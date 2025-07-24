НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

4 м/c,

сев.

 748мм 54%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,45
EUR 91,79
Махинация с землей
Построят микрорайон
Неожиданные штрафы
Что с домом-памятником
Закроют отделение больницы
Стоит ли ехать на Черное море
Афиша выходных
Летние предложения медцентров Ярославля
Уберут последнюю маршрутку
Какую погоду ждать
Страна и мир Владимир Путин приехал на прощание с председателем Верховного суда Подносовой — они вместе учились в университете

Владимир Путин приехал на прощание с председателем Верховного суда Подносовой — они вместе учились в университете

Предварительно, она умерла из-за рака

179
1 комментарий
Владимир Путин приехал на прощание с Ириной Подносовой | Источник: RIA_kremlinpool / TelegramВладимир Путин приехал на прощание с Ириной Подносовой | Источник: RIA_kremlinpool / Telegram

Владимир Путин приехал на прощание с Ириной Подносовой

Источник:

RIA_kremlinpool / Telegram

Сегодня в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко проходит прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Она скончалась на 72-м году жизни. По предварительным данным, из-за онкологического заболевания.

На должности главы ВС РФ она пробыла чуть больше года. Ее предшественник, первый председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, умер в феврале 2024-го в возрасте 80-и лет.

Читайте также

Около больницы с самого утра выставили оцепление, усилили охрану и перекрыли дорогу. Сотрудники ОМОН проверили крыши в округе, а родственников и других решивших попрощаться.

В самом начале церемонии в зал запустили одногруппников Подносовой. Приехал, в том числе, и президент России Владимир Путин — в 75-х они закончили один курс юридического факультета Ленинградского государственного университета. Однокурсником президента и главы Верховного суда был земляк Подносовой, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Больница находится недалеко от Кутузовского проспекта — перед приездом президента там перекрыли движение в сторону центра Москвы. Автомобилисты жалуются, что уже больше часа стоят на трассе без движения. Также водители сообщают о перекрытиях в районе Рублевского шоссе.

Источник:

«Москва Live» / Telegram

Напомним, карьера Подносовой как судьи началась в 1990 году. Тогда она была назначена судьей Лужского городского суда Ленинградской области, где стала председателем, а позже возглавила региональный суд. MSK1.RU вспоминал самые громкие дела, которые рассматривала Подносова.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
Владимир Путин Ирина Подносова Прощание
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
Интересно сколько в этой пробке скорых было и не доехали вовремя
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
Возможен даже инфаркт. Что будет с сердцем, если неправильно чистить зубы
Альберт Ищенко
Мнение
«Что же вы все так беситесь?»: зумер жестко ответила на надоевшие упреки и пристыдила миллениалов
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление