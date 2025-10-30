«Будете спать на засаленных матрасах». Постельное белье в плацкарте теперь нужно покупать отдельно — что говорят пассажиры

Пассажиры могут отказаться от покупки комплекта белья, но лежать на постели без него запрещается санитарными нормами Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

При покупке билетов в плацкарт РЖД убрали галочку автоматического добавления постельного белья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Федеральной пассажирской компании» («дочки» РЖД). Подробности — в материале MSK1.RU.

«Ранее при покупке билетов в данный тип вагонов отметка о согласии с приобретением постельного белья проставлялась автоматически. С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований Федерального закона от 07.04.2025 № 69-ФЗ „О внесении изменений в ст. 16 закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“ услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром», — говорится в сообщении.

Источник: ticket.rzd.ru

Стоимость набора — 232 рубля 60 копеек. При оформлении билетов через сайт РЖД, пассажирам нужно выбрать опцию «оплатить использование постельного белья с постельными принадлежностями». В мобильном приложении для IOS пользователям необходимо убрать галочку «отказаться от постельного белья», чтобы добавить комплект при покупке билета.

Постельное белье также можно приобрести уже в самом вагоне — за дополнительную плату у проводника. При этом пользоваться матрасом, подушкой и одеялом без постельного белья запрещено согласно санитарным нормам, добавили в РЖД.

Пассажиры нововведение восприняли неоднозначно. Одни предложили еще несколько вариантов платных услуг, другие — побоялись, что мера приведет к антисанитарии.

«Хитрый финт, поскольку предельную стоимость билетов устанавливает государство, а на белье можно назначать любую цену. Скорее всего, подорожает белье», — предположил Гость в комментариях под публикацией наших коллег из «Фонтанки.ру».

«Уже убрали питание из купе, матрасы из плацкарта. Что дальше? Ну можно плату за поход в туалет брать поминутно. А еще новая услуга „покурить в тамбуре“ будет очень востребована», — написал читатель.

«Белье было обязательным, чтобы люди не ложились и не портили голый матрас, одеяло и подушку. Если человек не платит за белье, значит и другие постельные принадлежности не должны выдаваться. Так теперь будете спать на грязных засаленных матрасах», — добавил Гость.

«У нас всегда с собой белье. И матрасы и подушки. Мы так привыкли в семье», — поделился читатель.

«За полку дополнительно платить не надо? Билет — пропуск в вагон, про полку никто не говорил», — пошутил посетитель сайта.

