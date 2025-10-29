Зажег сигарету — получил штраф: россиянам запретили курить в популярном месте

Депутат напомнил, что можно получить приличный штраф Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Россияне, любящие покурить на общих балконах многоэтажек, рискуют получить штраф от 500 до 1500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по строительству Сергей Колунов.

«Действующим законодательством установлено, что курение на общих подъездных балконах запрещено. Однако на практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это „не подъезд“, а „улица“», — объяснил депутат в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что запрет на курение распространяется на все общественные зоны многоквартирных домов — подъезды, лестничные клетки и лифты.

В Минздраве России предупредили, что никотиновый пар значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

Один из серьезных рисков — «попкорновая болезнь» (EVALI), возникающая от вейпов. Она может сделать человека инвалидом или даже убить. Из-за EVALI легкие начинают трещать, это слышно при диагностике, а лечить заболевание пока не научились.