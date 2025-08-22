Привет, МАХ. Как выглядит национальный мессенджер, куда всем настоятельно предлагают перейти

Мессенджер стал национальным — соответствующий закон принят Источник: Павел Красоткин / 72.RU

В жизнь россиян внедряют мессенджер МАХ. Его появление окружено многочисленными слухами, якобы он может передавать данные и переписку пользователя сторонним людям, самостоятельно включает камеру и сохраняет сообщения, которые даже не отправлены получателю. Журналисты 72.RU установили это приложение и рассказывают, как оно выглядит и какие функции у него есть.

Что за мессенджер (вдруг вы всё пропустили)

Новый мессенджер принадлежит компании, контролирующей социальную сеть «ВКонтакте». В пользовательском соглашении указана организация ООО «Коммуникационная платформа», чьим учредителем выступает МКПАО «ВК».

По данным системы «Контур.Фокус», компания «Коммуникационная платформа» основана в сентябре 2024 года. Ее главой является экономист Елена Багудина. Компания отчиталась об убытке в 12,5 миллиона рублей. Есть информация о сайте организации и ее уставном капитале: он составляет 100 миллионов рублей.

Пробная версия мессенджера вышла этой весной. Летом был принят закон о национальном мессенджере, платформой для которого стал МАХ. По задумке властей в будущем там можно будет подписывать документы, удостоверять личность, платить за некоторые товары и услуги, использовать его для связи с государственными учреждениями. В июле же было подписано распоряжение главой кабинета министров России Михаилом Мишустиным.

После этого каналы в новом мессенджере стали заводить некоторые блогеры, а также чиновники. Но не всем пока доступна такая роскошь, пока эту функцию только тестируют определенный список людей и компаний.

Также один из пользователей на популярном сайте «Пикабу» рассказал, что он установил себе этот мессенджер и обнаружил, что он использует камеру без ведома пользования. По его словам, сообщение от антивирусной программы об этом приходило каждые 5–10 минут. В пресс-службе мессенджера эту информацию опровергли.

Также были сообщения о том, что данные хранятся на серверах за рубежом и используется код от иностранных разработчиков. Представители компании опровергали эту информацию.

Как выглядит этот мессенджер

Скачать приложение можно в нескольких магазинах, таких как Google Play, App Store или RuStore. Вход в первый раз доступен по номеру телефона. После чего придет код, который вводится автоматически на мобильном устройстве либо же пользователем в браузере. Дальше человек вправе выбрать себе аватар из предложенных или загрузить собственную фотографию.

После регистрации пользователю предложат выбрать себе аватар Источник: Павел Красоткин / 72.RU

В нижнем меню у мессенджера четыре раздела. В «Контактах» должны отображаться номера телефонов тех, кто записан в телефонной книжке. В «Звонках» будет доступна соответствующая история.

Вкладка «Контакты» на первом месте Источник: Павел Красоткин / 72.RU Звонки вынесены также в отдельную вкладку Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Есть вкладка «Чат». Там сохраняется переписка пользователя, а также есть возможность найти различные каналы. При первом пользовании доступны три чата: с официальным чатом, «Избранное», а также бот с нейросетью GigaChat. Можно также найти разные аккаунты, новостные и каналы властей.

В «Чатах» появляются три канала. Это общение с официальными разработчиками, нейросеть и «Избранное» Источник: Павел Красоткин / 72.RU Так выглядят каналы, которые создаются в мессенджерах. Для примера мы взяли страницу губернатора региона, который в других мессенджерах объявил о его создании. Также доступны эмодзи. А вот комментариев в нескольких каналах пока не найдено — возможно, они просто отключены Источник: Павел Красоткин / 72.RU

«Пользователи приложения могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт, а также подписываться на каналы популярных блогеров, СМИ и компаний», — писали представители мессенджера.

Также доступна панель настроек: здесь можно управлять приватностью, сформировать папки.

Список настроек, которые есть в распоряжении пользователя Источник: Павел Красоткин / 72.RU Внутри вкладки «Медиа». Здесь можно задать качество видео при отправке, а также автоматическую загрузку различного контента — звуков, фотографий Источник: Павел Красоткин / 72.RU

На выбор доступны три темы: системная, светлая, темная Источник: Павел Красоткин / 72.RU Фон сообщений, кстати, можно отключить. Тогда он станет однотонным Источник: Павел Красоткин / 72.RU

В оформлении чатов можно поменять фон Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Так выглядит версия для браузера. Всё то же самое, но только больше Источник: Павел Красоткин / 72.RU И сразу же пример одного из чатов. Вход выполнен с компьютера Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Что говорят пользователи?

В отзывах в различных магазинах пользователи ставят оценки новому приложению. Так, в Google Play пользователи поставили 4,6 звезды на основе 489 тысяч отзывов, App Store оценка стоит 4,5, в RuStore — 4,4 при пяти миллионах скачиваний.

В топе сообщений о мессенджере, которые размещают его пользователи, есть как позитивные, так и негативные. Приводим часть из них.

«Искусственный интеллект очень хорошо рисует, точно прям. Хороший мессенджер, мне нравится. Ничем не уступает иностранным», — пишет один из пользователей.

«Почему нельзя добавить участников в видеозвонок? После WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена в России) словно в каменный век попала», — пишет другой человек.

Многие пользователи жалуются на отсутствие возможности прямого подключения при видеозвонках. При массовом звонке все ждут, когда участники перейдут по ссылке.

Жалуются пользователи и на другие проблемы.

«Интерфейс не очень. Вкладку „Чаты“ лучше бы сделать первой. Подпись к отправляемым фото или видео сверху — как до этого можно вообще додуматься? Качество эмодзи хромает. Некритично, но не эстетично. Настроек приватности очень мало», — пишет пользователь мессенджера.

«Приложение пока сыро выглядит. Побыла недолго, потому что некому писать. Настроена пока позитивно. Сделайте, пожалуйста, возможность создавать свои стикеры, возможность нескольких аватарок вместо одной», — считает россиянка.

« „ Макс “ — это просто мессенджер с базовыми функциями других мессенджеров, да и то 90% отсутствуют. Всеми хваленая связь обрывалась, приложение плохо работает. И зачем приложению нужен доступ к моему Bluetooth, геолокации в фоновом режиме? Почему оно собирает данные о моем устройстве? О звонках и переписке?» — возмущается один из россиян.

В компании говорили о том, что число пользователей постепенно растет и составляет около двух миллионов человек. Недавно стало известно, что в него будут перенесены все школьные чаты с нового учебного года.