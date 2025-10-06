Он знал дату начала войны. Как простой крестьянин стал главным разведчиком СССР — история

Рассказываем о жизни и достижениях Павла Фитина Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Недавно в Тюмени открыли улицу имени Павла Фитина — легендарного советского руководителя разведслужбы во время Великой Отечественной. Он лично докладывал Сталину о дате нападения на СССР гитлеровской Германии, под его руководством добыли план немцев на Курской дуге, его люди добывали информацию о ядерном оружии и буквально заставляли руководство страны обратить внимание на этот вопрос.

Вынужден он был уйти с должности, даже не заработав на военную пенсию из-за политических интриг. Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как простой крестьянин стал главным разведчиком огромной страны.

Мирная жизнь до разведки

Родился Фитин еще в Российской империи, в 1907 году. Будущий разведчик появился в семье крестьянина-бедняка, которая жила в селе Ожогино, в Ялуторовском уезде Тобольской губернии. Ныне оно находится в составе Курганской области.

По окончании начальной школы в 1920 году Павел стал членом сельхозартели «Звезда». В автобиографии он пишет, что просто помогал по хозяйству отцу. В таком же времени его и застала пролетарская революция.

Характеристика Фитина на самого себя. В ней он кратко рассказывает о жизненном пути Источник: «По данным разведки» / Уральская окружная телекомпания «Ермак»

Однако уже в 1921 году, когда в Сибири бушевало крестьянское восстание, он, 13-летний мальчик, оказался на грани смерти. Всех людей из коммуны загнали в амбар. Периодически кого-то выводили и убивали прямо на глазах остальных. Там Фитин провел два месяца. Спасли будущего разведчика части Красной армии, которые в день казни открыли ворота злосчастного амбара.

В следующем году он переехал в Ялуторовск, где начал обучение в школе второй ступени. Как рассказывают историки, в эту школу отправляли не всех, а только талантливых ребят. Был среди таких и Фитин.

Там же он вступил в комсомольскую организацию. После окончания школы, Фитин отправился в Тюмень, где начал готовиться к поступлению в вуз. Обучение он проходил в Спасской церкви, где в то время было педагогическое училище. Попасть туда тоже было сложно, детей принимали только по рекомендациям. У Фитина такая была.

Спасская церковь в наши дни. Раньше здесь обучали молодых педагогов Источник: Павел Красоткин / 72.RU

В 1928 году Фитин переехал в Москву, поступив на конструкторско-исследовательский факультет Сельскохозяйственной академии. До 1938 года, пока он не приступил к учебе на разведчика, ничто не предвещало его блестящего будущего в органах госбезопасности. Окончив институт, он стал работать обычным инженером, мечтая создавать сельскохозяйственные машины. Чуть позже трудился в редакции в издательстве «Сельхозгиз».

Как и обычные советские граждане, пошел в армию, где был рядовым. Поскольку у него было высшее образование, то служил он всего год. Место службы, как он сам указывал, было в Калуге, войсковая часть № 1399. После этого он вернулся в издательство, где дослужился до должности заместителя главного редактора.

В марте 1938 на талантливого журналиста обращают внимание органы госбезопасности. Нет, его не пытаются арестовать или провести какое-то следствие. Все было намного проще: в НКВД был кадровый голод из-за массовых расстрелов разведчиков. В то время на них было много доносов из-за контактов с иностранцами. Неугодных вызывали в Москву и расстреливали.

В СССР зародилась новая идея — около 800 партийцев отправили на ускоренное обучение по программам подготовки разведчиков. В органы госбезопасности попадут всего 50 человек. Попал в этот список и Павел Фитин. Отучившись в школе особого назначения, он становится сначала стажером в отделе внешней разведки, а потом оперуполномоченным. В ноябре 1938 он уже заместитель начальника, а 1 ноября 1939 года его назначают главой ведомства. Теперь он ответственный за всю внешнюю разведку СССР.

Глава разведки. Великая отечественная

Состояние внешней разведки после чисток было ужасным — многих расстреляли или отправили в тюрьму за контакты с иностранцами, они якобы угрожали безопасности страны.

Наверняка даже сам Павел Фитин не мог предположить, что он возглавит внешнюю разведку СССР Источник: «По данным разведки» / Уральская окружная телекомпания «Ермак»

Фактически разведка велась, ведомство работало, но доклады высшее руководство страны не получало. Историки пишут, что все дело в бюрократии — просто некому было подписывать доклады их отправлять их наверх.

Фитин фактически заново собирал всю внешнюю разведку. За границу отправили почти две сотни новых агентов, восстанавливали связи со старыми. Благодаря этой работе было получено множество важных сведений. Одно из них — дата начала Великой Отечественной войны.

17 июня 1941 года в кабинет к Сталину зашли два человека — нарком Меркулов и Павел Фитин. Они рассказали вождю об информации, в которую нельзя было поверить: Германия готовилась к нападению на Союз. Верховный главнокомандующий, возможно, им и не поверил, но источники у разведчиков были надежные. Об этом внешняя разведка сообщала и раньше, но в тот день была названа точная дата. Если бы она оказалась неточной, то Фитина могли расстрелять.

Одна из аналитических записок Фитина высшему руководству страны Источник: пресс-служба Службы внешней разведки России

Сам Фитин вспоминал об этом моменте так.

— Подойдя к большому столу, не поднимая головы, Сталин сказал: «Прочитал ваше донесение. Выходит, Германия собирается напасть на Советский Союз». Мы молчим. Наконец, остановившись перед нами он спросил: «Что за человек, сообщивший эти сведения?». Мы были готовы к ответу на этот вопрос, и я дал подробную характеристику этому источнику. Наступила длительная пауза. Сталин подойдя к своему рабочему столу и повернувшись к нам произнес: «Дезинформация. Можете быть свободны».

Но со временем ситуация с доверием к данным, которые добывало ведомство Фитина, менялось. Ей все больше доверял даже Сталин.

Во время Великой Отечественной разведка под руководством Фитина усиленно работала. В разгар битвы под Москвой перед его ведомством стояла задача узнать, вступит ли Япония в войну. Это бы означало, что боевые действия велись бы на два разных фронта, с обоих концов огромной страны. Разведчики добыли информацию о том, что японцы заняли выжидательную позицию. И именно эти данные позволили принять решение о переброске к столице значительных сил с Дальнего востока.

Помогла информация от разведчиков советским воинам в 1943 году, при сражении у Курской дуги. Гитлеровцы планировали масштабное наступление на позиции советских войск — фронт был растянут на 1200 километров. Причем сведения об операции пришли из Великобритании, от «Кембриджской пятерки» — одних из самых важных разведчиков в этом островном государстве. Благодаря им советское военное руководство грамотно спланировало оборону, а позже пошло в наступление. Это была одна из самых масштабных битв Второй мировой войны.

Повлиял Фитин и на последующее мироустройство после Второй мировой, причем самым непосредственным образом. Перед началом Ялтинской конференции он передал Сталину секретное письмо британского премьера Черчилля к американскому президенту Рузвельту. Там предлагались варианты, как переиграть советского лидера на встрече. Благодаря этому советский лидер знал, на каких требованиях стоит стоять до конца, а где можно и уступить. Главное, что были учтены почти все желания советского руководителя.

У Фитина есть еще одно достижение во время ВОВ, почти не относящееся к самой войне. В 1941 году он получил сообщение из Британии, что ученые заняты разработкой ядерного оружия. Он доложил об этом наркому Лаврентию Берии. Тот отправил данные в 4-й отдел НКВД, который занимался научно-исследовательскими разработками. С того времени, когда немецкие части подступали к Москве, началась разработка советской ядерной бомбы. Фитин практически продавил эту тему, которая позволила в будущем обеспечить ядерный щит СССР.

«Энормоз» — это кодовое название советской разведывательной операции под руководством Павла Фитина по добыче атомных секретов западных стран Источник: пресс-служба Службы внешней разведки России

В 1946 году Фитина сняли с должности главы разведки. Историки не могут сойтись во мнениях, по чьей же инициативе это было сделано. С одной стороны, к нему никогда не испытывал теплых человеческих чувств нарком Лаврентий Берия. По другой — Никита Хрущев, набиравший тогда политический вес. Причина та же, и дело не в профессиональных качествах, а в простой человеческой неприязни.

Фитина отправили в Германию на должность заместителя уполномоченного Министерства государственной безопасности СССР. После этого он поработал в Казахстане и в Свердловске, возглавляя местное МВД. Там активно участвовал в судьбе спортивного общества «Динамо», сделав много для развития конькобежного спорта. В свободное время, как говорят, любил слушать Утесова и всегда был душой компании.

В 1953 году после смерти Сталина его уволили из органов окончательно. Говорят, что даже заводили уголовное дело. До военной пенсии он недоработал всего два года. При этом в семье Фитиных было не принято говорить о том, где работал Павел Михайлович. Его внуки и правнуки узнавали об этом только в школе. Да и о самых близких людях разведчика известно также немного.

Фитин вернулся в Москву, где работал директором фотокомбината Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Умер Павел Фитин в 1971 году, когда ему было всего 63 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище.