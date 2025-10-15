Неудачный брак, отказавшийся от отца сын и извинения на камеру. С чем Николай Басков подошел к своему 49-летию

Вспоминаем непростой жизненный путь Николая Баскова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

15 октября Николаю Баскову исполнилось 49 лет. «Золотой голос России», «натуральный блондин», как только не называли артиста. За его плечами — выступления в Большом театре, концерты в лучших залах мира и десятки шоу в роли ведущего.

Но вместе с тем жизнь Баскова была наполнена драмой: неудачный брак, испорченные отношения с наследником и многолетний статус «свободен». MSK1.RU рассказывает, с чем артист подошел к своему 49-летию.

Сын военного, ставший звездой эстрады

Николай родился 15 октября 1976 года в подмосковной Балашихе в семье военного и преподавателя математики. Из-за работы отца семья часто переезжала: так в школу будущий артист пошел в Германии. После Басковы успели пожить в тувинском Чадане и Новосибирске.

С подачи мамы Николай стал изучать музыку. Первый успех настиг его в подростковом возрасте: вместе с труппой Музыкального театра юного актера Басков гастролировал по Швейцарии, США, Израилю и Франции.

«Когда мне было 12 лет, я ездил на гастроли в Париж с Детским музыкальным театром Федорова и там первый раз в жизни увидел живой концерт Мадонны — с лазерами, с невообразимыми спецэффектами… Мадонна была моей любимой исполнительницей. Наверное, именно тогда я решил, что стану певцом и у меня тоже будет грандиозное шоу», — вспоминал артист.

Важную роль в становлении Николая сыграла его мама, именно она привела сына в музыку Источник: nikolaibaskov / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В столице Николай окончил среднюю школу № 1113 c углубленным изучением музыки и хореографии и поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. В студенчестве Басков брал уроки вокала у заслуженной артистки России Лилианы Шеховой и испанского тенора Хосе Каррераса.

В 90-х Басков выступал на международных конкурсах и одну за другой завоевывал награды. Он был трижды номинирован на премию «Овация» в категории «Золотой голос России». В 1999 году певец начал карьеру в Большом театре и стал самым молодым артистом, исполнившим партию Ленского в опере «Евгений Онегин».

Путь к эстрадному Олимпу певец начал с клипа на песню «Памяти Карузо». На Баскова обрушилась популярность: вышел его первый сольный альбом, а после сама Монтсеррат Кабалье встретилась с молодым артистом на Ледовой арене Санкт-Петербурга, став впоследствии его наставницей.

«Поп-музыка ему не вредит нисколько. Пусть поет сколько угодно… Николай для меня как музыкальный сын. Он моя гордость. В мире очень мало хороших певцов, не только в поп-музыке, но и в опере. Плохих значительно больше», — говорила о подопечном Кабалье.

В 22 года Басков начал выступать в Большом театре Источник: Наталья Логинова / Global Look Press

В нулевые артист успел окончить аспирантуру, защитить диссертацию и поработать с испанскими театрами. В России он популяризировал жанр classical crossover, сочетающий элементы классической и эстрадной музыки. Так, шлягеры «Силы небесные» и «Шарманка» полюбились и поклонникам академического вокала, и фанатам поп-музыки.

В борьбе за славу Басков сочетал разные жанры и стили. За его плечами дуэты с Валерией, Таисией Повалий, Натали, «Дискотекой Аварией». А в 2018 году на всю страну прогремела коллаборация с Филиппом Киркоровым. Клип на трек «Ибица» взорвал социальные сети, но не встретил одобрения среди публики. Журналист Дмитрий Киселев назвал совместное творчество Баскова и Киркорова мерзостью, а РКН пообещал проверить клип, если он окажется опубликован в СМИ. Артисты даже извинились за него, но сделали это в не менее эпатажной форме.

«Не уходи, постой, фанатка. Мы заслужили все дизлайки. Кому теперь мне петь „Шарманку?“ Не уходи, постой, прости тупых артистов», — поет Басков в клипе-покаянии.

В клипе-извинении Басков и Киркоров перепели трек Канье Уэста «I Like It» Источник: Чикен Карри / YouTube

«Расстаюсь с одной — она удачно выходит замуж, расстаюсь с другой — беременеет»

Не так гладко складывалась личная жизнь артиста. Николай был женат лишь единожды, его избранницей стала дочь продюсера Бориса Шпигеля Светлана. В 2005 году у пары родился сын Бронислав.

«Он похож на мамочку, а голосом в папу — врачи так сказали! Они это поняли, как только мой сын издал первый крик. Эх, теперь осталось лишь дом построить», — делился Басков с журналистами.

В конце 2007 года в отношениях Баскова и Шпигель произошел раскол, а спустя год супруги развелись. Тогда же появилась информация, что пару разлучил отец Светланы — Борис. Сам Николай заявлял, что не питает ненависти к бывшему тестю, благодарен экс-супруге за прожитые годы и не хочет травмировать сына, который оказался меж двух огней.

В итоге наследника Баскова усыновил второй супруг Светланы — Вячеслав Соболев. Именно его, а не Николая, Бронислав называет отцом. Сам певец участия в воспитании сына не принимал, да и рос мальчик вдали от родины — в Израиле, где поселилась Светлана. В 2018 году в Сети разгорелся скандал: в эфире одного из телешоу Николай взглянул на фото Бронислава и не узнал его. Известно, что сейчас Бронислав учится в одном из столичных вузов, но поддерживают ли отец и сын общение — неизвестно.

Повзрослевший сын Николая Баскова не общается со звездным отцом Источник: bronislav.baskov / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В конце 2008 года у Баскова завязался роман с моделью, актрисой и победительницей конкурса «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой. Злые языки называли их отношения пиар-акцией, но звезды все отрицали. В 2009 году на фестивале «Новая волна» Николай сделал Оксане предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. Роман завершился так же неожиданно, как и начался.

«Она подарила мне два года безграничного счастья», — говорил впоследствии об экс-возлюбленной Николай.

В 2013 году в Сети прогремела новость: Басков встречается с Волочковой. Об отношениях певца и балерины заговорили после их совместного отпуска на Мальдивах. Анастасия даже хвалилась, что Николай нашел подход к ее дочери Ариадне.

«Коля всегда дарил Арише подарки на день рождения. Даже когда не мог приехать и мы пересекались где-то, всегда говорил: „Настя, там в машине подарок для Аришки“. А вот Вдовин на протяжении шести лет не пришел ни на один день рождения дочери», — рассказывала Волочкова.

Звезды расстались друзьями. Спустя годы Анастасия продолжает говорить, что они с Басковым действительно любили друг друга.

Волочкову и Баскова связывал короткий, но яркий роман Источник: nikolaibaskov / Instagram (Деятельность запрещена на территории РФ)

В 2014 году у Баскова завязались отношения с певицей Софи Кальчевой. Пара была вместе три года. После расставания Софи признавалась, что у них с экс-бойфрендом сильно отличались взгляды на жизнь. Она хотела, чтобы ее партнер проводил чаще время с ней, а Николай постоянно гастролировал и почти не бывал дома.

Не сходилась пара и в семейном вопросе. После неудачного брака со Шпигель для Баскова стало важным реализоваться как муж и отец.

«Мы с Николаем много разговаривали, и он мне сказал, что хочет жениться и обязательно завести детей, и не одного. Он хотел, чтобы я родила. Я к этому не готова. Мне пока достаточно моего ребенка», — делилась с «КП» Кальчева.

Софи Кальчева призналась, у них с Николаем было слишком разное видение совместной жизни Источник: nikolaibaskov / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Басков недолго был одинок: в том же 2017 году он начал встречаться с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой. О романе публике стало известно после гала-концерта «Новой волны». Когда Николай выступал, Виктория снимала его на камеру и посылала воздушные поцелуи.

Вскоре появились новости о скорой свадьбе. В Грозном, во время приема в честь первого матча ФК «Ахмат», Басков сделал Лопыревой предложение. В присутствии главы Чечни артист подарил избраннице кольцо с бриллиантом и пообещал провести торжество в Грозном.

Сначала торжество перенесли из-за просьбы мамы Николая, а потом и вовсе отменили. А все из-за занятости обоих.

«Доходит до смешного иногда. Звоню как-то утром Вике, разбудил звонком. Спрашиваю: „Викусик, ты в каком городе?“ Она говорит: „Я не помню“. Реально человек спросонья сообразить не может, где он! Потому что почти каждый день новый город, другая страна», — рассуждал о рабочем графике избранницы Басков.

Побывали мы недавно в городе любви, в Париже. Я прилетел на съемки клипа, Вика по своим делам. Договорились встретиться. В результате я на съемках, Вика — на совещании. Так и не встретились. Нормально? Николай Басков

В 2018 году пути Николая и Виктории разошлись. А спустя год стало известно, что ведущая ждет ребенка от бизнесмена Игоря Булатова. Басков поддержал экс-невесту и даже пообещал вести ее свадьбу.

«Кстати, я заметил любопытную тенденцию: расстаюсь с одной — она удачно выходит замуж, расстаюсь с другой — беременеет», — делился с журналистами певец.

Несмотря на череду неудач в личной жизни, «золотой голос России» сохраняет оптимизм. Он признается, что еще надеется встретить свою судьбу, а эталоном считает отношения своих родителей.