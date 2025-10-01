Не казните гонца: история журналиста, который первым сообщил о распаде СССР

Владислав Флярковский первым объявил на ТВ о распаде СССР Источник: Всероссийская телерадиокомпания, Администрация города Октябрьский / Vk.com

В 1991 году в эфир вышел очередной выпуск новостей советского телевидения — ведущий ошарашил всех уже со вступления: «Здравствуйте, в эфире „Вести“. СССР больше нет». Он сообщил о том, что политические лидеры страны подписали соглашение, по которому часть республик отделяется.

На кадрах с подписания документа в Алма-Ате можно увидеть, в частности, Бориса Ельцина и представителей республик, которые решили поделить государство. Что в этот момент чувствовали все жители страны? Попробуйте догадаться, посмотрев на диктора, который и ведет программу. Подробности — в материале наших коллег из UFA1.RU.

Сюжет «Вестей» от 1991 года о распаде СССР Источник: Всероссийская телерадиокомпания

Журналист, которого вы видите на архивной записи, — уроженец Башкирии, тогда еще Автономной Советской Социалистической Республики. Корреспондент, которому суждено было объявить на весь Союз о крахе страны, родился в городе на самом краю Башкирии — Октябрьском.

Зовут его Владислав Флярковский. Накануне его рождения мать приехала в Башкирию, чтобы навестить осевшего здесь после ссылки отца, который трудился на местном нефтедобывающем предприятии. Будущий журналист появился на свет 15 марта 1958 года в октябрьском родильном доме.

Роддом перестал работать в 2015 году, когда в Октябрьском построили современный перинатальный центр Источник: Администрация города Октябрьский / Vk.com

Впрочем, пробыл он здесь совсем недолго. Сам журналист короткое пребывание в Октябрьском называл штришком из биографии, который стал следствием порой «безжалостного» отношения страны к своим гражданам.

«Одним из таких нежалованных граждан был мой дед по материнской линии Леопольд Христианович, фамилию которого я как раз и ношу, — рассказывал Владислав Флярковский в интервью агентству „Башинформ“ в 2020 году. — Немец, тифлисский, потом бакинский, от революции и до лета 1941-го благополучно трудился в Баку как инженер-строитель, выпускник Азербайджанского политеха, а потом, само собой разумеется… Депортация. Его старики-родители Христиан и София не выжили».

Вскоре после рождения мать увезла его в свой родной Баку. Там будущий журналист провел детство. Позже он переехал в Москву, где окончил школу и подал документы в архитектурный институт, но его не приняли, а потому Владислав Пьерович отправился служить в военно-морских силах.

В 1979 году он поступил в МГУ на факультет журналистики, а позже стал работать на телевидении в легендарных программах «Взгляд», «Время» и «Вести». Став корреспондентом последней, он и оказался тем гонцом, который принес всей стране сокрушительную новость. Флярковский продолжил работать на ТВ и после этого, с 2001 года став в некотором смысле амбассадором телеканала «Культура».

Владислав Флярковский считается корифеем российской журналистики Источник: Российский государственный гуманитарный университет / Vk.com

С тех пор он несколько раз посещал родную Башкирию, где его принимали, как вспоминал Флярковский, с «величайшим почтением». По словам журналиста, местным жителям для проявления симпатии «по умолчанию» хватало одного только факта его рождения на их земле.

«Надо сказать, это трогало мое сердце всякий раз, потому что разговор всегда был в таком тоне, как если бы я был Героем Советского Союза. А я ведь и в своем профессиональном цеху занимаю позицию, прямо скажем, не самую высокую», — отмечал Владислав Флярковский в беседе с «Башинформом».

Кроме журналистики, он долгое время всерьез был увлечен фотографией и организовывал выставки своих работ. Флярковский рассказывал, что хотел бы поснимать октябрьский роддом, в котором «сделал первый вздох», но, к сожалению, этого здания больше не существует. В 2021 году его снесли, чтобы построить 8-этажный жилой комплекс.

Стройка на месте роддома Источник: Антон Селиверстов / UFA1.RU

К тому времени в Октябрьском уже шесть лет функционировал современный перинатальный центр, но решение о сносе старого здания вызывало резонанс. Двухэтажный роддом построили еще в 1951 году, через несколько лет после основания самого города — в классическом стиле, с центральным фронтоном, барельефами и лоджиями, а вход украшала скульптура «Мать и дитя».

«Очень печально, что администрация не смогла сохранить хотя бы центральную часть здания! Неужели у частника оказалось больше денег, чем у города?» — негодовала Евгения О.

«Старые здания сделаны на совесть: крепкие и красивые. Замудохаешься их ломать. Люблю город Октябрьский, его еще советские здания. Но и его начинают гробить новоделами», — возмущалась тогда на странице Октябрьской городской администрации Сария С.

«В самой середине весны 1998 года в нем появилась на свет моя любимая доченька. А помогали ей лучшие акушеры-гинекологи», — вспоминала Резеда М.

«Что бы ни было на этом месте, думаю, что старый роддом надолго останется в памяти мамочек и папочек, где появились на свет их деточки», — писала Елена С.

Алексей Шмелев, который тогда возглавлял Октябрьский (ныне он депутат Курултая Башкирии), сам из Давлеканово, но жил там с 1986-го и признавал, что роддом имеет историческую ценность, однако «хозяйственный аспект» взял верх. По словам Шмелева, когда здание пришло в негодность, власти рассматривали возможность реконструкции или переоборудования под музей, но объект настолько обветшал, что все варианты оказались «экономически нецелесообразными».

«За 64 года здесь родилось немало малышей. К этому зданию приходили взволнованные отцы, семьи забирать новых членов семьи. Многие из тех, кто сам родился в этом роддоме, приходил сюда за детьми, а потом и за внуками. Я прекрасно понимаю и разделяю чувства горожан, связанные с этим зданием. И, безусловно, мне тоже очень жаль наш старый роддом», — объяснял мэр.

В итоге от роддома осталась только скульптура матери и ребенка, которую перевезли на новое место.

Новый роддом Источник: Администрация города Октябрьский / Vk.com

Владислав Флярковский же продолжает работать на ТВ — обозревателем на канале «Россия-Культура». К тому же он возглавляет Институт журналистики и медиаиндустрий при Российском гуманитарном госуниверситете. Его сыновья пошли по стопам отца и работают операторами на телевидении.

О своем личном отношении к распаду СССР Флярковский публично не высказывался. Тот сюжет с подписания соглашения, на бумаге зафиксировавшего развал страны, ведущий заключил описанием итогов общественного опроса о возможных политических лидерах нового государства.

«Каждый десятый отказался признать по сути уже свершившееся. Пора подумать о будущем. Мы расстаемся с высоким званием гражданина Советского Союза, но наши лидеры закрепили свой статус, кроме одного (судя по всему, имелся в виду президент СССР Михаил Горбачев. — Прим. ред.). А будет ли теперь у нас одно первое лицо, непререкаемый авторитет? И кто это мог бы быть?» — обратился с вопросом к зрителям Владислав Пьерович перед тем, как огласить результаты опроса и перейти к новости о митингах в Грузии. Но это уже была другая история.

Фотовыставка Владислава Пьеровича на родине Источник: Октябрьский краеведческий музей им. А. П. Шокурова / Vk.com