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Страна и мир Спецоперация на Украине Эксперт Призыв круглый год. Как россиян будут набирать в армию по новому закону

Призыв круглый год. Как россиян будут набирать в армию по новому закону

Проводить медкомиссии и оформлять документы военкоматы будут с 1 января по 31 декабря

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10 комментариев
Призывать в армию на срочную службу собираются круглый год | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПризывать в армию на срочную службу собираются круглый год | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Призывать в армию на срочную службу собираются круглый год

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

В Госдуму внесли законопроект, по которому призывать на срочную службу будут круглый год. Соавтор инициативы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, заверяет, что процедуры станут удобнее для призывников, а военкоматы будут работать спокойно, без «штурмовщины и авралов». Уклониться же от армии станет сложнее, ведь исчезнут паузы между весенним и осенним призывами.

Проводить медкомиссии и оформлять документы планируют с 1 января по 31 декабря, но отправлять в войска продолжат, как и сейчас, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Если новый законопроект примут, больше не получится обжаловать повестку на медосвидетельствование вне призыва, ведь он станет постоянным. С другой стороны, достигшие 30-летнего возраста граждане смогут зачисляться в запас в любое время года.

Что еще изменится для призывников и чем опасен новый закон для тех, кто не желает служить, — в материале MSK1.RU.

Не страшно лишь на первый взгляд

Адвокат Сергей Жорин сообщил нам, что пока нововведения действительно выглядят удобными для призывников, но порой законы трансформируются в несколько этапов.

«Сначала увеличивается срок призыва, он становится круглогодичным. Дальше можно уже вносить поправки, что отправка в части тоже будет нон-стопом. Мы понимаем, что менять закон, который уже принят, значительно проще», — предупреждает Жорин.

Он напомнил, что, когда депутаты повышали призывной возраст до 30 лет, сначала они обещали поднять и нижнюю планку с 18 до 21. Но этого не произошло, и срочники все так же служат с 18 лет.

«Хотя изначально депутаты говорили, что ничего не поменяется и они, наоборот, о нас заботятся. Вероятно, здесь тоже путем обсуждения законопроекта тестируется общественное мнение, и в дальнейшем от предварительных ласк перейдут непосредственно к самой сути действа», — предполагает адвокат.

Кроме того, собеседник отметил, что для воплощения в жизнь этого законопроекта придется расширять инфраструктуру военкоматов — они смогут призывать больше людей. По словам Жорина, это вызывает у людей опасения.

Юрист Лев Карманов сообщил Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что призывные комиссии в столице и так до сих пор работают, хотя призыв должен был прекратиться 15 июля. Официальной информации о его завершении не было.

Призывать в армию на срочную службу собираются круглый год | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUПризывать в армию на срочную службу собираются круглый год | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Призывать в армию на срочную службу собираются круглый год

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Анонимный эксперт Союза комитетов солдатских матерей заявил, что избежать призыва все еще можно, все законные способы действуют, но «надо бороться и не совершать идиотских поступков».

«Берите амбулаторную карту и, когда встаете на учет в военкомат, делайте заявление о состоянии здоровья: какие хронические заболевания есть, какая степень нарушения функций. То же повторяйте, когда исполняется 18», — добавил собеседник для тех, у кого знакомство с военным комиссаром пока впереди.

Что еще изменилось для призывников

Проект «Военные адвокаты» обращает внимание, что по новому законопроекту за неявку на призывные мероприятия в любое время года грозит уголовное преследование. В то же время инициатива может защитить от призыва «одним днем», если молодой человек пройдет медкомиссию до того, как его можно будет отправлять в войска. Это даст время оспорить решение врачей.

Кроме того, начиная с апреля, решение призывной комиссии об отправке в войска действует в течение года. Если раньше молодого человека не успевали забрать в армию после медкомиссии и он проходил ее заново, теперь этого не требуется.

Уклонистов же теперь не выпустят из страны. По информации Telegram-канала Mash, пограничники получили доступ к реестру воинского учета. При попытке покинуть Россию призывника остановят в аэропорту, там ему вручат уведомление, что за неявку в военкомат грозит уголовная ответственность.

Впрочем, руководитель военной практики адвокатского бюро «Калой.ру» Арсений Левинсон утверждает, что подтверждений этому пока нет и делать выводы рано. По его словам, официально о полноценной работе реестра не сообщали.

В разговоре с MSK1.RU представители «Военных адвокатов» посоветовали молодым людям заранее готовиться к новой системе призыва на случай, если закон вступит в силу. Потенциальным призывникам важно:

  • следить за повестками, ведь их смогут вручать в любой момент;

  • заблаговременно готовить документы на отсрочку;

  • вовремя посещать врачей и собирать доказательства о наличии болезней, не позволяющих служить;

  • обращаться в военкомат по возможности письменно;

  • заранее консультироваться с юристами;

  • носить с собой документы, подтверждающие право на отсрочку или освобождение от службы.

Примут ли законопроект

Депутаты Госдумы уйдут на каникулы 3 августа, так что, вероятно, законопроект рассмотрят уже осенью. Его соавтор Андрей Картаполов не только состоит в правящей партии «Единая Россия» и возглавляет думский комитет по обороне, но и лидирует в рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».

Именно он в 2023 году внес законопроект о повышении призывного возраста, и его приняли. Парламентарий является соавтором поправок об уголовной ответственности за дискредитацию военных добровольцев, он же инициировал законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных.

Исходя из этого, можно предположить, что к мнению Андрея Картаполова в парламенте прислушаются, тем более что военная тема для властей важна. Так, в 2024 году президент страны Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до 1,5 миллиона человек для наполнения новых военных округов. На этом фоне в армию призывают все больше срочников, весенний призыв 2025 года стал самым массовым с 2011-го: план составил 160 тысяч человек.

Ранее мы публиковали репортаж из Единого пункта призыва и пункта отбора на контрактную службу в Москве. Периодически внутрь военкомата заводили парней в сопровождении сотрудников полиции. Вероятно, уклонистов выявили во время рейдов в городе.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Армия Служба Призыв Уклонист
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Комментарии
10
Гость
1 час
Джордж Оруэлл вряд ли предполагал, что его роман 1984 воплотится в жизнь в россии 2025.
Гость
1 час
У депутатов дети служат. ?????
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