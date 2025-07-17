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Страна и мир Почему морские круизы становятся популярными среди россиян и сколько стоит такой отдых — объясняет гид

Почему морские круизы становятся популярными среди россиян и сколько стоит такой отдых — объясняет гид

Дружелюбная атмосфера и родной язык позволят чувствовать себя комфортно, даже находясь за границей

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Стоимость морских круизов разная

Источник:

Андрей Михайловский

В последние годы морские круизы становятся всё более популярными. Современные морские лайнеры — это целые города-курорты на воде. Путешественники живут в удобных каютах, питаются в ресторанах, посещают спа, театры, шоу, бассейны, ходят по магазинам, гуляют по променадам. На борту бывает даже казино, боулинг и кинотеатры.

Морской круиз — это почти всегда зарубежное путешествие. Например, можно отправиться из Сочи в Турцию на лайнере Astoria Grande или по Персидскому заливу на лайнере MSC.

От покупки морского зарубежного круиза путешественников часто останавливает страх незнания языка. На самом деле вопрос языкового барьера давно уже решен. На лайнеры набирают круизы с русскоязычными группами. Дружелюбная атмосфера и родной язык позволят чувствовать себя комфортно, даже находясь за границей.

В морских круизах экскурсии чаще всего нужно покупать за дополнительную плату, но путешественники могут исследовать место стоянки самостоятельно.

Питание в морских круизах организовано в нескольких бесплатных и платных ресторанах, туристам предлагают разные кухни. Каюты на лайнерах есть разных категорий, в том числе очень просторные, где можно разместиться большой семьей до 8 человек.

О ценах и популярных направлениях морских путешествий подробнее рассказал в коротком видео генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский.

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