Экстремальные снегопады накрыли Австралию: сотни машин застряли на дорогах, тысячи домов без света. Кадры

В Австралию пришла зима Источник: Reuters

Восточные районы Австралии столкнулись с небывалыми за последние десятилетия снегопадами, что вызвало хаос. Как сообщают местные власти, мощный холодный фронт принес в регион настоящую зимнюю стихию — снежные заносы, наводнения, перебои с электричеством и многочисленные проблемы на дорогах.

Особенно пострадал север штата Новый Южный Уэльс (наиболее населённый регион Австралии, где находится крупнейший город страны — Сидней), там выпало до 40 сантиметров снега — такого количества метеорологи не фиксировали с середины 1980-х годов. По словам специалиста австралийского метеобюро Мириам Брэдбери, снег впервые за последние 10 лет появился и в некоторых районах соседнего Квинсленда.

Кенгуру находятся в непривычных условиях Источник: РИА Новости / Telegram

Стихия привела к серьезным последствиям: сотни автомобилей заблокированы на дорогах, тысячи домов остались без электроснабжения, местные службы фиксируют многочисленные случаи подтоплений.

Также сообщается о пострадавших. В Новом Южном Уэльсе продолжаются поиски 20-летней женщины, пропавшей после опасного инцидента в долине Хантер. По данным полиции, пассажирку унесло бурным потоком, когда водитель автомобиля рискнул пересечь затопленный участок дороги.