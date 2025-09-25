В МВД рассказали, как подготовиться к отключению интернета

Сохраните все документы в телефоне Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В МВД создали инструкции для россиян, чтобы они были готовы к отключениям интернета и не потеряли свою автономность. Правила, которых стоит придерживаться, опубликовали в Telegram-канале управления Министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«В современном мире интернет-связь воспринимается не просто как удобство, а как базовая инфраструктура, на которой строятся жизненно важные процессы — от навигации и финансов до коммуникации и получения информации. Однако, как показывает практика, доступ к глобальной сети не является незыблемым. Технические сбои, недостаточное покрытие в удаленных регионах, исчерпание тарифных лимитов или целенаправленные ограничения — часть реальности, к которой надо быть готовым», — говорится в сообщении.

Сохраните документы

Первое, что нужно сделать, — это создать «цифровой неприкосновенный запас», то есть набор данных, доступ к которым не зависит от наличия Сети.

Важные документы, такие как электронные билеты, копии паспорта, медицинского полиса, водительских прав, следует заранее сохранить в локальной памяти телефона или на другом носителе. Не забудьте скачать медицинские рецепты из аккаунта на портале «Госуслуги».

Сохраните важные номера

У вас должны быть в открытом доступе телефоны близких, врачей, экстренных служб. Обязательно добавьте к ним номер службы такси, так как в приложении без интернета заказать машину не получится.

«Для коммуникации с родственниками или внутри коллектива можно заранее договориться об использовании P2P-мессенджеров (Peer-to-Peer), которые позволяют устройствам обмениваться информацией, используя Bluetooth или Wi-Fi Direct», — порекомендовали правоохранители.

Узнайте о точках общественного Wi-Fi

Общественный Wi-Fi может стать единственным каналом для выхода в Сеть. Доступ к нему можно найти в кафе, библиотеках, торговых центрах или других общественных местах. Лучше знать, где есть возможность выйти в Сеть возле дома.

Аналоговые источники информации

В доступе должны быть радиовещание и ТВ на случай экстренного оповещения населения. Поэтому лучше приобрести радиоприемник на батарейках и узнать, есть ли у вас дома проводная радиоточка.

Навигация

Важно заранее скачать карты нужных городов и регионов в память смартфона, чтобы можно было воспользоваться ими офлайн. На всякий случай лучше иметь бумажные версии.

Оплата покупок

Платежные терминалы в магазинах и банкоматы могут не работать, поэтому необходимо при себе всегда иметь достаточно наличных средств, которые бы покрывали базовые нужды на несколько дней.

Досуг и развлечения

Отсутствие интернета — не повод для скуки. Самый простой способ — заранее загрузить фильмы, музыку и книги. Для семейного досуга можно запастись настольными играми.