Страна и мир «Будете спать на засаленных матрасах». Постельное белье в плацкарте теперь нужно покупать отдельно — что говорят пассажиры

«Будете спать на засаленных матрасах». Постельное белье в плацкарте теперь нужно покупать отдельно — что говорят пассажиры

Его стоимость — чуть больше 232 рублей

235
Пассажиры могут отказаться от покупки комплекта белья, но лежать на постели без него запрещается санитарными нормами

Пассажиры могут отказаться от покупки комплекта белья, но лежать на постели без него запрещается санитарными нормами

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

При покупке билетов в плацкарт РЖД убрали галочку автоматического добавления постельного белья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение «Федеральной пассажирской компании» («дочки» РЖД). Подробности — в материале MSK1.RU.

«Ранее при покупке билетов в данный тип вагонов отметка о согласии с приобретением постельного белья проставлялась автоматически. С 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований Федерального закона от 07.04.2025 № 69-ФЗ „О внесении изменений в ст. 16 закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“ услуга предоставляется при условии самостоятельного проставления соответствующей отметки пассажиром», — говорится в сообщении.

Источник: ticket.rzd.ru
Источник:

ticket.rzd.ru

Стоимость набора — 232 рубля 60 копеек. При оформлении билетов через сайт РЖД, пассажирам нужно выбрать опцию «оплатить использование постельного белья с постельными принадлежностями». В мобильном приложении для IOS пользователям необходимо убрать галочку «отказаться от постельного белья», чтобы добавить комплект при покупке билета.

Постельное белье также можно приобрести уже в самом вагоне — за дополнительную плату у проводника. При этом пользоваться матрасом, подушкой и одеялом без постельного белья запрещено согласно санитарным нормам, добавили в РЖД.

Пассажиры нововведение восприняли неоднозначно. Одни предложили еще несколько вариантов платных услуг, другие — побоялись, что мера приведет к антисанитарии.

«Хитрый финт, поскольку предельную стоимость билетов устанавливает государство, а на белье можно назначать любую цену. Скорее всего, подорожает белье», — предположил Гость в комментариях под публикацией наших коллег из «Фонтанки.ру».

«Уже убрали питание из купе, матрасы из плацкарта. Что дальше? Ну можно плату за поход в туалет брать поминутно. А еще новая услуга „покурить в тамбуре“ будет очень востребована», — написал читатель.

«Белье было обязательным, чтобы люди не ложились и не портили голый матрас, одеяло и подушку. Если человек не платит за белье, значит и другие постельные принадлежности не должны выдаваться. Так теперь будете спать на грязных засаленных матрасах», — добавил Гость.

«У нас всегда с собой белье. И матрасы и подушки. Мы так привыкли в семье», — поделился читатель.

«За полку дополнительно платить не надо? Билет — пропуск в вагон, про полку никто не говорил», — пошутил посетитель сайта.

Ранее в РЖД изменили условия льготной программы для студентов — теперь скидку в 25% не могут получить ученики вузов старше 23 лет. Официально в корпорации об этом не сообщали, но в описании акции для студентов появилась пометка о возрасте и наличии гражданства РФ.

Как вы оцениваете нововведение?

Отрицательно. Я не хочу переплачивать
Положительно. Это нормальная сумма для моего комфорта
Буду класть в чемодан свою подушку и одеяло

Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
РЖД Белье Плацкартный вагон
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Отрицательно. Не хочу лежать даже на постельном белье при использовании матраца людьми, которые валялись на нем в одежде. Чтож, теперь только в купе буду ездить. А плацкарты станут похожими на индийский вариант )))
Гость
57 минут
Все для людей!
Читать все комментарии
