«Как сувенир привезла ядерную ракету». Россиянка съездила в отпуск в Северную Корею и… вернулась

Источник: читательница «Фонтанки» Дарья

Фотографировать стройки и ходить в магазины для местных нельзя, но можно купить фигурку ядерной ракеты на память и глянуть советскую классику по телевизору. Петербурженка Дарья выбрала для летнего отпуска не самое очевидное туристическое направление — и поехала с подругой в Северную Корею. И рассказала «Фонтанке», какой он, пляжный отдых в самой закрытой стране мира, между ограничениями и «королевским» сервисом.

В конце июня в 160 км от Пхеньяна открылся курорт «Вонсан-Кальма». За четыре года на месте бывшего военного аэродрома выросли гостиницы и прочая курортная инфраструктура. Уже в конце июля в тур по закрытой ото всех Северной Корее отправились первые российские туристы.

«Хотелось каких-то новых эмоций». Тур в Корею вместо Турции — виза, цены, дорога

Источник: читательница «Фонтанки» Дарья

Новости о строительстве курорта в Северной Корее преследовали Дарью несколько лет — на осень она запланировала поездку в столицу Пхеньян, а летом решила выбраться на море — по классике, в Турцию. «Многие страны, которые нам доступны, я уже объездила — хотелось каких-то новых эмоций. И тут мы с подругой увидели, что появился пляжный тур в Корею — и быстро поменяли билеты. Но мы не знали, что окажемся на этом курорте первыми туристами», — поделилась она.

Добираться пришлось через несколько городов — сначала до Москвы, потом — до Владивостока. После восьми с половиной часов перелета до другого конца страны дело остается за малым — встретиться с местным туроператором и провести еще час в самолете — уже до Пхеньяна.

Для оформления визы в КНДР нужна было принести справку с места работы и несколько фотографий, а еще — заполнить анкету на английском языке, где туристов спрашивают, например, об их вероисповедании и опыте заграничных поездок, особенно — в США и Южную Корею. «Если кто-то был и по этому поводу переживает — нас успокоили, одобряют всем. У нас была группа 15 человек, двое не доехали, итого 13. Был человек, который летает в Америку, Японию, Южную Корею, была женщина, которая посещала Америку, — всех спокойно пустили. И в другие страны тоже спокойно [после посещения КНДР] пускают. А то мне уже начали говорить: „Вот, тебя теперь никуда не пустят“», — поделилась Дарья.

Визу можно оформить либо в Москве — для этого нужно прислать паспорт по почте, — либо уже во Владивостоке, за день до отправления. «Турфирма отправляет копии документов и анкету заранее, тебе говорят, что виза одобрена — и получаешь ее уже перед приездом. Так что мы решили лучше прилететь во Владивосток на два дня раньше, за визу отдали 50 долларов. Зато погуляли, посмотрели там достопримечательности и спокойно поехали», — рассказывает петербурженка.

Поездка в Северную Корею обошлась туристам примерно в 190 тысяч рублей. 35 тысяч ушло на билеты до Владивостока и обратно, еще 35 — комиссия турагентству. Сам тур стоил 1400 долларов.

«Нам сам Ким подогнал поезд»

Источник: читательница «Фонтанки» Дарья

Программу Дарья назвала «туром для ленивых» — для тех, кто не хочет ничего планировать самостоятельно, но ждет, чтобы его везде возили, кормили и все показали. Три дня российские туристы провели в Пхеньяне, еще четыре — на курорте «Вонсан-Кальма». В корейской столице проводили экскурсии — показывали музеи, в том числе — военный, Монумент идей Чучхе, главные городские площади. «Очень красивый город, чистый. Много строят высотных зданий», — отмечает Дарья.

До курорта группа должна была лететь на самолете, но рейс отменили — было решено ехать на поезде. Когда туристы уже стояли на перроне с чемоданами, отменили и его. «Мы расстроились, пошли обратно в гостиницу. И тут через два часа к нам прибегают и говорят, что поезд будет. Это было что-то феерическое — нам сам Ким [Чен Ын] подогнал поезд. Вернее, не сам лично. Как я поняла, у турфирмы не было денег целый поезд для 13 человек организовать — и нашу перевозку оплатило правительство. То есть приехал поезд, четыре вагона — только для нас», — рассказывает Дарья.

За неурядицу с авиарейсом туристам вернули 200 долларов.

«Не выглядело, как конвой». Что нельзя делать в Северной Корее?

Источник: читательница «Фонтанки» Дарья

В турфирме российским туристам выдали бумагу, где был перечислен ряд правил. Например, нельзя махать руками или вставать в какие-либо позы, кроме «руки по швам, ноги параллельно друг другу», когда фотографируешься рядом со статуей вождя, и снимать стройки. «У них же есть пятилетние планы по застройке. Может, они стесняются, когда эту пятилетку не успевают выполнять», — предположила Дарья.

Туристы передвигались по городу вместе с гидами, но это не означало, что шаг влево, шаг вправо — расстрел. Отходить подальше можно было — подруге Дарьи даже удалось прогуляться по дворикам между домами. «[По правилам] должно быть какое-то сопровождение, но это не выглядело, как какой-то конвой», — отмечает петербурженка.

По ее наблюдениям, местные, по понятным причинам, видеть иностранцев не привыкли. «Они тактично себя вели, стеснялись, опускали глаза в пол. Не как в Китае, где тебя начинают снимать и фотографировать. Были и те, кто проходил, здоровался, улыбался, но видно, что страна закрытая, люди немного боятся. Но это в Пхеньяне, а на курорте все нам махали руками», — рассказывает она.

То, что с местными строго запрещено разговаривать, тоже оказалось мифом. «Убегать от гида и общаться с корейцами, как многие порываются сделать, — в разумных пределах эта возможность предоставляется. Но если ты набрасываешься на человека и сразу пытаешься ему рассказать что-то о его стране нехорошее или о том, как все в мире хорошо, то это явно не приветствуется», — объясняет девушка.

Из любопытного — туристам запрещено покупать местную валюту и, как следствие, закупаться в местных магазинах. На курорте были магазины для туристов — с едой, сувенирами, алкоголем и прочим. «А если нам нужно было что-то из магазина для местных, например, вода во время прогулки — это покупали гиды», — отмечает Дарья.

Любят русских и много работают. Мир — глазами жителей КНДР

Источник: читательница «Фонтанки» Дарья

Группу сопровождали два гида — женщины 30-40 лет. Обе хорошо говорили по-русски и активно делились с туристами подробностями своей жизни. Одна пока живет с родителями, вторая — с мужем, ребенком и свекровью. В КНДР принято, что старший сын должен приглядывать за родителями — вне зависимости от их возраста.

«Отдыхают так же, как и мы. Все одинаково. Алкоголь, курение — у них все это тоже есть. Правда, мало — у них всего один выходной в неделю и несколько праздников. В основном люди работают на улицах: когда рабочих нет — никого нет. Когда был День памяти вождя, вообще пустые улицы были», — отмечает Дарья.

Впечатлили петербурженку кореянки — очень ухоженные, накрашенные и хорошо одетые. «Одежда у них разнообразная, но не открытая, да. Я даже больше скажу — у них и в косметологии все нормально. А мужчины достаточно однообразно одеваются», — поделилась наблюдениями девушка.

Гиды, по ее словам, рассказывали обо всем, о чем у них спросишь. Дарья вспомнила о роликах блогеров, где корейцы говорят, что КНДР впереди планеты всей. В их случае было не так — гиды могли назвать здание самым высоким в Пхеньяне, но «самым высоким в мире», как когда-то говорили местные в роликах, — нет.

«Про страну, про войну. Что они дружат с нами и нас очень любят. Оказалось, здесь все смотрели советские фильмы — тут девушка сказала, что мы похожи на героинь какого-то советского фильма 60-х. И по телевизору — советские фильмы с субтитрами. Для них русские — это очень хорошие люди. У них и Памятник воинам-освободителям Советской армии есть, и храм православный. И их менталитет схож с нашим советским менталитетом», — рассказывает Дарья.

На пляже корейцы спели туристам «Катюшу», Гимн России и даже пытались подпевать под «Матушку-землю».

«Я такого нигде не видела». Сервис, который шокирует

Сервис в КНДР Дарья охарактеризовала как «великолепный» и даже «чуть чрезмерный».

— Может, это потому, что мы первая группа. Чего бы мы не попросили — все было. Мы сказали, что нам бы кресло на балкон в номере — они купили. Всем, кто приехал в составе группы, привезли сушилку для одежды. Попросили организовать яхту — они организовали. И это при том, что мы в итоге не поплыли, потому что с нее нельзя было прыгать в воду. Подруга захотела сувенир, которого в магазине не оказалось, — ей привезли в 5 утра в аэропорт уже упакованный, — с удивлением рассказывает Дарья.

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Примеров «королевского» корейского сервиса петербурженка приводит множество. Узнали, что русские любят чай и кофе — на завтраке будет ждать огромный чайник. Нет желания ходить по музеям в жару — отвезут в открытый бассейн. Захотели слушать музыку на пляже — добудут колонку, правда, по Bluetooth к ней подключиться нельзя, так что слушать придется корейские патриотические песни. «Я такого нигде не видела никогда», — резюмирует она.

Кормили группу в основном чем-то морским — моллюски, рыба. Что может быть удивительным для российского туриста — в Корее мало десертов.