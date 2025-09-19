В России предложили изменить начало отопительного сезона — подробности

В России следует отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому графику. С таким предложением выступил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко», — сказал Владимир Кошелев.
В качестве одного из вариантов он предложил переход к зонированному или поэтапному регулированию. В таком случае отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям. К ним относятся старые и аварийные здания с неутепленными фасадами.
Весной же отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже, объяснил депутат в беседе с РИА Новости.
По его словам, для реализации данного проекта необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру. Тогда новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев.
С 1 июля в России заметно подорожала коммуналка. Повышение тарифов считается плановым. Индексация составила в среднем 11,9% по стране. В копеечку влетают электроэнергия, газ, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. Причинами повышения называют ключевую ставку, износ инфраструктуры и ее модернизацию, а также дефицит кадров у коммунальщиков. О том, как можно сэкономить на оплате счетов, — в нашем материале.