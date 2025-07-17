Студент попросил поддержать молодые семьи — губернатор же призвал рожать, ведь «Бог даст денежку». Новости 17 июля

Ребенок станет стимулом для развития, заверил свердловский губернатор Источник: Лина Саитова / 116.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 июля.

Госдума приняла поправки к закону о поиске экстремистских материалов

Поправки к закону об умышленном поиске экстремистских материалов в интернете Госдума приняла во втором чтении. За это человеку грозит штраф до пяти тысяч рублей, а за рекламу VPN-сервисов — до 500 тысяч.

Регулировать, какие материалы запрещено писать, планируют на основе официального списка Минюста. Его формируют на основании решения судов, и на данный момент он состоит почти из 5,5 тысячи наименований. Это книги, фильмы, музыкальные произведения, лозунги, сайты и картинки, в том числе мемы.

Как пояснил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, массового мониторинга поисковых запросов россиян не будет.

«Фиксация нарушений происходит в рамках ведомственных процедур. Автоматический массовый мониторинг всех интернет-запросов законом не предусмотрен», — пояснил он.

Рецепты врачей предлагают печатать на принтере

Депутат Госдумы Антон Ткачев попросил Минздрав обязать врачей печатать рецепты на принтере. Всё из-за массовых жалоб россиян на неразборчивый почерк, который не могут расшифровать даже фармацевты.

В результате россиянам отказывают в продаже лекарств, что приводит к задержкам в лечении. Еще хуже, что иногда из-за этого человек получает неверный препарат, пишет RT.

Однако председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов раскритиковал инициативу.

«За всю мою жизнь, в том числе и депутатскую, ко мне ни разу не обращались пациенты из-за неразборчивого почерка врачей. То, что пишется для пациента, — либо это выписные эпикризы, они печатаются на принтере, либо это рецепты, которые тоже зачастую в электронном виде есть, ну иногда заполняются врачом. В целом ни фармацевты, ни провизоры из аптек ко мне тоже не обращались, поэтому думаю, что это излишняя инициатива, которая не требует под собой каких-то действий», — сказал он в беседе с «Газетой».

Проваливших ОГЭ будут бесплатно обучать в колледжах

Новая система, при которой девятиклассник, проваливший ОГЭ, сможет получать бесплатное профобучение, начнет действовать в 2026 году, если его примут в текущем году.

«Сейчас без аттестата за программы начального профобучения таким ребятам приходится платить, — прокомментировала инициативу Абрамченко. — Но они чаще всего оказываются и не в школе, и без профессии. Ежегодно несколько тысяч детей не могут сдать экзамен даже с третьей попытки и теряются в теневой экономике. Это неприемлемо!» — сказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Это наравне с популяризацией рабочих специальностей позволит устранить дефицит таких кадров.

Суд вынес решение по делу экс-генерала Шестерова

Бывшего замглавы ГУ инновационного развития Минобороны РФ, генерала Владимира Шестерова приговорили к шести годам лишения свободы. На этом суд поставил точку в деле экс-генерала о хищениях в парке «Патриот».

«Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в решении суда.

Помимо этого Шестерова лишили звания генерала и государственных наград. Суд также взыскал с него свыше 24 млн рублей. Подробности о деле можно почитать в отдельном материале.

Ставка по льготной ипотеке будет отличаться в разных регионах

С предложением сделать ставку по льготной ипотеке дифференцированной выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такая мера позволит снизить отток населения из небольших городов в более крупные.

«Если мы понимаем, что нам надо сделать всё, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. В Костроме — одна, в Москве — другая, в Краснодаре — третья», — сказал Володин в ходе правчаса в Госдуме.

Сейчас ипотечная ставка в стране «плоская». Это, как отметил спикер ГД, не учитывает разницу в доходах в регионах страны. Кроме того, 40% семейной ипотеки используют в Москве.

Умер режиссер фильма «Завтра была война» Юрий Кара

Режиссер, сценарист и актер Юрий Кара умер в возрасте 70 лет. Он скончался от обширного инфаркта, сообщил актер Виктор Раков.

«Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте и у него случился обширный инфаркт», — сказал актер.

Юрий Кара родился в ноябре 1954 года. Успех режиссеру принесла дипломная работа «Завтра была война». Кинокартина была продана в 48 стран мира. Следующая картина, «Воры в законе», получила на одесском кинофестивале «Золотой Дюк» «Премию трех К» (конъюнктура, коммерция, китч).

Среди других известных работ, в которых он выступал режиссером, — фильм и мини-сериал «Мастер и Маргарита», киножурнал «Ералаш» и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».

Telegram устраняет главную проблему, из-за которой его могли заблокировать

Мессенджер решил открыть представительство в России, чтобы соблюсти закон «о приземлении». Сейчас процесс уже находится в стадии согласования, следует из данных на сайте РКН.

Согласно закону «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», зарубежные ИТ-компании с суточной аудиторией более чем 500 тысяч пользователей должны открыть в России филиал, представительство или создать новое юрлицо на территории страны. Именно этим сейчас и занимается Telegram.

За нарушение этого закона компании грозит запрет на рекламу и прием платежей от российских физических и юрлиц. Максимальная мера — блокировка ресурса в стране, которой грозили Telegram.

Свердловский губернатор ответил мемом на просьбу помочь семьям с детьми

У врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера 23-летний студент спросил, планируется ли расширение региональной программы поддержки молодой семьи. Молодой человек пояснил, что сам планирует жениться в ближайшее время, но не готов заводить детей из-за отсутствия квартиры.

«Когда мне было 25 лет или поменьше, я рассуждал примерно так же. Семья, надо квартиру, потом дети и всё остальное. Один умный человек сказал мне: Бог даст деточку, даст и денежку. Вы зря оттягиваете этот момент рождения детей. Мотивация создать условия даст вам новую траекторию для создания условий. Сегодня одна ипотека, но она может вдруг снизиться в два-три раза. И вы сможете взять это жилье. Зря тянете, надо действовать, это отличает настоящих уральцев», — ответил ему Паслер.

Источник: ОТВ