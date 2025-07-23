«За такую стоимость только сумасшедший полетит». Что говорят россияне об отдыхе в Геленджике

Вид на Геленджикскую бухту очень живописный. Там точно стоит побывать хотя бы раз Источник: Александр Гаврилов; Филипп Сапегин / E1.RU

То, что спустя три года открылся аэропорт Геленджика — это прекрасное событие, но как насчет расходов? Многие российские туристы знают, что иногда отдых в Турции выходит дешевле, чем в пафосном Сочи. Наши коллеги из E1.RU спросили у читателей, сколько они потратили во время летнего отпуска на популярном курорте, а заодно посмотрели стоимость жилья на сервисах бронирования — от гостевых домов до роскошных отелей.

«Выбор очевиден»

Не все оценили отдых в Геленджике: кому-то было скучно, а другие посчитали расходы неоправданными.

«150 на двоих за семь дней без питания и морем с мазутом — и Египет за те же деньги, где всё включено, чистое море и инфраструктура создана для комфортного отдыха. Выбор очевиден», — уверен читатель с ником Винни.

«Позапрошлым летом провели там два дня и поехали дальше по побережью: делать там нечего. Из развлечений одна только набережная, по которой устраивать променад каждый вечер, что ли? Магазины непонятно какие, сфера питания невнятная, отели, санатории и отельчики частично перегородили побережье так, что подойти трудно. И само море на этом отрезке не очень чистое. Сначала надо сделать удобства для туристов, а потом уже туда запускать прямые рейсы», — рассуждает Наталья Александрова.

Но и хороших отзывов хватает.

«Было всё отлично. Море в 07:00 чистое. Кафе как в ресторане. На двоих 8 дней — 120 тысяч рублей приблизительно. Всё понравилось. Хозяйка домика, где остановились, устроила нам развлечения на всё 100», — пишет Ирина Панахина.

«Санаторий „Красная Талка“, 140 тысяч на троих на 5 ночей. Всё включено. Море теплое, народу много, но терпимо. Вечером супер-атмосфера. Всё понравилось, — делится Михаил Буторин.

Что делать будем? Завидовать будем! Источник: Александр Гаврилов

«На двоих с ребенком за 12 дней в Геленджике всего 60 тысяч рублей (поезд, проживание, экскурсии, питание и подарки родным). Ездили в середине июня. Море чистое, просто надо знать, куда ходить», — объясняет Татьяна Матвеева.

«8 дней пребывания, всё включено, дорога на ж/д транспорте (через Москву), развлекухи (джипинг, аквапарк, банан, конная прогулка, водные горки) на двух взрослых + ребенок 240 тысяч. В принципе, всё понравилось. Самолет не рассматриваем по причине здоровья», — дала расклад читательница Елена.

«Геленджик — суперместо для эндуро-мотопутешествий. Каждую зиму гоняем на машине и живем там по два-три месяца, за 15 тысяч в месяц можно снять жилье, а зимы там теплые, как наша осень», — дает рекомендацию для активного отдыха подписчик Andruha Veseluha.

«Лучше, чем лететь в Турцию»

Несколько читателей поделились своими расходами на отдых в Геленджике. Разброс по ценам получился достаточно большой — правда, некоторые приводили данные за предыдущие сезоны.

«Прошлым летом на двоих порядка 200 тысяч за 8 дней», — пишет Ася.

«50 тысяч на 3 дня вдвоем в сентябре 2023 года… Это еще без билетов, — делится еще один комментатор».

«Прошлым летом 14 дней. Двое взрослых, двое детей, 250 примерно вышло. На улице Крымской снимали двухкомнатную по 6000 в сутки. Ездили на машине», — вспоминает Никита Гаврилов.

И еще один подсчет расходов с прошлого года:

«Поездка в Геленджик на машине с проживанием в частном доме 24 дня плюс кафе, экскурсии, бензин, еда (сами готовили тоже) и т. д. Итог: 300 тысяч на двух взрослых и двух детей», — комментирует читательница E1.RU.

«Цены, значит, такие: снять квартиру в нормальном районе на семью 4000–6000 в день. Обедать в нормальной столовой 400–1000 на человека. В ресторане от 1500 и до бесконечности без напитков. Бокал вина от 450, пива от 400. В „Магните“ цены как у нас [в Екатеринбурге]. Такси как у нас», — сравнивает Дмитрий.

А самый подробный отчет составила Екатерина:

«Уехали ранним утром 12.06, а приехали 1.07. На юге провели 14 дней, из них 7 в Геленджике. Остальные дни в Новороссийске. Ездили муж, я и одиннадцатилетний сын, потратили 220 тысяч. При этом мы с мужем не пьем.

Погоды не было, так мы везде ездили. Только там 1000 км намотали. В Геленджике жилье за 2500 снимали, но и до моря приходилось топать или на машине ездить. Мне это не особо понравилось. Жили на Тонком мысе, где строят винный город, а пока там вообще делать нечего.

Больше мы в Геленджик не поедем. В Ольгинке были в 2022 году, это была первая поездка на море, но и туда больше не хочется», — подводит итог екатеринбурженка.

Одна из главных достопримечательностей Геленджика — огромный крест в горах Источник: Александр Гаврилов

А вот еще один отзыв о соседнем курорте (чуть больше 100 км от Геленджика).

«Ольгинка: 13 дней с 1 по 13 июля, 160 т. р. на четверых. Это с бензином и отелями по пути туда и обратно. Питание. Отель. Развлечения. Нам понравилось соотношение „цена/качество“. Море — чистая лазурь. Людей было не сильно много, найти место под солнцем было несложно. Лучше, чем лететь в Турцию на 7 дней за 200+ и волноваться, всё ли хорошо будет с самолётом. В Геленджик за такую стоимость на самолёт только сумасшедший полетит», — резюмирует Нося.

Жить дорого?

Онлайн-сервисы бронирования (такие как Ostrovok и Tutu) предлагают сотни вариантов жилья для туристов, от частных гостевых домов и хостелов до пятизвездочных гостиниц. Правда, из-за растущего ажиотажа мест остается всё меньше (особенно в небольших коттеджах и апартаментах).

Варианты проживания на любой вкус и кошелек Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Для расчета мы взяли размещение двух взрослых на семь ночей, начиная с 23 июля. Разброс цен огромный, так что вывести среднюю вряд ли получится. Любителям остановиться в гостевом доме лучше ориентироваться на 15–20 тысяч за неделю, приличные гостиницы (небольшие) начинаются от 30 тысяч, а за коттеджи (выбор среди которых гораздо более скромный) придется выложить около 30–40 тысяч рублей.