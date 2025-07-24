Владимир Путин приехал на прощание с председателем Верховного суда Подносовой — они вместе учились в университете

Владимир Путин приехал на прощание с Ириной Подносовой Источник: RIA_kremlinpool / Telegram

Сегодня в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко проходит прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Она скончалась на 72-м году жизни. По предварительным данным, из-за онкологического заболевания.

На должности главы ВС РФ она пробыла чуть больше года. Ее предшественник, первый председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, умер в феврале 2024-го в возрасте 80-и лет.

Около больницы с самого утра выставили оцепление, усилили охрану и перекрыли дорогу. Сотрудники ОМОН проверили крыши в округе, а родственников и других решивших попрощаться.

В самом начале церемонии в зал запустили одногруппников Подносовой. Приехал, в том числе, и президент России Владимир Путин — в 75-х они закончили один курс юридического факультета Ленинградского государственного университета. Однокурсником президента и главы Верховного суда был земляк Подносовой, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Больница находится недалеко от Кутузовского проспекта — перед приездом президента там перекрыли движение в сторону центра Москвы. Автомобилисты жалуются, что уже больше часа стоят на трассе без движения. Также водители сообщают о перекрытиях в районе Рублевского шоссе.

Источник: «Москва Live» / Telegram

Напомним, карьера Подносовой как судьи началась в 1990 году. Тогда она была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области, где стала председателем, а позже возглавила региональный суд. MSK1.RU вспоминал самые громкие дела, которые рассматривала Подносова.