«Орали почти всю дорогу». Как семья путешествует на машине с тремя котами уже 5 лет

Иркутская семья путешествует на машине с тремя котами уже 5 лет — лайфхаки Источник: Ангелина Жернакова

Пуститься в длительное автопутешествие через всю страну — звучит как заманчивая и в то же время рискованная авантюра. А что, если в машине в этот момент будут еще три кота? Чистое безумие, скажете вы. А вот путешественники из Иркутска, авторы youtube-блога «Дорога измеряется не в милях» Артем Дудкевич и Ангелина Жернакова живут в таком режиме уже пять лет и еще ни разу не пожалели. О том, как бережно перевозить котов, готовить еду на городской парковке и спать с комфортом даже на заправках ребята рассказали журналисту «ИрСити» Алине Ринчино.

Органайзер для котов

В первый раз Артем и Ангелина решились поехать из Иркутска в Сочи зимой 2020 года и, как сейчас вспоминают, это была максимально непродуманная поездка. Вместо внедорожника тогда была небольшая Toyota Corolla, куда нужно было погрузить все вещи, трех котов и как-то еще устроить свой дорожный быт.

Иркутская семья путешествует по стране с тремя котами Источник: Городские медиа

— Началось всё с того, что нам нужно было где-то снять квартиру. Было абсолютно неважно, в каком городе России, и мы подумали: «Почему бы нам не погреться где-нибудь на юге?» Выбрали Сочи, собрали вещи и удивились, как они уместились в нашу машину. Но у нас не было представления, как везти котов, и тем более не было никакого протестированного успокоительного, чтоб они себя хорошо чувствовали, — рассказывает Артем.

До этой поездки кот Персик и кошечки Ириска с Гермионой были абсолютно домашними. Теми редкими случаями, когда они оказывались за пределами квартиры, были либо переезды, либо визиты к ветеринару. И каждый раз эти вылазки сопровождались стрессом. А тут — длительное путешествие.

Они орали почти всю дорогу. То есть так: ты начинаешь ехать, они пару часов орут без остановки, потом успокаиваются. На следующее утро после какого-нибудь отеля или квартиры по пути снова начинается ор. Артем Дудкевич Блогер, автопутешественник

Ребята уточняют, что у каждого из котов в пути обнаружились свои особенности. У Персика — проблемы с кишечником, у Гермионы — слабый вестибулярный аппарат, а Ириска впадает в плохо контролируемую истерику.

— Персик вообще-то, как оказалось, любит путешествовать, и если бы его в ту самую первую поездку не нервировали наши кошки, он бы нормально себя чувствовал. Но так как Ириска сильно переживала и громче всех орала, то заводила остальных. Персик и Гермиона начинали ей подвывать, — вспоминают ребята.

Кот Персик Источник: Ангелина Жернакова

Гермиону из-за особенностей ее организма жутко укачивало большую часть пути. Особенно ярко это проявилось на сочинских серпантинах: кошечку просто выворачивало наизнанку.

— Когда мы уже позже ехали из Грузии в Анапу, у нас с собой не было ни таблеток, ни уколов, Гермиона доехала на килограмм меньше, чем была. Ветеринар нам посоветовала ставить ей препарат «Серения». Но уколы жутко болючие, и ставить их нужно за некоторое время до поездки. Это классно работало, но проблема была в том, что как только Гермиона чувствовала запах этого лекарства, а оно воняет псиной, она пряталась так, что ее было не поймать, — говорит Ангелина.

Кошечка Гермиона Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Другой ветеринар посоветовала альтернативу — «Экспресс Успокоин», и с ним Гермиона стала чувствовать себя гораздо лучше.

— Еще мы купили огромную металлическую клетку с пластиковым поддоном. Вообще-то она для грызунов, но идеально подошла для трех наших котов. Лучше варианта пока что не найдено, — добавляет девушка.

Клетку ребята обустроили как настоящий домик. У каждого кота — свое спальное место с пледом и «разделителями».

Вот в такой гигантской клетке коты живут в дороге Источник: Ангелина Жернакова

— Мы узнали, что для котов важна ограниченность пространства. То есть в клетке у них должны быть стенки, которые их подпирают и не дают качаться во время движения. Поэтому мы из досок собрали разделители, чтобы у каждого был свой отсек, безопасное место, — объясняет Ангелина.

Клетка легко вмещает трех пушистых путешественников Источник: Ангелина Жернакова

Получился такой органайзер для котов. Также в клетке имеется лоток для срочных кошачьих дел.

— Насколько я понимаю, лоток — это изначально горшок для цветов?

— Да. Еще в Иркутске Ангелина хотела выращивать в нем редиску. Мы купили длинный прямоугольный горшок и грунт к нему. Грунт в итоге остался где-то в Иркутске, а горшок мы приспособили для котов, — отвечает Артем.

— И теперь в нем «растут» три прекрасных цветочка…

Этим лотком, объясняют ребята, коты пользуются в пути. Кроме него в машине есть еще два туалета на время остановок и ночевок, потому что кошки — крайне чистоплотны и им важна гигиена.

Персик, Гермиона и Ириска чилят в машине, пока мы беседуем с Артемом и Ангелиной Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Наконец, в машине имеются мисочки для корма, поилка и несколько когтеточек, чтобы Персик, Ириска и Гермиона чувствовали себя как дома, могли привести себя в порядок в любой момент, когда им захочется.

«Коты поняли, что машина — это дом»

— У вас было уже четыре больших путешествия по нашей стране, плюс вы гоняли с котами в Грузию. Насколько сильно изменился ваш подход к организации таких экспедиций?

— Да, мы сначала переехали в Сочи, оттуда весной 2023 года ездили в Грузию, осенью из Грузии приехали в Иркутск, провели тут зиму. В мае прошлого года опять помчали в Сочи, там прожили год, теперь вот мы снова в Иркутске, но скоро планируется наш пятый переезд. За это время поменялось почти всё, кроме клетки, — отвечает Артем.

Оказалось, что Персика можно катать просто так. Он обожает перебраться на передние сидения, и там он либо спит на ручках у Ангелины, либо помогает Артему вести машину. Еще у Персика, как у истинного путешественника, недавно появился свой рюкзачок-палатка. Теперь его можно брать с собой куда заблагорассудится.

Рюкзак-палатка для Персика, который больше других любит путешествовать Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Но главное, чтобы у Персика рядом всегда был лоток, иначе он без предупреждения превратит в него то, что приглянется ему в этот момент. Так, например, однажды в Сочи пострадала купленная специально для фотосессии соломенная шляпа. Артем и Ангелина оставили Персика в машине, а сами ненадолго отлучились в магазин. Когда ребята вернулись, их ждал неожиданный сюрприз, который пришлось еще и поискать. С тех пор шляп в машине не водится.

— Ириска и Гермиона перед поездкой прячутся по углам, но мы научились и с ними справляться. Гермионе незадолго до выезда начинаем давать курс успокоительных, чтобы ее в машине не укачивало, она едет всегда расслабленная, спокойная, вот как сейчас. А поведение Ириски мы разгадали вот уже в эту поездку в Иркутск, — рассказывает Артем.

Ириска самая характерная кошечка. Внешность милой блондинки с голубыми как лед Байкала глазами очень обманчива Источник: Ангелина Жернакова

Ребята объясняют: раньше ей, как и Гермионе, тоже давали успокоительные, но с каждым разом кошка становилась всё более хитрой, а миссия — всё более невыполнимой и опасной.

Невозможно было впихнуть в Ириску таблетку, не искупавшись в собственной крови. Мы укутывали ее в одеяло, оттуда торчала одна голова, и всё равно она умудрялась вытащить лапу и попытаться нас расцарапать или убить. Артем Дудкевич Блогер, автопутешественник

Поэтому перед путешествием из Сочи в Иркутск ребята психанули и решили, что не будут давать Ириске никаких таблеток. Кроме того, Ангелина предложила жить в машине большую часть пути.

— Хотелось ощутить другой вид путешествий, экстрим-вариант, и мы подумали, что не будем ни в каких гостиницах останавливаться. Сюда мы ехали 16 дней, и за это время мы всего трижды снимали крышу над головой, потому что в один день мне нужно было поработать, в другой раз мы ждали курьера с нашим автобоксом, а в третий раз друзья предложили нам пожить на турбазе, мы не смогли отказаться, — добавляет собеседник.

Ириску решили не «запирать» ни в каких переносках и клетках, и оказалось, что давно нужно было сделать именно так. Кошечка орала и паниковала от того, что ей не нравилось замкнутое пространство и неизвестность. Как только ее пустили гулять по салону, она осознала, что машина — это дом, и перестала вести себя как истеричка.

Раньше в пути Ириска закатывала истерики, но уже давно перестала Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

— Сейчас, когда мы останавливаемся на природе, для котов наша машина — это дом. Мы открываем двери, они свободно выходят и заходят, делают, что хотят, — говорит Ангелина.

— Не боитесь, что убегут? Я бы вся извелась, если бы пришлось вот так в лесу кошку выпустить.

— По началу нервничали, ходили за ними, искали. Даже не могли лагерем нормально заниматься. А потом поняли, что они всё равно возвращаются назад, потому что дом — тут. Коты воспринимают людей не как хозяев, а как членов стаи. Есть вожак, который больше кормит и дает больше ресурсов, у нас это Артем, есть все остальные. И коты не станут далеко уходить от своей стаи. Они могут отойти, поохотиться, бывало, что наши приносили нам в лагерь мышей. Но всегда возвращаются обратно, потому что тут еда, вода, тут можно есть, спать и быть в безопасности, — рассуждает Ангелина.

Персик и Ириска первыми отправляются гулять, Гермиона пока осторожничает Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

— Кстати, а как коты спят ночью, когда вы тоже спите в машине? Хватает места?

— Гермиона держится особняком, мы ей стелим отдельное местечко на пассажирском. А эти двое, Персик и Ириска, с нами всегда, — говорят ребята.

«До свиданья, кошка»

Тем не менее фокусы с исчезновением кого-то из котов время от времени всё-таки случаются. Однажды Персика пришлось по темноте искать в Башкортостане.

— Мы там остановились у классного озера, место туристическое, популярное, людей просто до фига. На каждой поляне машины, машины, куча палаток. В таких местах мы не любим отпускать кошек, потому что волнуемся. Но в этот раз всё-таки выгрузили их, чтобы спокойно разбить лагерь. Персик тут же куда-то убежал через лесную дорогу в кусты. Его не было достаточно долго, мы стали беспокоиться. К тому же стемнело, так что мы стали ходить по очереди с фонариком и искать Перся. Сначала я сходил, не нашел, потом пошла Ангелина, тоже вернулась ни с чем, — вспоминает Артем.

Персик обожает прогулки, но иногда его приходится искать в лесу Источник: Ангелина Жернакова

Так ребята сделали несколько кругов по окрестному лесу, но рыжую булочку нигде не было видно.

— В какой-то момент я вернулась с очередных поисков и решила, что двух оставшихся кошек надо хотя бы покормить, а то чего они сидят без еды. Артем отправился на поиски Персика. Я достаю корм, насыпаю в мисочки и чувствую, как в меня тычется еще один нос. Это Персик, который спокойно вышел из-за машины и тоже стал просить кушоц. Мы так и не поняли, где он был, потому что под машиной искали несколько раз, его там точно не было. В итоге всех троих мы посадили в клетку, — добавляет Ангелина.

Котовий органайзер ребята вынесли на улицу, поставили недалеко от огня, чтобы коты тоже могли погреться прохладным вечером. Пушистые, кстати, с интересом наблюдали за потрескивающими дровами и прислушивались ко всем звукам ночного леса.

Артем и Ангелина путешествуют уже 5 лет. За это время они дважды проехали от Иркутска до Сочи и два раза — обратно. Скоро будет их пятая большая поездка через всю страну Источник: Артем Дудкевич

— Я знаю, что у вас есть крутейшая история о том, как Ириска чуть не стала бездомной. Расскажите и ее.

— О, это была наша вторая поездка из Анапы в Иркутск, когда мы еще не научились ладить с Ириской. Тогда мы еще давали ей успокоительные и каждый раз с боем. В один из вечеров мы остановились на заправке, потому что ехали долго — 16 часов без перерыва, квартиру уже искать не было смысла, а поспать надо было. Ириску на остановке пришлось выпустить из клетки, потому что она орала благим матом. Выпустили, а эта белая стерва как давай носиться кругами по машине: по сидениям, по рулю, у нас по головам и так далее. Всё это сопровождалось жутким ором, — негодует Артем.

В тот момент окно в машине было чуть приоткрыто, чтобы поступал свежий воздух. Ириска всё время пыталась в него просунуться, но щель была слишком узкой. В какой-то момент Артем психанул и открыл окно так, чтобы кошка, наконец, получила то, чего добивалась.

Ириска обожает демонстрировать свой характер Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

— Открываю окно, говорю: «До свиданья, кошка», она выпрыгивает, я его закрываю и укладываюсь спать. Но надолго меня не хватило, — признается собеседник.

— И я ему еще говорю: «Артем, Артем, как же там наша Ириса?» — добавляет Ангелина.

— Совесть замучила уже через две минуты буквально. Выхожу из машины, а мы остановились за углом здания заправки, и первое, что вижу: стоит какой-то ЗИЛ, а рядом с ним Ириска. Пластом прижалась к асфальту, испуганная, взъерошенная, озирается по сторонам и куда-то ползет по чуть-чуть. Только она увидела меня, что я за ней пришел, тут же выпрямилась, хвост трубой, на меня не смотрит, делает вид, что у нее всё замечательно и она просто гуляет. Я схватил ее, завернул в куртку теплую, оранжевую, затолкал в машину, где Ириска получила свою порцию успокоительного и все-таки дала нам поспать, — смеется Артем.

Приезжая в Иркутск, ребята не упускают возможности сгонять на Байкал Источник: Ангелина Жернакова

Шлейки-курточки, успокоительные и побольше свободы

Ребята заметили, что за время путешествий с тремя котами у них появилось несколько лайфхаков, которыми они готовы поделиться с теми, кто тоже раздумывает о столь нетривиальной авантюре.

— Во-первых, если у вас тревожные коты или коты со слабым вестибулярным аппаратом, им обязательно нужен курс успокоительного. Во-вторых, для безопасности мы купили котам светоотражающие шлейки-курточки. За них котов удобно брать и куда-нибудь переносить, а светоотражающий элемент помогает видеть их даже в темноте, — советует Артем.

Да, это очень помогает, особенно когда мы увидели, как блестит Персик на дереве. Ангелина Жернакова Блогер, автопутешественник

Обычные шлейки-поводки ребята не рекомендуют: из них кошки легко выпрыгивают и никакой безопасности они не обеспечивают. Кроме того, такие поводки впиваются в тушку кота и от этого ему еще более дискомфортно. К курточкам пушистые привыкают быстрее.

Также у котов в машине обязательно должно быть собственное оборудованное пространство. Чтобы они не воевали за место, лоток и чувствовали себя в безопасности во время движения. Плюс это становится укрытием в темное время суток.

— С опытом мы поняли, что в дороге, когда темнеет, коты боятся света фар проезжающих навстречу машин. Они беспокоятся, плачут. Поэтому мы накрываем клетку тоненьким продуваемым пледом, который приглушает свет от встречки и дает животным ощущение безопасности, — комментирует Ангелина.

Причем клетка, так как она большая и довольно увесистая, «живет» в машине всегда, а котов перед очередной поездкой доставляют в нее в переносках. Это существенно упрощает жизнь, в меньшей степени нервирует котов и гораздо удобнее.

Гермиона — самая спокойная и сдержанная кошечка в семье. Любит одиночество и ценит личное пространство. Поэтому ее можно найти, например, на шкафу Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Обязательно иметь с собой несколько когтеточек, чтобы не страдали сидения или личные вещи. А вот игрушки можно прихватить по желанию, но в целом питомцам и так хватает впечатлений в пути. Никакая охота на мячик или рыбку на удочке не сравнится с ловлей настоящих мышей в диком лесу.

«Только мусор после себя не оставляйте»

— Вы посмотрели много разных городов и наверняка составили для себя какой-то топ мест и антитоп? Где вам больше всего понравилось, а куда вы бы не хотели вернуться ни за что на свете?

— В эту поездку Башкортостан был топовым. Мы там надолго остановились, встречали классных людей. У нас было столько проблем с машиной в этом регионе, и нам всегда помогали люди. Показалось, что там все такие классные, доброжелательные, — говорит Ангелина.

В Сочи ребята впервые поехали в 2020-м, и с тех пор стараются зимовать именно там Источник: Ангелина Жернакова

Затем ребята поясняют: сначала у них умер аккумулятор, причем с собой у них не было даже проводов, чтобы подзарядиться от другого авто. Но добрые соседи помогли и провода найти, и машину «прикурили».

— После этого озера мы поехали на турбазу и там уже поняли, что аккумулятор ушел в глубокую разрядку и умер окончательно. Так как случилось это в малюсенькой деревушке, просто так оттуда никуда не выберешься. Я позвонил в единственный в округе автомагазин, где мне дали номер такси. Там деревня такая: одна машина такси и три водителя. К нам приехал такой мужик, ну просто как будто божечка такси до нас снизошел, — рассказывает Артем.

Вот так ребята обычно разбивают лагерь Источник: Ангелина Жернакова

Вместе с этим таксистом ребята съездили за аккумулятором, привезли его на турбазу, мужчина не без труда помог снять старый источник питания и поменять его на новый.

— Он привез с собой целый набор инструментов, ключей, других материалов, которых у нас до сих пор в машине нет и без которых мы бы не смогли ничего сделать. Очень классный человек нам попался, — комментирует Артем.

Во время своих путешествий ребята видели много красивых и удивительных мест Источник: Ангелина Жернакова

— Как вы вообще выбираете место, где остановиться на ночлег? Читаете отзывы, ищете на карте или в пути, где ночь застанет, там и остаетесь?

— Видим реку или озеро, чаще реку, потому что озеро может оказаться болотом, едем вдоль берега, находим какой-нибудь съезд к воде подальше от населенного пункта, и там разбиваем лагерь. Иногда это становится началом каких-нибудь приключений, — отвечают ребята.

На первый ночлег Артем и Ангелина остановились в Кореновске. Этот город Краснодарского края знаменит своими молочными продуктами, лакомствами и мороженым, выпускаемыми под брендом «Коровка из Кореновки». Там ребята внезапно «арендовали» недостроенную базу отдыха.

Артем и Ангелина в холодное время года живут у моря, а летом путешествуют по России Источник: Ангелина Жернакова

— Мы приехали туда уже ближе к закату, искали место. Ехали вдоль реки, а там всё дома, дома, дома. Всё классно, но остановиться негде. Уехали подальше, видим, какие-то недостроенные беседки, домики, видно, что частная территория, но ничего не доделано и нет людей. Мы решили разбить лагерь рядом, — рассказывает Артем.

Вечером, когда на улице стемнело, ребята увидели вдали свет фар, а через некоторое время к ним вплотную подъехала машина. Из нее выгрузился мужчина под два метра ростом и, конечно, сильно напугал путешественников.

— Он был такой огромный детина. Подошел и спрашивает: «Что это вы тут делаете?» Мы объяснили, кто мы, откуда, куда едем. К нашему удивлению, дядечка оказался адекватным и сказал: «Ну, раз уж заехали, оставайтесь». Оказалось, что на базе уже было электричество и вода, он нам показал, где что включать, чем можно пользоваться, а потом попросил, чтобы мы после себя мусор не оставляли, — с улыбкой вспоминают Артем и Ангелина.

В перспективе ребята мечтают купить себе целый автодом, чтобы путешествовать куда захочется Источник: Ангелина Жернакова

В антитоп мест для автопутешествий у ребят попала вся Новосибирская область, где, как оказалось, очень трудно найти место для ночлега.

— Мы узнали, что территория от Омска до Новосибирска сплошь покрыта непроходимыми болотами. Это одна из крупнейших систем болот в мире. Поэтому там можно ехать километры и не найти ни одного островка, где разбить лагерь. И вот мы приехали, нашли по карте какое-то озеро, подъехали к первому голубому пятну, поняли, что к воде не подобраться, поехали к следующему голубому пятну. Так мы ездили несколько часов, поняли, что не можем ни место найти, ни вернуться на трассу, — рассказал Артем.

Коты гуляют в дикой природе Источник: Ангелина Жернакова

Так ребята доехали до аула, в котором жили сибирские татары. Они сильно удивились нежданным гостям, потому что обычно сюда, кроме своих, никто и не ездит. В другой раз болотные тропки завели Артема и Ангелину на завод, где разливают карачинскую минеральную воду. На предприятие их, конечно, не пустили, но попытаться стоило.

В пути чего только не встретишь. Плантации черешни, например Источник: Ангелина Жернакова

«Сегодня мы бомжуем»

— Я знаю, что иногда вам приходится ночевать на заправках или парковках торговых центров. Расскажите, как это происходит и как реагируют окружающие?

— У нас это называется «сегодня мы бомжуем». Если мы не нашли место на природе или ты едешь и понимаешь, что скоро сядет солнце, а по близости нет ни одной живописной и уединенной локации, едешь на ближайшую заправку и останавливаешься там. С точки зрения быта всё то же самое, что и на природе, но есть некий внутренний дискомфорт от того, что это всё-таки общественное место, значит, кто-то может ходить и заглядывать в машину, — отвечает Артем.

В таких местах коты «гуляют» исключительно в клетке, и то недолго, пока ребята не разложат кровать и не приготовят себе ужин. Но обеденную зону Артем с Ангелиной обустраивают не всегда, только в тех случаях, когда позволяет обстановка.

Вот в таких условиях иногда приходится работать Артему Источник: Ангелина Жернакова

— Однажды на парковке под Кемерово я готовила ризотто. Там у реки совсем недавно построили такую смотровую, куда можно приехать, посмотреть закат, погулять, красиво пофотать машину. Там всё новенькое: заборчики, лавочки, даже туалет оборудован. Мы это место приметили и решили, что там и переночуем, — рассказывает Ангелина.

Прямо на парковке ребята разбили лагерь, Артем достал стол и сел поработать, а Ангелина в этот момент принялась готовить ужин — ризотто с лисичками.

А на этом видео ребята рассказывают, как они обустроили машину для долгих путешествий. Сами построили органайзер, который превращается в спальное место и заодно служит шкафом для хранения всех вещей Источник: Алина Ринчино

— И вот люди приезжают туда посмотреть на закат и видят нас. Забавно наблюдать, как они идут, а голова поворачивается на 270 градусов как у совы. То есть человек уже прошел давно мимо, а голова всё еще на тебя смотрит, — смеется Артем.

— Точно также люди на машинах мимо едут и пялятся. Артем сидит вот на этом стуле за этим столиком, работает за ноутбуком, я готовлю. Мы же ничего необычного, по сути, и не делали, это наши стандартные будни, но людям очень интересно за нами наблюдать, — добавляет Ангелина.

Источник: Ангелина Жернакова Источник: Артем Дудкевич

Впрочем, не только людям, вспоминают ребята. В какой-то момент к ним пришли деревенские гуси и любопытствовали, что сегодня будет на ужин. Коты от их визита были в полном восторге.

Ребята признаются, что из таких городских локаций удобнее всего ночевать на парковках торговых центров. Там, как правило, есть бесплатный вайфай, круглосуточный гипермаркет и туалет. С душем уже сложнее, но они обычно есть на заправках и стоят в пределах 250–300 рублей.

«Мечтаем об автодоме»

Говоря о дальнейших планах, Артем и Ангелина сразу признаются, что сильно далеко вперед не загадывают.

— Мы довольно спонтанные. Путешествия у нас начинаются внезапно с фразы: «А давай поедем туда-то». Но в целом нам бы хотелось путешествовать всегда, поэтому мы смотрим в сторону автодома. Сначала, наверное, это будет прицеп, мы уже присмотрели классный вариант. Грубо говоря, у нас всегда будет комната, в которой не придется ничего раскладывать и складывать. В ней будет где поесть, поспать, приготовить еду, принять душ и прочее. А в перспективе это будет фургон, переоборудованный под автодом. Сделали же мы себе органайзер, вот и фургон построим, — делятся ребята.

Артем и Ангелина мечтают объехать на машине всю нашу страну Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

В середине октября Артем и Ангелина поедут из Иркутска на юг, где и проведут зиму. А в перспективе им хочется побывать на Дальнем Востоке, на Камчатке.