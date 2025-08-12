НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Массовая блокировка и удаление каналов: Дуров ужесточил правила в Telegram

Массовая блокировка и удаление каналов: Дуров ужесточил правила в Telegram

Мера связана с мошенническими схемами

Шантажисты требуют с пользователей деньги за отказ от публикации компромата

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о масштабной чистке платформы от каналов, занимающихся шантажом и распространением личной информации пользователей. Новые правила он анонсировал в своем Telegram-канале.

«На основе этих сообщений на этой неделе мы заблокируем множество каналов за раскрытие личных данных и вымогательство. Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на оплату от жертв», — отметил основатель мессенджера.

По словам Дурова, некоторых администраторов таких каналов даже удалось поймать на продаже так называемых «блоков защиты» — плату за отказ от публикации компромата.

«Telegram — не место для раскрытия личных данных или шантажа. А тем, кто управляет такими каналами: не тратьте время на создание клонов — мы вас найдём», — заявил Дуров.

Кроме того, злоумышленники начали звонить россиянам в мессенджерах якобы с аккаунта «Госуслуг» и просить их назвать код из смс для подтверждения учетной записи. Если жертва называет код, то аферист получает доступ к личному кабинету на портале. При этом «Госуслуги» предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.

Мессенджер Telegram Павел Дуров Мошенничество Шантаж Вымогательство
