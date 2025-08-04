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Страна и мир Экстремальные снегопады накрыли Австралию: сотни машин застряли на дорогах, тысячи домов без света. Кадры

Экстремальные снегопады накрыли Австралию: сотни машин застряли на дорогах, тысячи домов без света. Кадры

В некоторых районах топит дома

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В Австралию пришла зима | Источник: ReutersВ Австралию пришла зима | Источник: Reuters

В Австралию пришла зима

Источник:

Reuters

Восточные районы Австралии столкнулись с небывалыми за последние десятилетия снегопадами, что вызвало хаос. Как сообщают местные власти, мощный холодный фронт принес в регион настоящую зимнюю стихию — снежные заносы, наводнения, перебои с электричеством и многочисленные проблемы на дорогах.

Особенно пострадал север штата Новый Южный Уэльс (наиболее населённый регион Австралии, где находится крупнейший город страны — Сидней), там выпало до 40 сантиметров снега — такого количества метеорологи не фиксировали с середины 1980-х годов. По словам специалиста австралийского метеобюро Мириам Брэдбери, снег впервые за последние 10 лет появился и в некоторых районах соседнего Квинсленда.

Кенгуру находятся в непривычных условиях

Источник:

РИА Новости / Telegram

Стихия привела к серьезным последствиям: сотни автомобилей заблокированы на дорогах, тысячи домов остались без электроснабжения, местные службы фиксируют многочисленные случаи подтоплений.

Источник: РИА Новости / TelegramИсточник: РИА Новости / Telegram
Источник: РИА Новости / TelegramИсточник: РИА Новости / Telegram
Источник: РИА Новости / TelegramИсточник: РИА Новости / Telegram

Также сообщается о пострадавших. В Новом Южном Уэльсе продолжаются поиски 20-летней женщины, пропавшей после опасного инцидента в долине Хантер. По данным полиции, пассажирку унесло бурным потоком, когда водитель автомобиля рискнул пересечь затопленный участок дороги.

В настоящее время коммунальные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды. Местные власти призывают жителей пострадавших районов соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома.

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