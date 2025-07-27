Пляжи Испании захватили агрессивные пришельцы из Азии

Еще они высасывают кислород из воды Источник: Ken Welsh / UCG/ Universal Images Group via Getty Images

Тысячи тонн агрессивных инвазивных водорослей из Юго-Восточной Азии скопились на пляжах Гибралтарского пролива и южного побережья Испании, что, по словам экологов, представляет серьезную угрозу биоразнообразию региона. Подробности сообщает 27 июля The Guardian.

С мая текущего года службы в Кадисе удалили 1200 тонн водоросли Rugulopteryx okamurae с Ла-Калеты, самого популярного пляжа города, в том числе 78 тонн за один день.

«Это экологическая катастрофа», — сказал Хосе Карлос Теруэль, ответственный за пляжи городского совета Кадиса. «Всякий раз, когда ветер западный, мы знаем, что нас ждет очередная волна водорослей».

Предполагается, что эта водоросль, как и многие другие инвазивные морские виды, попадает в балластные танки судов, проходящих через Суэцкий канал, а затем сбрасывающих содержимое в Средиземное море.

Чуть более чем за десятилетие этот вид колонизировал Гибралтарский пролив, большую часть южного побережья Испании, Канарские острова, Азорские острова, а также дальше на север — Кантабрийское море и Страну басков.

Водоросли оказывают серьезное влияние на местную экономику, в первую очередь на туризм в Кадисе и соседнем городе Тарифа, популярном среди виндсерферов, а также на рыболовство, поскольку они запутывают рыболовные сети и лески, а также высасывают кислород из воды. Кроме того, их утилизация обходится налогоплательщикам дорого.

«Впервые заметил его 10 лет назад в Сеуте, североафриканском анклаве Испании, но власти всегда слишком медленно реагируют», — сказал Хуан Хосе Вергара, профессор биологии в университете Кадиса.

«На первом этапе такого вторжения его можно контролировать. Это как обнаружить рак на ранней стадии, пока он не распространился», — сказал Вергара, добавив, что-то, что выбрасывается на берег, составляет лишь малую часть того, что находится под водой.

«Но теперь масштабы делают это невозможным для контроля. В других случаях нашествия водорослей мы наблюдали, как всё возвращалось в норму через 10–15 лет, но многие ученые утверждают, что никогда не видели нашествия такого масштаба».

Самое тревожное воздействие — это воздействие на биоразнообразие. На пляже Ла-Калета водоросли вытеснили многие местные растения. Пока неясно, является ли ущерб временным или необратимым.

Эта водоросль прикрепляется к камням и другим поверхностям, а также свободно плавает, уничтожая местные виды водорослей. В регионе у нее нет хищников, а ее способность размножаться как половым, так и бесполым путем, а также поглощать токсины делает ее практически невозможной для уничтожения, утверждают эксперты.

В настоящее время водоросли выбрасываются на свалки. Вергара сообщил, что местная компания, перерабатывающая водоросли в тару для напитков, а также использующая их в качестве топлива и удобрений, запросила разрешение на использование Rulopteryx okamuraeas в качестве биомассы для производства энергии.

Закон Испании об инвазивных видах запрещает их коммерческую эксплуатацию, если только они не представляют угрозы здоровью и безопасности или не способствуют их искоренению, — оговорка, которая, по-видимому, применима и к Rulopteryx okamuraeas.

На этой неделе правительство Андалусии запустило четырехэтапный план по борьбе с кризисом, основанный на исследованиях, мониторинге и образовании, который включает в себя варианты переработки морских водорослей.