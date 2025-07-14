«Выхода не было». Почему мать двоих детей живет в разбитой машине под окнами многоэтажек — ее история

Светлане 40 лет. По женщине не скажешь, что она живет в машине: выглядит опрятно и ухоженно Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Под окнами одного из домов Тюмени уже месяц на одном месте припаркована красная машина. Окна завешены тканью, бампер разбит, а дверь всегда открыта. Возле машины стоит высокая стройная женщина, ее зовут Светлана. С утра с ярким макияжем: глаза жирно подведены черным, губы накрашены коричневой помадой. На голове кепка, потому что голову удается мыть раз в неделю. Светлана с начала лета живет машине и пытается исправить свою жизнь. Ее историю рассказывают наши коллеги из 72.RU.

Как Светлана осталась без квартиры

Светлана Евлампиева в Тюменскую область переехала в 2007 году из Кемеровской области. Она училась на инженера-технолога мясной промышленности, и ей предложили работу на производстве. Поработала некоторое время в Заводоуковске, Омутинском и перебралась в Тюмень. Сначала жила с мужем жила в собственной квартире.

Светлана говорит, что совместная жизнь «была адом». Вспоминает, что однажды из-за ревности бывший насильно подстриг ей волосы и избил ее. Они развелись, и женщина осталась одна с двумя дочками: сейчас им 8 и 11 лет.

— В августе прошлого года меня позвали на работу. Я была начальником цеха. Сняла квартиру однокомнатную за 30 тысяч рублей в месяц. Так прожила три месяца. Со мной жили мои дочки, — рассказывает Светлана.

Мы сидим на скамейке у дома, где жила Светлана Источник: Ирина Шарова/72.RU

Некоторое время Светлана работала в мясном магазине, учила стажеров делать колбасу. Потом начались проблемы с выплатой зарплаты, женщину не устраивали условия труда. По словам нашей героини, организация осталась ей должна 27 тысяч рублей. С жалобами на невыплату этой суммы она обратилась в инспекцию труда — документ лежит с остальными жалобами в толстой папке.

Здесь также жалобы в различные ведомства. К примеру, в Роспотребнадзор на нарушения норм СанПин на рабочем месте Источник: Ирина Шарова/ 72 .RU

После увольнения Светлана устроилась в такси.

— Купила 26 марта новую машину JAC и начала работать. Садится ко мне одна Маша. Начинает разговаривать со мной и рассказывает о том, что ее муж бьет. И выгнал из квартиры. Я ее пожалела и предложила пожить у меня, — говорит Светлана.

С появлением Маши, говорит женщина, у нее начались проблемы. У Светланы сломалась машина в районе Лесобазы. Сразу починить ее не смогла, и оставила там.

— Мне нужно было по делам, и Маша со знакомым поехала за машиной. Она разбила ее. Прихожу — машина разбитая возле дома уже стоит. Написала заявление. Маша сказала, что платить не будет за ремонт, — рассказывает Светлана.

Деньги закончились, за квартиру платить стало нечем. И Светлана вместе с мужчиной, с которым недавно познакомилась, перебралась в разбитую машину. Ключи от нее так и не вернула Маша.

«Выхода не было»

Светлана открывает машину, вываливаются черные туфли на каблуках. На переднем сиденье — до потолка вещи. Сзади — столик, на нем — еда. Здесь же — спальное место. На вопросы про то, как здесь живется, женщина отвечает: «Выхода не было». Рассказывает, что пыталась пожить в реабилитационном центре, но не смогла — «слишком несвободно».

Светлана говорит, что сегодня у нее закончились чистые вещи. Надела последние майку и джинсы, наверх прикрепила брошь в форме ангела. Это украшение дочки. Дети сейчас временно живут у бабушки, бывший муж пожаловался в ПДН на образ жизни мамы, и дочкам пришлось уехать.

Так организовано пространство Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Помимо вопроса с возвратом детей, после переезда у Светланы появились другие проблемы.

— Сосед Игорь написал заявление, что у нас в машине бомба и наркотики. Это клевета. А еще мне надо найти щенка. Его из машины украли. Прихожу — его нет. Кто-то открыл машину и украл. Котята пропали позже. Они тоже жили в машине, и я их выпускала на улицу, — эмоционально рассказывает о своих проблемах Светлана.

Машина всегда открыта, потому что ключи так и не вернули Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Светлана с утра со всеми жалобами собралась в полицию. Говорит, в последнее время ее дни проходят так: походы в прокуратуру, к друзьям и в торговый центр — там можно сходить в туалет или умыться. На прошлой неделе была еще работа в такси на арендованной машине.

— Пассажирка начала грубить и оскорблять. Говорить: «Слышь ты, сука, вези меня». Я ее вытянула из машины. Она приняла меня за мужика и пожаловалась в службу безопасности. Меня заблокировали, машину забрали, — говорит женщина.

Светлана весело говорит: «У меня интересная жизнь. Нельзя плохое говорить во вселенную». И увлеченно рассказывает про компанию, которая занимается распространением биологических добавок. Сейчас она параллельно ищет возможность заниматься сетевым бизнесом, хочет устроиться риелтором. Еще в планах погасить 400 тысяч долгов, найти жилье и забрать к себе дочек.

Светлана говорит, что в ближайшее время хочет перебраться в хостел. За 450 рублей там можно жить сутки, говорит женщина Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Что делать человеку, который остался без дома?

Людям, которые оказались без дома, могут помочь бесплатно. В каждом регионе есть социальные центры, где могу предоставить временный приют, продуктовый набор, медицинские услуги. Так же помогут сделать утраченные документы и найти работу. Обратиться туда может любой человек.

В Тюмени, например, по городу ездит служба «Социальный экспресс». Специалисты организации ездят по адресам людей, которые остались без дома, и оказывают необходимую помощь — в предоставлении временного приюта, продуктов. «Социальный экспресс» ездит по поступившим заявкам с 8 до 17 часов.