДВ) — это перечень веществ, утвержденный правительством РФ. За незаконный оборот предусмотрена административная и уголовная ответственность.

За 2024 год из незаконного оборота изъято 2,4 тонны СДВ, из которых более 42% — анаболики. Побочные эффекты включают головную боль, акне, повреждение печени и гормональные нарушения.

Тайфун убил в Азии сотни человек

Не меньше 188 человек погибли на Филиппинах во время тайфуна «Калмаеги». Стихия уже добралась до Вьетнама.

+2

По информации Reuters, пока известно о пяти погибших местных жителях. Мощнейшие порывы ветра вырвали деревья, срывали крыши домов и стали причиной отключения электричества в некоторых населенных пунктах. Также стихия повредила железную дорогу в провинции Куангнгай.

На Филиппинах число погибших из-за тайфуна увеличилось до 224, еще 100 человек получили различные травмы. Пропавшими без вести числятся 109 жителей, сообщил телеканал GMA News. Власти продолжают оценивать весь ущерб.

ОГЭ придется сдавать по новым правилам

В стране хотят продлить эксперимент, при котором школьники в некоторых регионах сдают ОГЭ только по двум предметам. Его могут продлить до 2029 года.

«Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации в отдельных субъектах Российской Федерации», — указано в тексте пояснительной записки к проекту.

Еще предлагают расширить список регионов, которые участвуют в эксперименте, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями. На данный момент проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Россию накроет эпидемия в начале зимы

В ближайшие недели в России ожидается рост заболеваемости гриппом, пик эпидемии придется на середину зимы, сообщают вирусологи. В декабре начнется первая волна заболеваемости, а после новогодних праздников число зараженных может вырасти.

Особое внимание специалисты уделяют гриппу типа D, который пока циркулирует среди рогатого скота, но может перейти к людям. Случаев заражения таким видом гриппа у россиян пока нет, но ученые продолжают мониторинг.

Медики напоминают: без лечения ОРВИ и грипп могут вызвать осложнения. Гражданам рекомендуют быть внимательнее к здоровью и не забывать о профилактике.

К Земле приближается «инопланетный корабль»

Космический объект 3I/ATLAS, который летит по направлению к Земле, впервые подал радиосигнал. Его поймали ученые из Южной Африки.

Неопознанный объект продолжает внушать недоверие. Ученым до сих пор непонятно, что он точно из себя представляет и несет ли какую-то опасность Источник: NASA

«Поглощение ОН было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц», — пишет издание The Astronomer’s Telegram.

В конце октября «инопланетный корабль» уже преодолел половину пути через Солнечную систему и внезапно изменил маршрут. Ученые отмечают, что 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле уже 19 декабря 2025 года.

Пока 3I/ATLAS прятался за Солнцем, за ним следили космические аппараты Источник: NASA