Массовая блокировка и удаление каналов: Дуров ужесточил правила в Telegram

Шантажисты требуют с пользователей деньги за отказ от публикации компромата Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о масштабной чистке платформы от каналов, занимающихся шантажом и распространением личной информации пользователей. Новые правила он анонсировал в своем Telegram-канале.

«На основе этих сообщений на этой неделе мы заблокируем множество каналов за раскрытие личных данных и вымогательство. Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на оплату от жертв», — отметил основатель мессенджера.

По словам Дурова, некоторых администраторов таких каналов даже удалось поймать на продаже так называемых «блоков защиты» — плату за отказ от публикации компромата.

«Telegram — не место для раскрытия личных данных или шантажа. А тем, кто управляет такими каналами: не тратьте время на создание клонов — мы вас найдём», — заявил Дуров.