«Можно встретить и большую белую акулу»: эксперты объяснили, почему хищники подплывают к берегам Турции этим летом

Грозных морских хищниц можно увидеть не только в океанариуме, но и возле побережья Турции, и вряд ли эта встреча будет приятной для отдыхающих Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Турции начался сезон акул. В этом году хищников замечают в прибрежных водах сразу нескольких морей: Эгейском, Средиземном и даже Мраморном. Корреспондент MSK1.RU собрал мнения российских и турецких экспертов и выяснил, насколько опасны акулы для туристов и повлияли ли эти случаи на интерес к отдыху в Турции.

«Можно встретить и большую белую акулу»

Этим летом несколько случаев появления акул взбудоражили отдыхающих и местных жителей. Одна акула атаковала рыбацкую лодку недалеко от пляжа Коньяалты в Анталье — любимом месте отдыха россиян. Морская хищница напала на якорную систему небольшого судна и повредила ее. Никто не пострадал, инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как акула с детенышами кружит вокруг лодки, затем внезапно набрасывается на якорь, а у людей начинается паника.

Акула напала на лодку Источник: Gazipaşa Hakkında Antalya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На следующий день у побережья Бельдиби рыбаки-любители заметили двухметровую акулу прямо у берега, а в Мерсине рыбаки поймали в сети сразу 8 акул. Позже выяснилось, что были представители охраняемого вида — тупоносая шестижаберная акула. Шокированные рыбаки выпустили хищников обратно в море.

Чуть позже в Эгейском море, недалеко от популярного курортного района Датча, очевидцы заметили у берега акулу, предположительно вида катран. Видео с морской обитательницей засняли на мобильные телефоны: акула медленно двигается вдоль берега, охотится и вскоре исчезает из виду.

Не так давно по соцсетям разлетелось еще одно видео: на этот раз акулу засняли в Мраморном море, прямо у набережной Джаддебостан, в густонаселенной азиатской части Стамбула.

Акула в прибрежных водах вызвала панику у жителей Стамбула Источник: Türkiye Hakkında / T.me

При этом специалисты не видят повода для паники. Зоолог Павел Айгишев объясняет, что Средиземное море в районе Антальи является местом размножения акул.

— У берегов Турции в восточном Средиземноморье распространено свыше 30 видов акул, большая часть из которых мелководные и опасности для человека не представляет. Хищники, которые попадают на видео в последние месяцы, являются представителями более агрессивных видов — короткоперая серая акула и мако, — объясняет Павел Айгишев. — При этом вероятность того, что они нападут на человека, чрезвычайно мала. В Средиземном море за последние 100 лет зарегистрировано менее 20 случаев атак на человека.

Акулы тревожат туристов не только в Средиземном море, но и у берегов популярных курортов Эгейского побережья — Мармариса, Даламана, Кушадасы и Фетхие. Эксперт по хрящевым рыбам Хакан Кабасакал объясняет:

— Хотя это бывает крайне редко, летом в Эгейском море можно встретить и большую белую акулу, и гигантскую акулу-пелагика. Однако вероятность встречи с этими двумя видами очень низка. Например, большую белую акулу в последний раз видели в северной части Эгейского моря в 2020 году.

Сегодня в турецких морях обитает 37 видов акул, и многие из них всё чаще оказываются у берега не просто так, считает Кабасакал. Он называет причиной этого явления — последствия климатических изменений:

— Из-за изменения климата и глобального потепления температура морской воды повышается, что приводит к снижению уровня растворенного кислорода. Акулы, особенно пелагические виды, — рыбы с высоким уровнем метаболизма, им требуется много кислорода. Падение уровня кислорода в глубине до почти нулевых значений и даже образование местами «мертвых зон» без кислорода вынудили акул покинуть эти районы и мигрировать к берегу.

Как избежать встречи с акулой

Зоолог Павел Айгишев объясняет: чтобы избежать нападения акулы, важно соблюдать четыре простых правила:

Не паниковать при виде хищника и ни в коем случае не пытаться уплыть от него. Выходить в море только в компании, акулы если и нападают на людей, то, как правило, на одиночек. Плавать желательно днем или вечером, ночью и рано утром все виды акул находятся на охоте. Избегать купания в местах скопления рыбаков, именно они и являются большой приманкой для акул.

Акула приблизилась к рыбакам в Анталье Источник: Milliyet.com.tr

«По-настоящему в Турции кусаются только цены»

Столичные эксперты в сфере туризма уверяют, что москвичи могут отдыхать на морских курортах Турции спокойно. Турагент Екатерина Хорошилова не видит причин для тревоги и уверяет: ни видео с акулами, ни редкие инциденты не отпугивают туристов. По ее словам, гораздо больше клиентов волнуют политические новости и рост цен, чем морские хищники.

— Я даже пошла гуглить, где в Турции были акулы, — улыбается Екатерина Хорошилова. — В чатах коллег нашла только шутки на эту тему. Последние страшилки, что я слышала, — это пожары в Аланье и Измире и замерзший урожай фруктов. И то и другое никак не оказывает влияние на туристов, поскольку сильно преувеличено. Больше напряженности вызвала ситуация между Израилем и Ираном.

Москвичи продолжают бронировать Турцию с прежним энтузиазмом, отмечает Янина Мотагали, менеджер VIP-отдела турагентства.

— Сообщения о том, что у берегов Турции якобы видели акул, никак не повлияли на туристический спрос — в нашем агентстве не только не было отмен, но и почти не поступало вопросов на эту тему. Пример Египта тому подтверждение: даже в те редкие годы, когда там фиксировались случаи нападения акул, российский турпоток оставался стабильным. И, кстати, немного биологии: у акул очень чувствительные жабры, и они не любят заплывать в зону песчаных пляжей, где вода насыщена взвесью.

Эту акулу заметили недалеко от Бодрума Источник: Haberantalya.com

О том, что акула действительно была замечена в самом популярном районе Антальи, нам рассказала политолог, эксперт по Турции Екатерина Караджа. Она отмечает, что у отдыхающих нет повода для паники.

— Их количество единичное, и массово к берегам акулы не подплывают, — говорит Екатерина Караджа. — А вот что по-настоящему кусается в Турции в этом году, так это цены. Турецкая инфляция продолжает свое шествие, и именно цены в отелях, ресторанах и магазинах становятся главной причиной снижения потока туристов. Турецкие отели давно сравнялись по стоимости с курортами на Мальдивах, а по турецким соцсетям распространяется ролик о том, как черешня из-за высокой стоимости продается не килограммом, а поштучно.

«Всё дело в соцсетях»

Акулы не представляют угрозы для людей, особенно в прибрежной зоне, утверждает профессор факультета водных ресурсов Университета Мерсина Дениз Айяс. Он назвал пляжи Турции одной из самых безопасных морских зон в мире. Ученый напоминает: акулы действительно обитают в турецких водах, но их появление у берегов — вовсе не повод для паники.

— Всё дело в соцсетях! Одна из основных причин того, что акул якобы стало больше, — широкое использование камер мобильных телефонов людьми, находящимися в море, а также то, что фото и видео теперь мгновенно распространяются по всему миру через социальные сети. С развитием технологий морские обитатели стали чаще проникать в новостную повестку, — говорит он.