В России предложили изменить начало отопительного сезона — подробности

Для перехода на новый график отопления потребуется модернизировать коммунальную инфраструктуру Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России следует отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому графику. С таким предложением выступил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Следует отказаться от единовременного подхода для всех. Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко», — сказал Владимир Кошелев.

В качестве одного из вариантов он предложил переход к зонированному или поэтапному регулированию. В таком случае отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям. К ним относятся старые и аварийные здания с неутепленными фасадами.

Весной же отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже, объяснил депутат в беседе с РИА Новости.

По его словам, для реализации данного проекта необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру. Тогда новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев.