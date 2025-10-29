НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Зажег сигарету — получил штраф: россиянам запретили курить в популярном месте

Зажег сигарету — получил штраф: россиянам запретили курить в популярном месте

Россияне, любящие покурить на общих балконах многоэтажек, рискуют получить штраф от 500 до 1500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по строительству Сергей Колунов.

«Действующим законодательством установлено, что курение на общих подъездных балконах запрещено. Однако на практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это „не подъезд“, а „улица“», — объяснил депутат в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что запрет на курение распространяется на все общественные зоны многоквартирных домов — подъезды, лестничные клетки и лифты.

В Минздраве России предупредили, что никотиновый пар значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

Один из серьезных рисков — «попкорновая болезнь» (EVALI), возникающая от вейпов. Она может сделать человека инвалидом или даже убить. Из-за EVALI легкие начинают трещать, это слышно при диагностике, а лечить заболевание пока не научились.

Кроме того, курение сигарет и электронных устройств может спровоцировать рак мочевого пузыря, а не только легких или гортани. Как предупредили врачи Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, у курящих хуже состояние сосудистой стенки, также им легче заболеть пневмонией.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Особенно опасно курение для женщин!
