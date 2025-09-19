НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 752мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,17
EUR 98,98
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Умер бодибилдер из Ярославля
Ярославский бренд покорил Россию
Никитин обратился к ярославцам
Экологические мины
Ярославна на «Мисс Россия — 2025»
Как изменился рынок труда
Чем сейчас болеют
Почему продают Центральный рынок
Страна и мир В России предложили изменить начало отопительного сезона — подробности

В России предложили изменить начало отопительного сезона — подробности

Некоторым домам придется подождать тепла

589
Для перехода на новый график отопления потребуется модернизировать коммунальную инфраструктуру | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДля перехода на новый график отопления потребуется модернизировать коммунальную инфраструктуру | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Для перехода на новый график отопления потребуется модернизировать коммунальную инфраструктуру

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В России следует отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому графику. С таким предложением выступил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко», — сказал Владимир Кошелев. 

В качестве одного из вариантов он предложил переход к зонированному или поэтапному регулированию. В таком случае отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям. К ним относятся старые и аварийные здания с неутепленными фасадами. 

Весной же отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже, объяснил депутат в беседе с РИА Новости. 

По его словам, для реализации данного проекта необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру. Тогда новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев.

С 1 июля в России заметно подорожала коммуналка. Повышение тарифов считается плановым. Индексация составила в среднем 11,9% по стране. В копеечку влетают электроэнергия, газ, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. Причинами повышения называют ключевую ставку, износ инфраструктуры и ее модернизацию, а также дефицит кадров у коммунальщиков. О том, как можно сэкономить на оплате счетов, — в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Отопление ЖКУ Коммунальная инфраструктура
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
53 минуты
ЧТО ЗА БРЕД ВЫ ПИШЕТЕ. Разве перестала действовать норма о начале отопительного сезона при наступлении среднесуточной температуры +8 градусов?
Гость
5 минут
"Некоторым домам придется подождать тепла", - прямая ложь в подзаголовке.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление